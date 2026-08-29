Tài sản vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng chiếm gần 3/4 Top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Theo số liệu tính đến ngày 28/8/2026, tổng giá trị cổ phiếu của 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 1,51 triệu tỷ đồng, tăng gần 330.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025.



Phần lớn mức tăng này đến từ nhóm cổ đông Vingroup, đặc biệt là ông Phạm Nhật Vượng. Giá trị cổ phiếu VIC và LPB do Chủ tịch Vingroup sở hữu được tính ở mức 1.067.200 tỷ đồng, tăng tới 305.500 tỷ đồng, tương đương 40% so với mức 761.700 tỷ đồng cuối năm ngoái.



Như vậy, riêng mức tăng tài sản của ông Vượng đã tương đương hơn 90% phần tài sản tăng thêm của toàn bộ nhóm 20 người trong bảng xếp hạng.



Đây cũng là lần đầu tiên giá trị tài sản cổ phiếu của một cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam vượt mốc 1 triệu tỷ đồng theo bảng thống kê này. Ông Vượng tiếp tục giữ vị trí số một và tạo khoảng cách rất lớn với người đứng sau.



Bà Phạm Thu Hương tăng 52%, Phạm Thúy Hằng vượt Chủ tịch Hòa Phát



Đứng thứ hai vẫn là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup. Giá trị cổ phiếu VIC và LPB do bà Hương sở hữu tăng từ 57.600 tỷ đồng lên 87.600 tỷ đồng, tức tăng 30.000 tỷ đồng.



Xét theo tỷ lệ, đây là mức tăng mạnh nhất trong Top 20, đạt khoảng 52% kể từ đầu năm.



Một thành viên khác của gia đình ông Phạm Nhật Vượng là bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Vingroup, cũng có bước tiến đáng chú ý. Tài sản cổ phiếu của bà tăng 39%, từ 38.500 tỷ lên 53.600 tỷ đồng.



Nhờ đó, bà Hằng đã tăng 2 bậc, từ vị trí thứ 5 cuối năm 2025 lên thứ 3 hiện nay, vượt qua Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long và Chủ tịch Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo.



Ông Trần Đình Long hiện đứng thứ 4 với giá trị cổ phiếu HPG khoảng 48.100 tỷ đồng, giảm 4.100 tỷ đồng, tương đương 8% so với cuối năm trước. Vị trí của Chủ tịch Hòa Phát vì thế giảm một bậc so với cuối năm 2025.



Trong khi đó, Chủ tịch Sunshine Group Đỗ Anh Tuấn tăng một bậc lên vị trí thứ 5. Khối tài sản từ KSF và SCG của ông Tuấn đạt khoảng 44.700 tỷ đồng, tăng 6.700 tỷ đồng, tương đương 18%.



Bà Nguyễn Thị Phương Thảo giảm gần 10.000 tỷ đồng



Trong nhóm tài sản giảm, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, là người giảm mạnh nhất xét theo giá trị tuyệt đối.



Khối cổ phiếu VJC và HDB của bà Thảo được tính ở mức 37.600 tỷ đồng, thấp hơn 9.700 tỷ đồng so với mức 47.300 tỷ cuối năm 2025, tương ứng giảm 21%.



Bà Thảo từ vị trí thứ 4 xuống thứ 6, giảm hai bậc.



Các vị trí tiếp theo ít biến động hơn. Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh giữ vị trí thứ 7 với 23.800 tỷ đồng, giảm 8%; Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang đứng thứ 8 với 22.300 tỷ đồng, giảm 9%.



Chủ tịch Thế Giới Di Động Nguyễn Đức Tài tiếp tục đứng thứ 9 dù tài sản giảm khoảng 14%, từ 16.400 tỷ xuống 14.100 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Trần Đình Long, giữ vị trí thứ 10 với khoảng 12.800 tỷ đồng.



Chủ tịch Novaland trở lại Top 20, ông Trương Gia Bình tụt 5 bậc



Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất ở nửa sau bảng xếp hạng là sự xuất hiện của Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn.



Giá trị cổ phiếu NVL của ông Nhơn hiện đạt khoảng 10.600 tỷ đồng, tăng 2.600 tỷ đồng, tương đương 33% so với mức 8.000 tỷ đồng cuối năm 2025. Ông Nhơn vươn lên vị trí thứ 14 và trở lại nhóm 20 người giàu nhất sàn chứng khoán.



Sự xuất hiện của ông Nhơn đồng thời khiến bà Kim Ngọc Cẩm Ly, người đứng thứ 20 vào cuối năm 2025, không còn nằm trong Top 20 hiện tại.



Ở chiều ngược lại, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình là người có mức giảm tài sản mạnh nhất trong Top 20 nếu xét theo tỷ lệ. Giá trị cổ phiếu FPT của ông Bình giảm từ 11.300 tỷ xuống 8.600 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 24%.



Ông Bình cũng là người tụt hạng mạnh nhất trong số những cái tên vẫn còn ở Top 20, từ vị trí thứ 14 cuối năm 2025 xuống thứ 19, tức giảm 5 bậc.



Founder Thế Giới Di Động Trần Lê Quân giảm từ vị trí 15 xuống 18 khi tài sản còn 8.700 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 15% so với cuối năm trước. Chủ tịch GELEX Nguyễn Văn Tuấn cũng lùi từ vị trí 16 xuống thứ 20 với tài sản khoảng 8.300 tỷ đồng.



Ngược lại, nhóm cổ đông VPBank cải thiện thứ hạng dù giá trị tài sản không biến động lớn. Ông Ngô Chí Dũng từ thứ 17 lên thứ 15; ông Hoàng Anh Minh từ 18 lên 16 và bà Vũ Thị Quyên từ 19 lên 17.



Nhìn chung, sau gần 8 tháng, 13/20 vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về những người có mặt trong nhóm đầu cuối năm 2025 với thứ tự không thay đổi quá lớn, nhưng khoảng cách về quy mô tài sản ngày càng phân hóa. Đặc biệt, đà tăng của nhóm cổ đông Vingroup đã kéo mạnh tổng tài sản Top 20, trong khi nhiều tỷ phú gắn với hàng không, công nghệ, bán lẻ, ngân hàng và thép lại ghi nhận giá trị cổ phiếu giảm so với đầu năm.