Tasco hợp tác đa lĩnh vực cùng Bảo hiểm PVI, mở rộng giá trị cho khách hàng trong hệ sinh thái ô tô

‏Ngày 25/8 vừa qua tại trụ sở Công ty Cổ phần Tasco, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và các đơn vị thành viên của Tasco gồm Bảo hiểm Tasco, Savico, VETC Digital và Carpla Service đã ký kết các thỏa thuận hợp tác. Sự kiện đánh dấu bước kết nối mới giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực liên quan đến bảo hiểm, công nghệ, phân phối ô tô và dịch vụ hậu mãi.‏

‏Kết nối hai hệ sinh thái có thế mạnh bổ trợ‏

‏Thỏa thuận hợp tác được hình thành trên nền tảng thế mạnh bổ trợ giữa Bảo hiểm PVI và hệ sinh thái Tasco.‏

‏Bảo hiểm PVI hiện là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có quy mô và năng lực nổi bật tại Việt Nam. Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục giữ vị trí số 1 trong Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín do Vietnam Report công bố, đồng thời duy trì xếp hạng tín nhiệm tài chính A- (Xuất sắc) của AM Best. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm PVI ghi nhận tổng doanh thu 17.167 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.006 tỷ đồng. Trước đó, năm 2025, Bảo hiểm PVI đạt tổng doanh thu 27.266 tỷ đồng, lần đầu vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu.‏

‏Với nền tảng tài chính, năng lực quản trị rủi ro và kinh nghiệm bảo hiểm cho nhiều dự án, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, Bảo hiểm PVI không chỉ cung cấp sản phẩm bảo hiểm mà còn hướng tới nghiên cứu những mô hình hợp tác mới, kết nối bảo hiểm với các sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái Tasco, qua đó mở rộng dư địa hợp tác và tạo ra giá trị cộng hưởng.‏

‏Trong khi đó, Tasco đang phát triển hệ sinh thái lấy công nghệ làm nền tảng, kết nối Hạ tầng giao thông, Bảo hiểm và Đầu tư cho các dịch vụ thiết yếu, đổi mới sáng tạo. Trong đó, hệ sinh thái Hạ tầng giao thông với Tasco Auto, VETC, Carpla cùng các dịch vụ liên quan tạo nên chuỗi giá trị xuyên suốt trong lĩnh vực ô tô và giao thông thông minh.‏

‏Trên nền tảng đó, Tasco định hướng tăng cường liên kết giữa các mảng hoạt động, khai thác sâu hơn hệ sinh thái và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Trong năm 2025, hệ sinh thái Tasco ghi nhận doanh thu hợp cộng 52.533 tỷ đồng. Hệ thống được mở rộng lên hơn 220 điểm kinh doanh trên toàn quốc, gồm 150 showroom và hơn 70 xưởng dịch vụ Carpla. VETC cũng duy trì 75% thị phần thu phí không dừng và có 4,3 triệu khách hàng trên ứng dụng.‏

‏Sự tương đồng về định hướng phát triển, cùng khả năng bổ trợ về nguồn lực và năng lực chuyên môn, tạo cơ sở để hai bên mở rộng hợp tác trên nhiều điểm chạm của thị trường ô tô và bảo hiểm.‏

‏Mỗi mảnh ghép đóng góp một thế mạnh‏

‏Điểm đáng chú ý trong thỏa thuận lần này là Bảo hiểm PVI không chỉ hợp tác với một đơn vị riêng lẻ mà cùng lúc kết nối với nhiều mảnh ghép trong hệ sinh thái Tasco.‏

‏Với Bảo hiểm Tasco, hai bên sẽ cùng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, mở ra cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và năng lực chuyên môn, hướng tới những chương trình hợp tác thương mại dài hạn phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. ‏

‏Savico phát huy lợi thế về mạng lưới showroom, đại lý và tệp khách hàng để mở rộng phân phối sản phẩm bảo hiểm. ‏

‏VETC Digital phối hợp phát triển các giải pháp bảo hiểm số gắn với hành trình di chuyển và dịch vụ cứu hộ giao thông, tận dụng lợi thế về công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái khách hàng.‏

‏Trong khi đó, Carpla Service với hệ thống xưởng dịch vụ tiêu chuẩn trên toàn quốc sẽ góp phần hoàn thiện hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng và hỗ trợ khách hàng bảo hiểm trong hệ sinh thái ô tô.‏

‏Như vậy, thay vì tiếp cận hợp tác theo một chiều, thỏa thuận lần này tạo ra một mạng lưới kết nối nhiều lớp, trong đó mỗi đơn vị tham gia bằng một lợi thế riêng và cùng bổ trợ cho năng lực của đối tác.‏

‏Hợp tác để khai thác chiều sâu hệ sinh thái, hướng tới giá trị vượt trội cho Khách hàng‏

‏Ở góc độ rộng hơn, thỏa thuận hợp tác giữa‏ ‏Tổng Công ty Bảo hiểm PVI‏ ‏và các đơn vị thành viên của Tasco đánh dấu xu hướng dịch chuyển từ cung cấp dịch vụ đơn lẻ sang kết nối các thế mạnh hàng đầu để hình thành một chuỗi giá trị hoàn chỉnh.‏

‏Đối với ‏ ‏Bảo hiểm PVI‏ ‏, việc kết nối với hệ sinh thái Tasco giúp mở rộng khả năng tiếp cận các nền tảng tiện ích, mạng lưới đại lý phân phối và hệ thống xưởng dịch vụ có độ phủ rộng trên toàn quốc. Về phía ‏ ‏Tasco‏ ‏, sự đồng hành của một định chế bảo hiểm uy tín với năng lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm quản trị rủi ro hàng đầu như PVI sẽ bổ sung nguồn lực chuyên môn quan trọng để không ngừng tối ưu hóa các giải pháp chăm sóc khách hàng.‏

‏Quan trọng hơn, sự kết nối này thể hiện tầm nhìn chung của cả hai bên trong giai đoạn mới: không dừng lại ở việc mở rộng quy mô, mà chú trọng khai thác chiều sâu sự cộng hưởng, lấy công nghệ làm nền tảng gia tăng tiện ích và lấy ‏ ‏sự hài lòng của Khách hàng làm trọng tâm‏ ‏.‏

‏Từ dịch vụ bảo hiểm, tiện ích giao thông, hệ thống showroom cho đến xưởng dịch vụ hậu mãi, mỗi năng lực khi được liên kết đồng bộ sẽ tạo nên những trải nghiệm dịch vụ liền mạch. Giá trị lớn nhất của sự hợp tác này vì vậy không chỉ dừng lại ở các hợp đồng kinh doanh, mà nằm ở khả năng mang đến sự ‏ ‏Thuận tiện – An tâm – Trọn vẹn‏ ‏ cho đông đảo khách hàng và thị trường.‏