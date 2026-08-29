Sân bay Long Thành nguy cơ chậm tiến độ: Chính phủ yêu cầu ACV dồn lực đẩy nhanh thi công

Thông tin này được nêu trong văn bản ngày 28/8 của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính được yêu cầu kiểm tra thực tế tiến độ toàn bộ dự án, đặc biệt là các gói thầu thuộc dự án thành phần 3 và 4 đang có nguy cơ chậm, không thể hoàn thành trong năm nay.

Các cơ quan liên quan phải sớm xác định nguyên nhân, xử lý những vướng mắc và yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh giải pháp thi công để giữ tiến độ chung.

Riêng với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Chính phủ yêu cầu rà soát lại tiến độ từng hạng mục, gói thầu và dồn thêm nguồn lực cho những phần việc còn khối lượng lớn.

Các nhà thầu phải tăng nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết vật tư, vật liệu và chuẩn bị nguồn tài chính để đẩy nhanh thi công.

Ba gói thầu được lưu ý gồm gói 4.8 về giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, gói 5.10 xây dựng nhà ga hành khách và gói 7.8 gồm nhà ga hàng hóa số 1 cùng các công trình phụ trợ.

Đây đều là những hạng mục còn khối lượng công việc lớn và có nguy cơ ảnh hưởng tới tiến độ chung của dự án.

Mục tiêu hiện nay vẫn là hoàn thành và đưa sân bay Long Thành vào vận hành, khai thác trong năm 2026.

Đồng loạt thúc các tuyến đường kết nối Long Thành

Không chỉ phần xây dựng sân bay, tiến độ các tuyến giao thông kết nối cũng được đặt trong diện phải tăng tốc.

Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính sẽ phối hợp với TP.HCM và Đồng Nai thúc đẩy cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cùng Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM.

Các công trình này được yêu cầu sớm hoàn thành để đưa vào khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành, tránh tình trạng sân bay đi vào hoạt động nhưng hạ tầng kết nối chưa theo kịp.

Tại Đồng Nai, địa phương phải xử lý dứt điểm những vướng mắc còn lại để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho ACV, không để ảnh hưởng tới tiến độ dự án.

Một hạng mục khác cũng được nhắc tới là đường ống dẫn nhiên liệu từ cảng đầu nguồn vào sân bay Long Thành. Đồng Nai được yêu cầu bảo đảm công trình này hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Trong khi thúc tiến độ, Chính phủ yêu cầu các đơn vị vẫn phải kiểm soát chặt chất lượng, kỹ thuật và an toàn, không hợp thức hóa sai phạm; đồng thời phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và lãng phí trong quá trình thi công.

Về dài hạn, Long Thành được định hướng không chỉ là một sân bay quốc tế mà còn trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển của khu vực Đông Nam Á, gắn với hệ sinh thái hàng không, phi hàng không và mô hình “Thành phố sân bay Long Thành”.