Từng tuyên bố muốn xuất khẩu toàn cầu, "thịt trâu Huho đắt nhất TikTok” bất ngờ biến mất trên các kênh bán hàng

Huyền Huho tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1988, Lào Cai), cô từng nổi tiếng trên TikTok nhờ những video về ẩm thực, cuộc sống và đặc sản vùng Tây Bắc. Trong đó thịt trâu gác bếp là sản phẩm gắn liền với tên tuổi của cô. Huyền Huho bắt đầu xây dựng kênh TikTok từ năm 2020 và bắt đầu khởi nghiệp với mạng xã hội này. Trên trang TikTok cá nhân, Huyền Huho hiện sở hữu gần 400.000 lượt theo dõi cùng hơn 5,7 triệu lượt yêu thích.

Vào đầu năm 2024, thương hiệu thịt trâu gác bếp Huyền Huho từng gây chú ý khi xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6. Đại diện thương hiệu là nhà sáng lập kiêm Giám đốc Hoàng Chung Học cùng đồng sáng lập Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Huyền Huho).

Trong chương trình, Huyền Huho đã công bố những số liệu vô cùng ấn tượng. Cụ thể, thời điểm khởi đầu hoạt động bán lẻ trực tuyến từ tháng 5/2022 thông qua các buổi livestream trên nền tảng TikTok và các sàn thương mại điện tử khác, chỉ sau 5 tháng đầu tiên, doanh thu đã tăng gấp 10 lần, đạt mốc 15 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2022, doanh nghiệp đã đạt tổng doanh số khoảng 60 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận ròng sau thuế đạt 20%. Tính đến hết tháng 10/2023, doanh số lũy kế của doanh nghiệp đạt 70 tỷ đồng, đặt mục tiêu cán mốc 150 tỷ đồng cho cả năm 2023.

Trong quá trình làm truyền thông, Huyền Huho chủ động thực hiện chiến dịch định vị thương hiệu ở phân khúc đắt nhất thị trường với thông điệp: "Thịt trâu Huho đắt nhất TikTok" Có thời điểm, thịt trâu gác bếp của Huho được bán với giá 1,2 triệu đồng/kg trên sàn Shopee và lên tới 1,4 triệu đồng/kg trên Lazada và TikTok Shop, trong khi sản phẩm thịt lợn gác bếp có giá 990.000 đồng/kg.

Thịt trâu gác bếp là sản phẩm gắn liền với tên tuổi của Huyền Huho. (Ảnh chụp màn hình)

Doanh nghiệp còn tham vọng triển khai chiến dịch thuê KOL người nước ngoài chụp ảnh quảng bá sản phẩm tại các địa danh nổi tiếng ở Anh, Pháp, Mỹ... nhằm hướng tới mục tiêu xuất khẩu toàn cầu.

Tuy nhiên sau giai đoạn bùng nổ doanh số gắn liền với các chiến dịch truyền thông mạnh mẽ, người dùng phát hiện các sản phẩm đặc sản của thương hiệu Huho đã đồng loạt vắng bóng trên các kênh thương mại điện tử từng là trụ cột phân phối chính như Shopee và TikTok Shop. Ngoài ra, website chính thức của thương hiệu (huho.vn) cũng đã ngừng hoạt động.

Trên mạng xã hội, fanpage chính thức mang tên "Thịt trâu gác bếp Huyền Huho" hiện đã khóa hoặc ngừng hoạt động công khai. Trang cá nhân Facebook của Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Huyền Huho), thay vì các nội dung quảng cáo, livestream bán hàng thì hiện đã chuyển sang các nội dung về sinh hoạt hàng ngày, nấu ăn những món đặc sản vùng cao, chia sẻ các clip đi làm đẹp.Huyền Huho cũng làm thêm công việc affiliate, gắn link quảng cáo một số sản phẩm mà mình sử dụng.

Cô vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội nhưng không còn xuất hiện thường xuyên, liên tục với hình ảnh người bán hàng như giai đoạn trước.