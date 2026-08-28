Kizuna bắt tay Lysaght phát triển nhà xưởng dịch vụ chất lượng cao

Theo thỏa thuận hợp tác diễn ra ngày 28/7, Kizuna sẽ ứng dụng giải pháp thép toàn diện từ Lysaght (thương hiệu thuộc Tập đoàn BlueScope với hơn 165 năm kinh nghiệm) cho dự án Kizuna 5 - dự án thuộc dòng sản phẩm Kizuna Gold.

Hệ giải pháp gồm mái MR-24 và kết cấu Butler được thiết kế nhằm tối ưu không gian sử dụng, đáp ứng nhu cầu bố trí đa dạng của các doanh nghiệp thuê nhà xưởng, đồng thời hỗ trợ quá trình vận hành ổn định. Bên cạnh đó, hệ vách Lysaght Spandek góp phần duy trì tính thẩm mỹ cho công trình, trong khi hệ sàn thép liên hợp Lysaght Bondek II được thiết kế để tối ưu hiệu quả đầu tư.

Tại lễ ký kết, ông Trần Duy Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kizuna JV, cho biết doanh nghiệp định hướng phát triển mô hình Nhà xưởng xây sẵn có dịch vụ (Ready-Built Serviced Factory) với mục tiêu tạo môi trường sản xuất an toàn, hiệu quả và bền vững cho các nhà đầu tư.

"Việc ứng dụng các giải pháp nhà thép từ Lysaght thể hiện định hướng của doanh nghiệp trong việc phát triển các nhà máy theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu về hiệu năng kỹ thuật, tính thẩm mỹ và nhu cầu của các nhà đầu tư, đồng thời góp phần thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao vào Cần Giuộc và Tây Ninh", ông Vũ nói.

Về phía Lysaght, ông Đồng Mai Lâm, Tổng giám đốc NS BlueScope Việt Nam & NS BlueScope Lysaght Việt Nam khẳng định giải pháp kỹ thuật từ Australia sẽ góp phần thiết lập những cột mốc mới về chuẩn mực nhà xưởng cho thuê, gia tăng lợi thế cạnh tranh cho hạ tầng công nghiệp Tây Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Đoàn Hồng Dũng - Tổng giám đốc, Công ty Cổ Phần Kizuna JV (bên trái) và ông Đồng Mai Lâm, Tổng Giám Đốc, NS BlueScope Lysaght Việt Nam tại lễ ký kết chiến lược hợp tác. Ảnh: Lysaght

Kizuna 5 nằm tại vị trí chiến lược Cần Giuộc- cửa ngõ kết nối trực tiếp với TP HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án thuộc dòng sản phẩm nhà xưởng dịch vụ cao cấp Kizuna Gold trong hệ sinh thái Kizuna, là điểm sáng thu hút dòng vốn đầu tư nhờ định hướng đạt chứng nhận công trình xanh quốc tế Leed Gold.

Với quy mô 8,5 ha cùng tổng vốn hơn 1.717 tỷ đồng, nhà xưởng sẽ cung cấp hệ thống nhà xưởng, văn phòng và kho bãi được quy hoạch đồng bộ , hướng đến mô hình nhà xưởng xây sẵn tiêu chuẩn cao, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Kizuna và Lysaght chụp hình lưu niệm sau lễ ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: Lysaght

Ông Trần Duy Vũ cho hay, Kizuna 5 thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp, đồng hành với nhà đầu tư toàn cầu thực hiện mục tiêu ESG và Net Zero. "Khi đi vào vận hành, 128.000 m2 xưởng dự kiến đạt chuẩn Leed Gold sẽ tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động, thu hút ít nhất 60 doanh nghiệp quốc tế và mang về hơn 10.300 tỷ đồng vốn đầu tư công nghiệp cho tỉnh Tây Ninh", ông Vũ khẳng định.

Cũng theo ông Vũ, Tây Ninh là địa bàn chiến lược của vùng kinh tế phía Nam, đồng thời đang từng bước chuyển mình thành trung tâm công nghiệp – logistics hiện đại. Việc Kizuna liên tục đầu tư hệ sinh thái nhà xưởng cao cấp, kết hợp cùng năng lực kỹ thuật chuẩn quốc tế của Lysaght sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng công nghiệp theo hướng hiện đại.

Sự kiện ký kết còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của cả hai doanh nghiệp trong việc hướng đến tạo ra những giá trị bền vững cho hạ tầng nhà xưởng công nghiệp, góp phần thúc đẩy sự chuyển mình của vùng đất Tây Ninh.