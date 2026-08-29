Chủ tịch và Tổng giám đốc SMC hoán đổi ghế cổ đông lớn

Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã: SMC, sàn HoSE) vừa ghi nhận biến động tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông là lãnh đạo doanh nghiệp.



Trong đó, Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Trung báo cáo đã bán ra 4,9 triệu cổ phiếu SMC trong phiên 26/8/2026 bằng phương thức khớp lệnh, thỏa thuận.

Qua đó, ông Nguyễn Quang Trung giảm sở hữu từ 5,9 triệu cổ phiếu xuống còn 1 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,36% vốn). Với tỷ lệ này, Tổng giám đốc SMC không còn là cổ đông lớn doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, Chủ tịch HĐQT Phạm Hoàng Anh báo cáo mua vào 5 triệu cổ phiếu SMC trong thời gian từ 3-28/8/2026 để nâng sở hữu lên 6 triệu cổ phiếu, tương đương 8,14% vốn SMC. Với tỷ lệ sở hữu này, ông Phạm Hoàng Anh đã trở thành cổ đông lớn của SMC.

Ảnh: SMC

Trong diễn biến khác, SMC vừa qua đã công bố tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11/9/2026 tới đây tại TP.HCM.

Đáng chú ý, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc nợ/trái phiếu và phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho tổng giá trị nợ/trái phiếu tối đa là 272 tỷ đồng.

Giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ được xác định trên cơ sở đàm phán và thỏa thuận giữa công ty và từng chủ nợ, phù hợp với giá trị khoản nợ được xác nhận giữa các bên, điều kiện và phương án tái cấu trúc của từng khoản nợ, tình hình tài chính của công ty và quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện. Đồng thời không thấp hơn giá trị số sách tại báo cáo kiểm toán/soát xét kỳ gần nhất trước thời điểm hoán đổi nợ.

Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế được xác định căn cứ vào tổng giá trị khoản nợ được chấp thuận hoán đổi và giá phát hành/tỷ lệ hoán đổi được xác định theo nguyên tắc nêu trên, đồng thời bảo đảm tuân thủ giới hạn được ĐHĐCĐ thông qua và quy định pháp luật.

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn và các trường hợp ngoại lệ theo quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện.

SMC cho biết, mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nhằm giảm nghĩa vụ nợ, cải thiện cơ cấu tài chính, tăng vốn chủ sở hữu và nâng cao khả năng hoạt động liên tục, phát triển bền vững của công ty.

Bên cạnh kế hoạch xử lý nợ, SMC cũng dự kiến trình cổ đông phương án thoái toàn bộ vốn tại công ty con do Doanh nghiệp sở hữu 100% là SMC Tân Tạo.

Song song với đó, SMC còn trình cổ đông xem xét, thông qua việc hủy phương án phát hành gần 3,68 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra hồi tháng 4/2026.

Lý do đề xuất hủy phát hành ESOP là vì sau khi xem xét tình hình hoạt động thực tế, HĐQT nhận thấy công ty có khả năng cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách và phúc lợi cho người lao động gắn bó lâu dài với công ty.