Cặp vợ chồng 8X biến ngôi nhà 200m² giữa thành phố thành “ốc đảo” với hơn 600 loại cây: Sống giữa phố mà như ở vùng núi

Có sân nhỏ, hiên nhà, dòng nước, nhà kính và hơn 600 loại cây từ nhiều nơi trên thế giới, tổ ấm của họ khiến người ghé thăm có cảm giác như vừa rời thành phố để bước vào một khu nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Điều đặc biệt là ngôi nhà không được tạo ra chỉ để "đẹp trên ảnh". Mọi thiết kế, từ cửa sổ mái, phòng tắm, phòng ngủ đến khoảng sân và mái nhà đều xoay quanh một câu hỏi: Làm thế nào để cây cối có thể sống tốt và con người có thể sống gần thiên nhiên nhất?

Từ căn nhà cũ thành không gian sống xoay quanh cây xanh

Chủ nhân ngôi nhà là Xiao Wu và Xin Qi. Hai người chuyển đến Bắc Kinh học tập và làm việc, rồi tình cờ gặp nhau trong chính căn nhà cũ mà sau này họ cải tạo thành tổ ấm.

Xiao Wu không phải kiến trúc sư chuyên nghiệp. Anh từng học hoạt hình và làm trong ngành sáng tạo, nhưng từ lâu đã có sở thích sửa chữa nhà cửa và sưu tầm cây. Qua hơn một thập kỷ, số cây ngày càng nhiều, căn nhà thông thường không còn đủ chỗ, khiến nhu cầu về một không gian sống có sân vườn trở nên rõ ràng hơn. Hiện gia đình ba người sống cùng hai con mèo và hơn 600 loại cây, trong đó có nhiều giống phong, cây thân củ, cây thùa, xương rồng và thực vật nhiệt đới.

Ngay từ khi cải tạo, hai vợ chồng đã xác định căn nhà phải phục vụ cả con người lẫn thực vật. Ánh sáng tự nhiên vì thế trở thành ưu tiên hàng đầu.

Nhiều cửa sổ mái được bố trí trong nhà, gần như mỗi phòng đều có ít nhất một vị trí đón sáng từ phía trên. Riêng không gian chính có ba cửa sổ mái dài và hẹp. Một trong số đó còn kết hợp với bể cá trên mái, khiến ánh sáng xuyên qua mặt nước tạo nên những chuyển động lung linh trong phòng.

Ở một thành phố có mùa đông lạnh như Bắc Kinh, bài toán khó hơn là làm sao bảo vệ hàng trăm cây khi nhiệt độ giảm sâu. Gia đình dành riêng một phần diện tích để làm nhà kính, đặt dưới hai cây óc chó lớn có sẵn trong sân. Mùa hè, tán cây tạo bóng mát; mùa đông, lá rụng giúp ánh sáng đi vào nhà kính nhiều hơn. Phòng tắm cạnh phòng ngủ cũng được mở rộng tầm nhìn ra khoảng sân, để cây xanh trở thành một phần của sinh hoạt hàng ngày chứ không chỉ là vật trang trí.

Trên mái nhà, những loại cây ưa nắng và chịu hạn như xương rồng, lô hội, cây thùa được bố trí thành từng khu. Gia đình thậm chí làm thêm các bậc trên mái nhằm tận dụng diện tích trồng cây.

Nội thất cũ nhưng không tạo cảm giác tạm bợ

Một điểm đáng chú ý khác là hai vợ chồng không chạy theo việc mua toàn bộ nội thất mới sau khi sửa nhà. Nhiều món đồ được tận dụng từ vật liệu cũ.

Chiếc ghế dài ở phòng khách được làm từ gỗ lấy từ một căn nhà bị tháo dỡ. Cửa kính hướng ra sân cũng sử dụng gỗ cũ. Phần lớn bàn, ghế và băng dài trong nhà được Xiao Wu tự tay làm lại. Một số ván sàn cũ còn được biến thành mảng tường trang trí; gỗ được xử lý để màu sắc hòa hợp hơn với tổng thể tự nhiên của căn nhà.

Cách làm này khiến căn nhà không mang cảm giác bóng bẩy kiểu showroom. Ngược lại, vật liệu có dấu vết thời gian đi cùng cây xanh, ánh sáng và mặt nước tạo nên cảm giác như không gian đã tồn tại ở đó từ rất lâu.

Nhiều người lần đầu đến thăm thậm chí khó tin một nơi như vậy lại nằm giữa Bắc Kinh. Chủ nhà cho biết không ít người thường mặc định khí hậu Bắc Kinh không phù hợp để tạo một khu vườn phong phú, nhưng trải nghiệm của họ cho thấy nếu hiểu đặc tính cây và thiết kế không gian phù hợp, điều này vẫn có thể thực hiện được.

Có sân vườn, cuộc sống trong nhà cũng thay đổi

Điều đáng giá nhất của căn nhà không nằm ở con số hơn 600 giống cây, mà ở cách thiên nhiên thay đổi nhịp sống của cả gia đình.

Sau khi chuyển đến đây, họ ít có nhu cầu ra ngoài vào cuối tuần hơn. Khoảng sân trở thành nơi uống trà, ăn uống, vui chơi và nghỉ ngơi. Cây xanh dày đặc góp phần tạo một vi khí hậu riêng, đồng thời khiến sự thay đổi của bốn mùa trở nên rõ ràng hơn.

Mùa xuân, hơn 40 loại phong trong sân lần lượt đổi màu. Sang hè, khu vườn chuyển sang sắc xanh đậm, mặt nước trong sân trở thành nơi trẻ nhỏ có thể chơi đùa. Mùa thu, quả óc chó rơi đầy sân, hai mẹ con mang giỏ đi nhặt rồi cả nhà cùng xử lý. Trên mái còn có nho, mướp và bầu; xơ mướp khô được tận dụng làm đồ dùng sinh hoạt. Đến mùa đông, cả gia đình lại quây quần trong nhà chờ tuyết phủ trắng khoảng sân bên ngoài.

Con gái của hai người lớn lên trong chính môi trường ấy. Cô bé không bị tách hoàn toàn khỏi những cây có gai hay những yếu tố tự nhiên chỉ vì người lớn sợ trẻ bị va chạm. Hai vợ chồng muốn con được trực tiếp chạm, quan sát và hiểu thế giới tự nhiên thay vì chỉ nhìn mọi thứ qua màn hình. Họ cũng không đặt nặng việc cho con học thêm, mà dành nhiều thời gian để cô bé cùng bố chăm sóc cây cối.

600 loại cây đẹp thật, nhưng công chăm sóc cũng không hề "chill"

Phía sau hình ảnh khu vườn thơ mộng là một lượng công việc rất lớn.

Xiao Wu thường thức dậy khoảng 6 giờ sáng để kiểm tra cây. Mùa xuân là thời điểm thay chậu, chuẩn bị đất và tạo dáng; mùa hè phải tưới cây trước khi nắng lên; mùa thu liên tục dọn lá; mùa đông lại chuyển hàng trăm chậu cây vào khu vực phù hợp.

Thời tiết bất thường cũng có thể biến việc trồng cây thành một cuộc "giải cứu" đúng nghĩa. Có năm, sau khi vừa chuyển cây ra ngoài vì tưởng thời tiết đã ấm, tuyết bất ngờ xuất hiện khiến hai vợ chồng phải thức đêm chuyển toàn bộ cây trở lại. Những trận mưa lớn mùa hè cũng buộc họ liên tục thay đổi vị trí các chậu trên sân thượng.

Vì thế, một khu vườn đẹp không chỉ cần tiền hay diện tích. Nó còn cần thời gian, kiến thức và một người thực sự thích công việc chăm cây.

Tuổi 40, họ tiếp tục thuê hơn 5.300m² đất để làm vườn thực vật

Sau nhiều năm, ngay cả căn nhà 200m² cũng không còn đủ chỗ cho niềm đam mê của Xiao Wu. Hai vợ chồng quyết định thuê thêm hơn 5.300m² đất ở ngoại ô Bắc Kinh để xây dựng một khu vườn thực vật.

Đáng chú ý hơn, Xiao Wu rời ngành hoạt hình để dành phần lớn thời gian cho cây cối. Xin Qi chọn duy trì một công việc ổn định để hỗ trợ gia đình trong giai đoạn người chồng theo đuổi kế hoạch mới. Mỗi ngày Xiao Wu di chuyển quãng đường dài để chăm sóc khu vườn, công việc thậm chí bận rộn hơn trước nhưng anh cảm thấy hài lòng hơn.

Ở tuổi 40, hai người thừa nhận vẫn phải đối mặt với những lo âu quen thuộc của tuổi trung niên: công việc, tiền bạc, trách nhiệm gia đình và tương lai. Điều họ cố gắng tìm kiếm không phải cuộc sống hoàn toàn tách khỏi thực tế, mà là một điểm cân bằng giữa trách nhiệm và điều mình thực sự muốn làm.

Căn nhà 200m² với hơn 600 loại cây vì vậy không đơn thuần là câu chuyện về một ngôi nhà đẹp. Nó cho thấy không gian sống có thể được thiết kế theo một ưu tiên rất khác: thay vì cố nhồi thêm đồ đạc, người ta dành diện tích cho ánh sáng, cây xanh, mặt nước và những khoảng trống để sống.

Giữa thành phố lớn, đôi khi cảm giác "được trở về thiên nhiên" không nhất thiết bắt đầu bằng việc bỏ phố về quê. Với gia đình này, nó bắt đầu từ một khoảng sân nhỏ, một cửa sổ đón nắng và việc kiên trì trồng thêm từng cái cây qua nhiều năm.