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Đại gia ngành gỗ Việt chi triệu đô lập công ty tại Mỹ

| | Doanh nghiệp

Đại gia ngành gỗ Việt chi triệu đô lập công ty tại Mỹ

CTCP Phú Tài đang lên kế hoạch mở rộng hiện diện tại thị trường Mỹ thông qua việc thành lập một pháp nhân mới tại Houston, bang Texas.

Theo công bố thông tin ngày 27/8, HĐQT Phú Tài (HoSE: PTB) đã thông qua chủ trương đầu tư ra nước ngoài để thành lập và góp vốn vào tổ chức kinh tế tại Mỹ. Doanh nghiệp dự kiến mang tên PHU TAI HOME USA, INC., hoạt động theo mô hình C-Corporation (C-Corp).

Tổng vốn dự kiến của công ty mới là 1 triệu USD. Trong đó, Phú Tài sẽ góp 950.000 USD, qua đó nắm khoảng 95% quyền sở hữu. Khoản 50.000 USD còn lại, tương đương 5% vốn, dự kiến do các nhà đầu tư khác tham gia.

Pháp nhân tại Mỹ sẽ tập trung vào hoạt động thương mại, kinh doanh, phân phối và xuất nhập khẩu các sản phẩm chủ lực của Phú Tài như đá thạch anh, đá granite, đồ gỗ nội - ngoại thất và các mặt hàng khác phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp.

HĐQT giao Tổng giám đốc Phú Tài triển khai các thủ tục liên quan, bao gồm đàm phán với các nhà đầu tư đồng sáng lập tại Mỹ nếu có, hoàn thiện hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam và thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của Mỹ.

Song song với kế hoạch mở rộng thị trường, Phú Tài cũng chuẩn bị chi tiền tạm ứng cổ tức cho cổ đông. Theo nghị quyết HĐQT ngày 3/8/2026, công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025. Với khoảng 100,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Phú Tài dự kiến dành khoảng 100,4 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/8 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 3/9/2026.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 28/8, cổ phiếu PTB dừng tại 32.400 đồng/cổ phiếu, tăng 1,09% so với phiên trước.

Thanh khoản cổ phiếu cũng cải thiện đáng kể với hơn 97.000 đơn vị được sang tay, gần gấp 3 lần phiên 27/8. Giá trị giao dịch đạt khoảng 3,1 tỷ đồng, tăng hơn 184% so với phiên liền trước.

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
ptb, phú tài

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