Xi măng Xuân Thành lãi ròng hơn 59 tỷ đồng sau nửa đầu năm 2026

Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, kết thúc nửa đầu năm 2026, Xi măng Xuân Thành báo lãi ròng hơn 59,3 tỷ đồng, tăng 90,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Xi măng Xuân Thành tăng 103,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên mức gần 7.491,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức gần 6.584 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 1.010,9 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm nhẹ 2,1% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn hơn 12.684,8 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngân hàng hơn 9.456,7 tỷ đồng, chiếm 74,6% tổng nợ; nợ phải trả khác gần 1.384 tỷ đồng; nợ vay từ trái phiếu hơn 1.844,1 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Theo thông tin công bố trên HNX, Xi măng Xuân Thành hiện đang lưu hành 2 lô trái phiếu mã XTCCH2136001 và XTCCH2136002.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Xi măng Xuân Thành đã thực hiện thanh toán đúng hạn tổng cộng gần 89,7 tỷ đồng tiền lãi cho 2 lô trái phiếu nêu trên.

Được biết, hai lô trái phiếu nêu trên đều được phát hành từ năm 2021, tổng giá trị phát hành lần lượt là 980 tỷ đồng và 1.160 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2036.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nói trên dùng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyền số 3 - giai đoạn 1 nhà máy xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm tại xã Thanh Nghị và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (cũ).

Tính đến ngày 30/6/2026, dư nợ gốc tính theo mệnh giá của lô trái phiếu mã XTCCH2136001 ở mức 850,6 tỷ đồng, còn lô trái phiếu mã XTCCH2136002 là 1.007,1 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 10/8/2026, Xi măng Xuân Thành đã thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu mã XTCCH2136001 trị giá 15,7 tỷ đồng, qua đó đưa khối lượng còn lại lưu hành về mức 834,9 tỷ đồng.

Về Xi măng Xuân Thành, doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 2/2012, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất xi măng và Clinker. Trụ sở chính tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình.

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 11/2020, Xi Măng Xuân Thành có vốn điều lệ 6.168 tỷ đồng. Trong đó, lượng cổ phần chi phối do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành - pháp nhân lõi trong hệ sinh thái Xuân Thành Group của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành nắm giữ.

Tháng 7/2022, ông Vũ Quang Bắc là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Thủy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật.

Tại thời điểm tháng 4/2025, vốn điều lệ của Xi măng Xuân Thành được điều chỉnh tăng từ 6.168 tỷ đồng lên gần 6.584 tỷ đồng.