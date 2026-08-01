“Khách sộp” ở TP HCM vừa chốt mua 3.000 xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là ai?

Ngày 28/8, CTCP VinFast Việt Nam, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (thuộc hệ sinh thái Vingroup) và Công ty TNHH Xe Nhanh Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh.

Theo thỏa thuận giữa ba bên, từ nay đến năm 2027, Xe Nhanh Việt Nam sẽ trang bị 3.000 xe ô tô điện VinFast nhằm triển khai dịch vụ vận tải hành khách trên nền tảng Green SM Platform.

3.000 ô tô điện VinFast dự kiến cung cấp cho Xe Nhanh Việt Nam bao gồm các mẫu Minio Green, EC Van, Limo Green, VF 5, Herio Green. Số xe này sẽ được Xe Nhanh Việt Nam bổ sung vào đội xe đang vận doanh trên nền tảng Green SM tại TP HCM, Bình Dương (cũ), Đồng Nai và Tây Ninh.

Cùng với việc tăng cường đội xe, doanh nghiệp Xe Nhanh Việt Nam cũng tiến hành triển khai đầu tư hạ tầng trạm sạc của V-Green tại Bình Dương, Tây Ninh và Đồng Nai nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Xe Nhanh Việt Nam là đối tác hàng đầu của GSM triển khai mô hình “cho thuê sở hữu”

Đại diện của VinFast và Xe Nhanh Việt Nam tại lễ ký hợp tác. Ảnh: VinFast

Cùng với đơn vị thành viên là CTCP Xanh Go, Xe Nhanh Việt Nam là doanh nghiệp vận tải hoạt động theo định hướng lấy công nghệ, chất lượng dịch vụ và phương tiện xanh làm nền tảng.

Xe Nhanh Việt Nam là doanh nghiệp đã đồng hành hệ sinh thái GSM và VinFast từ những ngày đầu của làn sóng chuyển đổi xanh. Đây cũng là đối tác hàng đầu về triển khai mô hình "cho thuê sở hữu" của GSM trong năm 2025.

Ông Lã Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Xe Nhanh Việt Nam chia sẻ, việc hợp tác hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup là chiến lược cốt lõi của doanh nghiệp. Với 3.000 xe ô tô điện VinFast, doanh nghiệp mong muốn xây dựng một hệ sinh thái vận tải điện chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững, mang lại cơ hội phát triển mới cho cộng đồng tài xế.

Trong khi đó, bà Lê Thị Oanh, Giám đốc khối kinh doanh B2B toàn cầu VinFast cho rằng, đơn hàng trên là minh chứng cho niềm tin của khối doanh nghiệp vận tải vào chất lượng, hiệu quả vận hành của xe điện VinFast, qua đó góp phần kiến tạo hệ thống giao thông xanh, hiện đại.

Tính đến nay, GSM và VinFast đã đồng hành với hơn 100 doanh nghiệp vận tải toàn quốc. Đồng thời, nhóm các doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi xanh do GSM khởi xướng cũng đang mở rộng, để tạo ra mô hình kiểu mẫu cho ngành vận tải thuần điện.