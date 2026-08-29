Doanh nghiệp đã hứa thì phải làm

Tại hội nghị, tỉnh Cà Mau đã ký kết 3 Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 439.000 tỷ đồng. Tỉnh này cũng trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trọng điểm, với tổng vốn đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.

Trong các dự án được trao quyết định đầu tư lần này, có dự án lớn như đường dây 500kV Bạc Liêu - Thốt Nốt, tổng vốn đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng; dự án Khu công nghiệp Tắc Thủ vốn hơn 3.900 tỷ đồng; Dự án Nhà máy Điện gió Đông Hải 13 vốn hơn 3.600 tỷ đồng; Nhà máy điện gió Hòa Bình 5.1 vốn hơn 2.800 tỷ đồng...

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - mong muốn tiếp tục có nhiều nhà đầu tư tìm tới Cà Mau, địa phương sẽ xây dựng một quan hệ hợp tác, trong đó địa phương tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và ngược lại. Từ đó cải thiện cuộc sống người dân.

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Ngời, tiềm năng không tự trở thành giá trị, cơ hội không tự trở thành dự án. Do đó, muốn biến tiềm năng thành nguồn lực cần có doanh nghiệp. Muốn biến cơ hội thành dự án, cần có nhà đầu tư. Và muốn dự án tạo ra giá trị lâu dài, cần có sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng, để hiện thực hóa khát vọng thành một cực tăng trưởng mới, Cà Mau cần hoàn thiện quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng chiến lược, đặc biệt hạ tầng giao thông. Đẩy nhanh tiến độ sớm đưa một số dự án trọng điểm vào hoạt động, như cảng Hòn Khoai, đường nối Đất Mũi - Hòn Khoai, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, nâng cấp sân bay Cà Mau...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Cà Mau cần phát huy và tận dụng lợi thế ba mặt giáp biển, thu hút đầu tư vào kinh tế biển, năng lượng tái tạo, hình thành các khu công nghiệp chế biến nông thuỷ sản chủ lực.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng lưu ý Cà Mau tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân. Đặc biệt, coi trọng hiệu quả thực chất sau xúc tiến đầu tư.

“Có dự án rồi phải phân công cụ thể các cơ quan, đơn vị, người chịu trách nhiệm theo dõi từng dự án. Từ đó chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc để các dự án sớm được triển khai”, Phó Thủ tướng lưu ý.

﻿Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quyết định, chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu doanh nghiệp, nhà đầu tư đã cam kết phải thực hiện, đã hứa phải làm, coi đó là trách nhiệm đồng hành với vùng đất địa đầu của Tổ quốc.