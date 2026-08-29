Trung tâm dữ liệu AI hơn 91.000 tỷ đồng được đề xuất xây dựng tại Tây Ninh: Công ty của ông Đặng Thành Tâm liên minh cùng 2 đối tác quốc tế

Dự án dự kiến triển khai trên diện tích 20 ha, với tổng công suất IT mục tiêu 200MW. Trước mắt, liên danh tập trung triển khai giai đoạn 1 quy mô 100MW, tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD, tương đương khoảng 91.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu hướng tới khởi công trong quý IV/2026 và vận hành thương mại trong năm 2027.

Tổ hợp được định hướng thiết kế theo tiêu chuẩn Tier IV, với thời gian hoạt động liên tục đạt 99,999%. Hệ thống làm mát sử dụng các giải pháp chuyên biệt cho AI như làm mát chất lỏng trực tiếp và làm mát nhúng, đáp ứng mật độ lên tới 150kW/rack.

Dự án cũng hướng tới kết nối quốc tế với độ trễ dưới 18ms tới Singapore, phục vụ nhu cầu trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và xử lý dữ liệu của khách hàng trong nước và quốc tế.

Với quy mô 200MW công suất IT, bài toán nguồn điện là một trong những yếu tố quan trọng của dự án. Thời gian tới, liên danh sẽ phối hợp với tỉnh Tây Ninh và ngành điện để thống nhất phương án cấp điện cùng các cơ chế liên quan trước khi hoàn thiện hồ sơ trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong liên danh, SAIGONTEL là chủ đầu tư hạ tầng KCN Nam Tân Tập và đóng vai trò đầu mối tại Việt Nam. Dự án cũng cho thấy doanh nghiệp đang mở rộng từ hạ tầng khu công nghiệp sang hạ tầng số, tận dụng nền tảng quỹ đất công nghiệp để phát triển thêm hạ tầng điện, viễn thông và dữ liệu.

SAIF Eagle II giữ vai trò nhà đầu tư chủ lực. Doanh nghiệp thuộc SAIF Group, định chế đang quản lý khối tài sản xấp xỉ 10 tỷ USD cùng danh mục hơn 500 doanh nghiệp. Theo thông tin từ liên danh, SAIF đã tham gia các tổ hợp AIDC có tổng công suất trên 300MW và 31 dự án đầu tư bán dẫn.

World Harmony đóng vai trò đồng khởi xướng. Doanh nghiệp thuộc World Vista United, có tổng tài sản hợp nhất 13,83 tỷ Đài tệ vào năm 2025, đang vận hành hơn 70MW năng lượng tái tạo và phát triển trung tâm dữ liệu hyperscale 32MW tại Đài Bắc.