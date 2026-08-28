ASEAN CUP 2026: DOOH bắt nhịp từng khoảnh khắc trên sân cỏ

‏Công nghệ đang thay đổi cách DOOH vận hành ‏

‏Cùng với sự phát triển của công nghệ, dữ liệu thời gian thực và các nền tảng quản trị nội dung, cách thức vận hành truyền thông ngoài trời đang thay đổi nhanh chóng. Nếu trước đây nội dung OOH chủ yếu được lên lịch và phát cố định, thì DOOH ngày nay có thể được cập nhật, điều phối và đồng bộ linh hoạt theo thời điểm, địa điểm hoặc diễn biến thực tế. Đây cũng là nền tảng để các hệ thống DOOH phản ứng nhanh hơn với những sự kiện đang thu hút sự quan tâm của công chúng. ‏

‏Từ sân cỏ đến những điểm chạm đô thị‏

‏Trong suốt diễn ra ASEAN Cup 2026, mỗi trận đấu không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà còn tiếp tục được nối dài trên các điểm chạm truyền thông ngoài trời.‏

‏Ngay sau khi các trận đấu kết thúc, kết quả được cập nhật trên hệ thống DOOH nội đô của Goldsun Media, giúp người đi đường nhanh chóng nắm bắt những diễn biến mới nhất của giải đấu. Nội dung được thay đổi theo từng thời điểm, bám sát nhịp quan tâm của người hâm mộ thay vì duy trì một thông điệp cố định trong suốt chiến dịch.‏

‏Đằng sau khả năng cập nhật này là hệ thống CMS (Content Management System) – nền tảng quản trị nội dung tập trung được Goldsun Media ứng dụng để điều phối mạng lưới màn hình DOOH. Thông qua một hệ thống chung, nội dung có thể được quản lý, lập lịch và thay đổi nhanh chóng trên nhiều màn hình ở các khu vực khác nhau.‏

‏Nhờ đó, khoảng cách giữa một sự kiện vừa diễn ra và thời điểm nội dung xuất hiện ngoài đường phố được rút ngắn đáng kể.‏

‏Tiếng còi vừa vang lên, DOOH toàn quốc đồng loạt "nhuộm đỏ"‏

‏Khả năng vận hành của hệ thống CMS được thể hiện rõ nét nhất tại trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 ngày 26/8. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, xác nhận Đội tuyển Việt Nam chính thức trở thành Nhà vô địch ASEAN Cup 2026, nội dung chúc mừng lập tức được kích hoạt trên hệ thống.‏

‏Toàn bộ hệ thống màn hình DOOH nội đô thuộc mạng lưới Goldsun Media trên toàn quốc đồng loạt "nhuộm đỏ", lan tỏa hình ảnh chúc mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam giữa không khí ăn mừng đang dâng cao trên khắp cả nước.‏

‏Ngay khi kết thúc trận đấu, toàn bộ hệ thống màn hình toàn quốc đồng loạt đổi màu chúc mừng nhà vô địch‏

‏Từ khoảnh khắc trên sân cỏ đến những màn hình ở các tuyến phố trọng điểm, một cảm xúc chung được kết nối gần như tức thời. DOOH lúc này không còn đơn thuần là phương tiện phát quảng cáo, mà trở thành một phần của sự kiện và hòa vào chính nhịp cảm xúc của công chúng.‏

‏CMS nâng cao khả năng vận hành linh hoạt của DOOH‏

‏Sự phát triển của DOOH và hệ thống CMS đang mở rộng đáng kể khả năng vận hành của quảng cáo ngoài trời. Thay vì phụ thuộc vào nội dung cố định, các màn hình có thể được quản trị tập trung, chủ động lập lịch và điều phối theo thời gian, địa điểm hoặc từng nhóm vị trí.‏

‏Case study mừng chiến thắng ASEAN Cup 2026 cho thấy rõ lợi thế này. Từ việc cập nhật tỷ số xuyên suốt giải đấu đến kích hoạt nội dung chúc mừng, hệ thống có thể bám sát diễn biến thực tế và triển khai đồng bộ trên quy mô lớn.‏

‏Khả năng cập nhật linh hoạt theo bối cảnh mở ra nhiều cơ hội cho thương hiệu trong các chiến dịch cần tính thời điểm cao, từ sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí đến ra mắt sản phẩm hay những chủ đề đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng.‏

‏Đúng nội dung, đúng thời điểm, trên quy mô lớn‏

‏Với nền tảng CMS quản trị tập trung kết hợp mạng lưới DOOH trên toàn quốc, Goldsun Media có khả năng chủ động điều phối, cập nhật và đồng bộ nội dung trên nhiều điểm hiển thị trong thời gian ngắn.‏

‏Goldsun Media đã đưa quảng cáo ngoài trời tiến gần hơn đến sự linh hoạt của quảng cáo digital: nhanh hơn, chủ động hơn, bám sát bối cảnh hơn, đồng thời phát huy lợi thế về độ phủ, sức ảnh hưởng thị giác và khả năng triển khai đồng bộ trên quy mô lớn.‏