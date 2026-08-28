Chủ tịch FIFA muốn Việt Nam thành một trong những quốc gia bóng đá lớn nhất thế giới: Sẽ xây sân bóng ở khắp mọi nơi, lập học viện tài năng cho trẻ từ 8-9 tuổi

Ông Infantino có mặt tại sân Mỹ Đình để theo dõi trận lượt về chung kết ASEAN Championship giữa Việt Nam và Thái Lan. Sau hai lượt trận, Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 để giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ tư.

Sau trận đấu, Chủ tịch FIFA nói:

“Xin gửi rất, rất nhiều lời chúc mừng tới Việt Nam vì đã vô địch kỳ ASEAN Hyundai Cup này tại Hà Nội. Sân vận động chật kín. Thành phố vô cùng cuồng nhiệt. Cả đất nước vô cùng cuồng nhiệt – một trăm triệu người đang ăn mừng chiến thắng này.”

Theo FIFA, gần 39.000 khán giả đã có mặt tại sân Mỹ Đình trong trận chung kết.

Ông Infantino đồng thời dành lời khen cho cả hai đội tuyển và các tổ chức điều hành bóng đá trong khu vực.

“Xin chúc mừng cả Thái Lan. Trận chung kết này thật sự sử thi, rất giàu cảm xúc.”

“Việt Nam giành chiến thắng, nhưng Thái Lan đã chơi một trận rất, rất hay. Xin chúc mừng Liên đoàn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, và người bạn của tôi, Tiến sĩ Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn. Xin chúc mừng Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và Tướng (Khiev) Sameth. Các bạn đã làm một công việc tuyệt vời, và xin chúc mừng đất nước Việt Nam xinh đẹp, tuyệt vời này vì đã giành được chiếc cúp hoàn toàn xứng đáng.”

Chủ tịch FIFA nói tiếp:

“Đây chính là điều chúng tôi hướng tới. Đây chính là điều FIFA hướng tới – phát triển bóng đá, mang những điều tốt đẹp nhất của bóng đá đến mọi nơi trên thế giới.”

Việt Nam tăng 40 bậc trên bảng xếp hạng FIFA trong một thập kỷ

Trong bài viết, FIFA dành một phần đáng kể để điểm lại sự đi lên của bóng đá Việt Nam.

Theo FIFA, Thái Lan hiện là đội tuyển giàu thành tích nhất ASEAN Championship với 7 chức vô địch. Việt Nam và Singapore cùng có 4 lần đăng quang, trong khi Malaysia có một chức vô địch.

FIFA đánh giá sự vươn lên của Việt Nam là đáng chú ý. Trước lần đầu vô địch vào năm 2008, đội tuyển Việt Nam mới chỉ một lần vào chung kết giải đấu. Tuy nhiên, Việt Nam đã giành 3 chức vô địch trong 5 kỳ gần nhất, bên cạnh một lần về nhì năm 2022.

Trong khoảng một thập kỷ, đội tuyển Việt Nam đã tăng 40 bậc trên bảng xếp hạng FIFA/Coca-Cola, lên vị trí thứ 99 thế giới.

Bóng đá nữ Việt Nam cũng lần đầu góp mặt tại FIFA Women's World Cup vào năm 2023, trong khi đội tuyển U17 nam sẽ lần đầu tham dự FIFA U-17 World Cup tại Qatar trong năm nay.

Ông Infantino nhận xét:

“Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến đáng kinh ngạc trong vài năm qua. Ở cấp độ trẻ, bóng đá nữ, bóng đá nam, các bé gái, các bé trai, việc giành quyền tham dự các giải đấu, các giải trẻ, AFC, FIFA và cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia.”

Đáng chú ý, Chủ tịch FIFA cho biết hai bên đã thống nhất triển khai một Học viện Tài năng FIFA tại Việt Nam.

“Hôm nay, chúng tôi cũng đã thống nhất sẽ xây dựng một Học viện (Tài năng) FIFA tại Việt Nam. Vì vậy, tương lai của Việt Nam, cũng như của toàn bộ Đông Nam Á – 800 triệu người – là vô cùng tươi sáng, bởi niềm đam mê đã có, tài năng đã có.”

“Về phía FIFA, AFC và AFF, chúng tôi sẽ mang tới và tạo ra nhiều cơ hội thi đấu hơn, đồng thời sẽ tìm thêm các nguồn lực để tài năng của Việt Nam và Đông Nam Á phát triển.”

Xây sân bóng “ở khắp mọi nơi”, tìm tài năng từ 8-9 tuổi

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong phát biểu của ông Infantino là kế hoạch mở rộng các chương trình bóng đá học đường, cơ sở vật chất và hệ thống đào tạo tài năng tại Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ đưa bóng đá vào tất cả các trường học tại Việt Nam – thông qua (chương trình FIFA) Football for Schools. Chúng tôi sẽ xây dựng các sân bóng, sân bóng đá, ở khắp mọi nơi: các FIFA Arena và những sân bóng kích thước lớn tại tất cả các trường học.”

Song song với đó, FIFA muốn thiết lập hệ thống phát hiện và đào tạo các tài năng bóng đá từ khi còn rất nhỏ.

“Chúng tôi cũng sẽ triển khai và thành lập một Học viện (Tài năng) FIFA, để những tài năng đang phát triển tại tất cả các trường học, tất cả các câu lạc bộ trên cả nước, những tài năng xuất sắc nhất có thể vào một Học viện FIFA ngay từ khi còn rất nhỏ, từ 8-9 tuổi, cho tới khi họ trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu.”

Chủ tịch FIFA sau đó đưa ra một mục tiêu đáng chú ý đối với bóng đá Việt Nam:

“Chúng tôi muốn Việt Nam trở thành một trong những quốc gia lớn nhất về bóng đá trên thế giới. Tiềm năng đã có. Tài năng đã có. Chúng tôi sẽ làm phần còn lại, bằng cách cùng nhau làm việc như một đội.”

Hơn 5,2 triệu USD từ FIFA Forward cho bóng đá Việt Nam﻿

Theo FIFA, thông qua chương trình FIFA Forward, VFF đã cam kết sử dụng hơn 5,2 triệu USD nguồn tài trợ cho nhiều dự án góp phần thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam.

Các hạng mục bao gồm nâng cấp Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam tại Hà Nội, hỗ trợ các đội tuyển quốc gia, triển khai công nghệ VAR và nhiều dự án khác.

Trên phạm vi toàn cầu, FIFA Forward đã phân bổ gần 5,1 tỷ USD cho các liên đoàn quốc gia và khu vực kể từ khi ông Infantino nhậm chức vào năm 2016.

“Đưa những quốc gia như Việt Nam lên sân khấu toàn cầu”

Trong ngày thứ hai của chuyến thăm, ông Infantino tới khu vực xây dựng sân vận động PVF trong tương lai ở phía nam Hà Nội và thăm học viện PVF.

Sân vận động PVF tương lai dự kiến có sức chứa 60.000 khán giả.

Tại đây, Chủ tịch FIFA tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa những nền bóng đá hàng đầu thế giới với các quốc gia đang phát triển.

“Công việc của chúng tôi tại FIFA, cùng với các Chủ tịch của tất cả các liên đoàn tại châu Á và trên toàn thế giới, là tạo ra cơ hội để các bạn thi đấu.”

Ông nói tiếp:

“Bởi điều chúng tôi mong muốn tại FIFA là làm cho bóng đá thực sự mang tính toàn cầu, đồng thời thu hẹp, làm cho khoảng cách giữa những quốc gia bóng đá rất, rất lớn với tất cả những quốc gia còn lại trở nên nhỏ hơn. Đưa những quốc gia như Việt Nam lên sân khấu toàn cầu.”

“Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc theo hướng này, với mục tiêu này, bởi chúng tôi có sức mạnh từ 100 triệu người Việt Nam tin tưởng vào điều đó.”

“Vì vậy, khi các bạn kết hợp niềm đam mê, khát vọng, các dự án, cơ hội và nguồn lực lại với nhau, tương lai dành cho trẻ em, các câu lạc bộ và các đội tuyển quốc gia sẽ vô cùng ngoạn mục.”