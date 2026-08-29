Công ty may hơn 30 năm tuổi muốn huy động lượng vốn gấp 3,5 lần tổng tài sản hiện tại: Gia nhập cuộc chơi chăm sóc sức khỏe và làm đẹp

Trước khi mang tên Royal Healthtech TTG, doanh nghiệp này được biết đến trên thị trường chứng khoán với tên Công ty cổ phần May Thanh Trì. Tiền thân là Xí nghiệp May xuất khẩu Thanh Trì, thành lập từ tháng 5/1992 và đi vào hoạt động một năm sau đó. Năm 2008, doanh nghiệp được cổ phần hóa. Cổ phiếu TTG sau đó được chấp thuận đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nhưng sau hơn 30 năm, ngành nghề từng tạo nên TTG đã suy yếu.

Cuộc chơi mới với ngành chăm sóc sức khỏe và làm đẹp

Năm 2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 28,3 tỷ đồng, giảm 23,5% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 6,28 tỷ đồng, giảm 11,5%. Nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh lên 5,54 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của TTG đạt gần 8,6 tỷ đồng, tăng gần 300%.

Chính doanh nghiệp cũng thừa nhận hiệu quả khai thác hoạt động sản xuất cốt lõi chưa đạt kỳ vọng, trong khi kết quả kinh doanh phụ thuộc nhiều hơn vào hoạt động tài chính, tạo ra sự mất cân bằng và khó duy trì hiệu quả bền vững. Vì vậy, TTG cần tái cấu trúc.

Ngày 1/6/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc đổi tên CTCP May Thanh Trì thành Công ty cổ phần Royal Healthtech TTG, đồng thời thay đổi HĐQT và chuyển hướng chiến lược kinh doanh cho giai đoạn 2026-2031. Kế hoạch được đặt ra gồm thanh lý một số khoản đầu tư cũ và đưa nguồn lực sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Một trong những động thái tái cấu trúc mới nhất xuất hiện ngày 19/8. Royal Healthtech TTG quyết định chuyển nhượng 600.000 cổ phần, tương đương 30% vốn CTCP Đầu tư Thanh Trì, với giá trị 6 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư được May Thanh Trì thực hiện một năm trước, khi góp 18 tỷ đồng để sở hữu 90% doanh nghiệp này. Sau giao dịch, TTG vẫn giữ quyền kiểm soát với khoảng 60% vốn.

Ở chiều ngược lại, TTG có một nguồn tạo doanh thu mới.

Trong tháng 6/2026, Royal Healthtech TTG cho biết đã đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất cho hoạt động chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại ba địa điểm ở Hà Nội, Phú Thọ và TP.HCM dưới thương hiệu Plumeria Spa by Royal, tổng giá trị khoảng 34 tỷ đồng. Đến tháng 7, doanh thu bán hàng từ hoạt động kinh doanh mới này đạt khoảng 5 tỷ đồng.

Ở góc độ sản phẩm, Plumeria lựa chọn tập trung vào các nhóm dịch vụ massage trị liệu - dưỡng sinh, chăm sóc da chuyên sâu và một số liệu trình mà doanh nghiệp giới thiệu theo định hướng chăm sóc sức khỏe chủ động. Plumeria cũng cho biết ứng dụng AI trong phân tích thể trạng để cá nhân hóa liệu trình và tối ưu vận hành.

Kế hoạch huy động 165 tỷ đồng

TTG sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 4/9 để thông qua các tờ trình. Theo phương án chào bán cổ phần, Royal Healthtech TTG dự kiến phát hành riêng lẻ 5,5 triệu cổ phiếu cho 12 nhà đầu tư, với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động tối đa 165 tỷ đồng.

Lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tương đương 161,7% số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay. Lượng vốn huy động mới cao gấp hơn 5 lần vốn chủ sở hữu hiện tại và gấp khoảng 3,5 lần quy mô tổng tài sản tại thời điểm giữa năm. Thời gian triển khai dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Phần lớn số vốn mới được đưa trực tiếp vào kế hoạch mở rộng ngành nghề mới. Cụ thể, trong 165 tỷ đồng được huy động, 106,2 tỷ đồng - tương đương hơn 64%, dự kiến được đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hạng mục phục vụ các địa điểm kinh doanh spa.

58,8 tỷ đồng còn lại được dùng để nhận chuyển nhượng ba tài sản bất động sản, gồm hai quyền sử dụng đất tại Sơn La trị giá lần lượt 10,1 tỷ và 8,7 tỷ đồng cùng một sàn thương mại - dịch vụ tại 93 Láng Hạ trị giá 40 tỷ đồng.

Riêng đối với mạng lưới spa, Royal Healthtech TTG dự kiến đầu tư thêm 8 dự án spa trong quý IV/2026, với tổng mức đầu tư xấp xỉ 100 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt kỳ vọng thời gian thu hồi vốn trung bình của mỗi cơ sở khoảng 12-18 tháng và biên lợi nhuận của hoạt động chăm sóc sức khỏe - làm đẹp ở mức 15-20%.

Một chi tiết khác đáng chú ý là mức độ tham gia của Chủ tịch HĐQT Phạm Thị Huy.

Theo phương án dự kiến, bà Huy sẽ mua thêm 2,315 triệu cổ phiếu, tương ứng số vốn khoảng 69,45 tỷ đồng theo giá phát hành, chiếm khoảng 42% tổng số vốn mà TTG dự kiến huy động. Nếu đợt phát hành hoàn tất đúng phương án, lượng cổ phiếu do bà Huy sở hữu sẽ tăng từ 800.000 lên 3,115 triệu cổ phiếu, tương ứng 35% vốn điều lệ.

Thị trường wellness có đủ lớn cho một cuộc chơi mới?

Tại Việt Nam, một báo cáo ngành của GlobalData công bố năm 2025 ước tính thị trường spa đạt khoảng 1,63 tỷ USD năm 2024, sau giai đoạn tăng trưởng trung bình 13,9%/năm từ 2019 đến 2024. Đáng chú ý, nhóm day spa, club spa và salon spa chiếm khoảng 52% doanh thu toàn thị trường.

Việt Nam đang có những yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của ngành này. Dân số Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 102,3 triệu người. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5,9 triệu đồng/tháng, tăng 9,3% so với năm trước. Cùng với sự cải thiện thu nhập, nhu cầu chi tiêu cho sức khỏe, chăm sóc cá nhân và chất lượng sống có thêm điều kiện để phát triển. Một yếu tố khác là quá trình già hóa dân số.

Đồng thời, nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên đã chiếm 14,5% tổng dân số.

Việt Nam có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên trong năm 2024 và con số này được dự báo tiến gần 18 triệu vào năm 2030. Đây là nhóm khách hàng tiềm năng đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ động, phục hồi và dưỡng sinh - những lĩnh vực Plumeria đang lựa chọn để định vị.

Một động lực khác đến từ du lịch. Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế năm 2025, mức cao nhất từ trước tới nay và tăng 20,4% so với năm trước. Trong khi đó, xu hướng wellness tourism tiếp tục tăng nhanh trên thế giới, tạo thêm không gian cho các mô hình spa tại những địa phương vừa có dân số lớn vừa có dòng khách du lịch.

Tuy nhiên, thị trường lớn cũng đồng nghĩa cạnh tranh cao.

Ở nhóm chuỗi làm đẹp đô thị, website SeoulSpa hiện thể hiện một mạng lưới phủ nhiều tỉnh, thành trên cả nước; YB Spa công bố vận hành 13 chi nhánh sau gần một thập kỷ phát triển. Ở phân khúc cao hơn, thị trường còn có hệ thống spa thuộc các khách sạn và resort quốc tế như Six Senses, Marriott, Four Seasons hay Anantara - những thương hiệu được GlobalData xếp vào nhóm doanh nghiệp đáng chú ý tại thị trường spa Việt Nam.

Điều đó khiến triển vọng của Plumeria khó có thể chỉ dựa trên việc mở nhiều điểm bán. Lợi thế tiềm năng của thương hiệu nằm hướng chuẩn hóa một mô hình wellness đô thị có thể nhân rộng, kết hợp dịch vụ dưỡng sinh, làm đẹp, sản phẩm và công nghệ cá nhân hóa, thay vì phụ thuộc vào mô hình resort hoặc chỉ tập trung vào thẩm mỹ.