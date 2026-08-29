Khánh thành SIB Đà Nẵng, Searee mở rộng danh mục tài sản công nghiệp

Ngày 28/8/2026, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh Searee, thành viên hệ sinh thái Searefico (HOSE: SRF), chính thức khánh thành Tòa nhà Công nghiệp Searee – SIB (Searee Industrial Building) tại KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.

SIB là tài sản công nghiệp thứ hai mà Searee đưa vào khai thác tại khu vực này, sau thành công của Tổng kho Logistics hoạt động từ năm 2024. Cùng nằm tại Đà Nẵng, hai tài sản phục vụ những nhu cầu khác nhau: Tổng kho tập trung vào kho vận – logistics, trong khi SIB mở rộng sang mô hình mặt bằng công nghiệp nhiều tầng.

Từ nền tảng lâu năm trong lĩnh vực cơ điện lạnh và kỹ thuật công nghiệp, Searee đang từng bước mở rộng sang các tài sản có khả năng tạo nguồn thu trong suốt quá trình vận hành.

Ông Nguyễn Khoa Đăng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Searefico Corp, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Searee (bên phải), nhận Thông báo kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình SIB

Từ Tổng kho Logistics đến tòa nhà công nghiệp 6 tầng

Searee hiện phát triển hoạt động trên ba trụ cột gồm Giải pháp Công nghiệp, FMCG và Tài sản Công nghiệp, trong đó mảng Tài sản Công nghiệp tập trung đầu tư, quản lý và khai thác hạ tầng phục vụ sản xuất – logistics. Bước đi đầu tiên của hướng phát triển này là Tổng kho Logistics 8.000 m² tại KCN Hòa Khánh, đưa vào vận hành năm 2024 và đạt 100% công suất chỉ sau vài tháng.

Kết quả khai thác này trở thành một trong những cơ sở để Searee tiếp tục đầu tư SIB, mở rộng từ mô hình kho vận sang tòa nhà công nghiệp cao tầng.

SIB gồm 6 tầng nổi, một tầng bán hầm, tổng chiều cao 31.1m, thuộc nhóm những công trình công nghiệp cao tầng đầu tiên được triển khai tại KCN Hòa Khánh. Mô hình nhiều tầng giúp tạo thêm diện tích sàn trên cùng quỹ đất thay vì tiếp tục mở rộng nhà xưởng theo chiều ngang.

Từ KCN Hòa Khánh, SIB cách Khu Công nghệ cao Đà Nẵng khoảng 7.5 km, Cảng Liên Chiểu khoảng 9 km và Sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 11 km.

Đà Nẵng cũng đang mở thêm không gian cho sản xuất và logistics. Khu Thương mại tự do Đà Nẵng được thành lập năm 2025 với quy mô khoảng 1.881 ha tại 7 vị trí, bao gồm các khu chức năng sản xuất - logistics, thương mại - dịch vụ, công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.

Yếu tố “xanh” trong giá trị khai thác SIB

SIB được thiết kế theo tiêu chuẩn LEED Silver, hệ thống đánh giá công trình xanh của Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC), hướng tới mô hình Green Factory với mức tiêu thụ tài nguyên và phát thải thấp hơn trong quá trình sử dụng.

Các giải pháp thiết kế của công trình hướng tới tiết kiệm khoảng 35% năng lượng. Hệ thống HVAC sử dụng thiết bị có hệ số hiệu quả năng lượng COP tối thiểu 3,5, kết hợp kính Low-E 3 lớp, Panel PIR cách nhiệt đạt chứng nhận chống cháy FM Approved của Mỹ và hệ thống điện mặt trời áp mái.

Tòa nhà đồng thời được trang bị hệ thống PMS (Power Monitoring System), cho phép giám sát, phân tích và quản lý mức tiêu thụ điện theo thời gian thực, hỗ trợ tối ưu việc sử dụng năng lượng trong quá trình vận hành.

Ở khâu sử dụng nước, các thiết bị vệ sinh tiết kiệm được thiết kế nhằm giảm khoảng 50% nhu cầu tiêu thụ nước. Chất lượng không khí trong nhà được kiểm soát bằng hệ thống cảm biến CO₂, kết hợp các giải pháp thông gió và không gian xanh, hướng đến môi trường làm việc tiện nghi hơn trong suốt vòng đời công trình.

Cushman & Wakefield nhận định xu hướng xanh hóa đang trở thành lợi thế cạnh tranh của các nhà phát triển bất động sản công nghiệp khi các doanh nghiệp toàn cầu ngày càng ưu tiên hạ tầng đáp ứng tiêu chuẩn ESG. Hãng tư vấn này cũng ghi nhận nhiều tập đoàn đa quốc gia yêu cầu nhà cung cấp đạt các chứng nhận như LEED, EDGE hoặc ISO 14001 để đáp ứng cam kết giảm phát thải của cả chuỗi cung ứng. Khoảng 75% số công trình đạt chứng chỉ LEED tại Việt Nam thuộc phân khúc công nghiệp và văn phòng.

Các yếu tố này ngày càng có ý nghĩa về mặt thương mại đối với tài sản công nghiệp cho thuê. Các tiêu chí về hiệu quả năng lượng, phát thải và môi trường vận hành đang ngày càng trở thành một phần trong yêu cầu lựa chọn cơ sở sản xuất của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt ở nhóm khách hàng FDI.

Trong báo cáo thị trường công bố tháng 5/2026, CBRE nhận định bất động sản công nghiệp miền Trung đang nhận được thêm sự quan tâm của dòng vốn FDI nhờ chi phí cạnh tranh, quỹ đất và hạ tầng logistics được cải thiện. Nguồn cung nhà xưởng xây sẵn tại miền Trung hiện mới chiếm khoảng 3% tổng nguồn cung cả nước, thấp hơn nhiều so với miền Nam và miền Bắc.

Ông Nguyễn Khoa Đăng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Searefico Corp, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Searee, cho biết: “Trong chiến lược 5 năm (2026–2030), Searee đặt mục tiêu mở rộng thêm 50.000 m² diện tích sàn cho thuê và thực hiện IPO. Chúng tôi tin tưởng rằng Taisei Oncho Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Searee trong hành trình này, không chỉ là nhà đầu tư tài chính, mà là đối tác chiến lược lâu dài.”