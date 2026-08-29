Bụng mang dạ chửa vẫn đưa chồng đi nước ngoài chữa chấn thương, Doãn Hải My khiến dàn WAGs xinh đẹp ĐT Việt Nam nể phục và hết lời khen ngợi

Đằng sau màn trở lại sân cỏ của Đoàn Văn Hậu là một hành trình dài mà không phải ai cũng nhìn thấy. Và khi chồng chính thức trở lại sau hơn 2 năm vật lộn với chấn thương, cùng ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch Asean Cup 2026, nàng WAG Doãn Hải My mới nhẹ nhõm trải lòng, viết những dòng đầy cảm xúc để nhìn lại quãng thời gian hai vợ chồng cùng nhau đi qua.

Hơn 2 năm rong ruổi từ Việt Nam tới Singapore, Thái Lan rồi Hàn Quốc, với hành trang là “dòng máu nhiệt huyết và niềm tin bất diệt”, vợ chồng Doãn Hải My bước vào hành trình cùng chồng chữa chấn thương bắt đầu ngay sau đám cưới linh đình hồi cuối năm 2023. Vừa hoàn tất ngày trọng đại, hai vợ chồng đã lập tức lên đường sang Singapore để Văn Hậu thăm khám và thực hiện tiêm PRP. Những tháng cuối thai kỳ, Hải My vẫn cùng chồng quay lại Singapore để đưa ra quyết định phẫu thuật lần đầu.

Doãn Hải My mang bầu vẫn cố gắng đồng hành cùng Văn Hậu đi chữa chấn thương (Ảnh: FBNV)

Sau đó là một tháng Văn Hậu sang Hàn Quốc tập phục hồi. Nhưng khi trở về Việt Nam, kết quả chưa đạt mức hai vợ chồng kỳ vọng. Họ lại tiếp tục sang Hàn Quốc, lần này để Văn Hậu trải qua ca phẫu thuật thứ hai. Với một người vợ, hành trình ấy chắc chắn không chỉ là những chuyến bay, những bệnh viện hay những buổi tập phục hồi. Đó còn là cảm giác bất lực khi chứng kiến người mình yêu đau đớn nhưng vẫn phải động viên anh tiếp tục chiến đấu.

Hải My đặc biệt nhớ một ngày mà cô gọi là “có lẽ mình sẽ không bao giờ quên”: ngày tiễn Văn Hậu sang Hàn Quốc phẫu thuật. Cô cố gắng động viên chồng trước lúc anh lên xe. Nhưng khi chiếc xe vừa rời đi, nước mắt của Hải My cũng rơi. Vừa lo, vừa thương, vừa xót nhưng chưa bao giờ mất niềm tin ở chồng.

Có lẽ chính những dòng này khiến các nàng WAGs đồng cảm mạnh mẽ. Bởi họ hiểu rằng phía sau một cầu thủ kiên trì với sự nghiệp luôn có thể là một người vợ cũng phải học cách mạnh mẽ theo cách riêng của mình. Ngô Tố Uyên - bà xã hậu vệ Nguyễn Thành Chung cũng là người bạn thân thiết của hai vợ chồng Hải My - để lại bình luận đầy tình cảm: “Cả bao nhiêu là sự mạnh mẽ của em gái tôi, và cứ tin vào điều tốt nha. Chúc mừng gia đình Lúa yêu".

Mai Hà Trang - bà xã Hà Đức Chinh - cũng gửi lời nhắn nhủ ý nghĩa: "Em tôi mạnh mẽ vô cùng. Chúc mừng hai vợ chồng".

Những nàng WAGs thân thiết với Doãn Hải My hiểu hơn ai hết sự mạnh mẽ của cô nàng khi đồng hành cùng chồng chữa chấn thương trong suốt 2 năm (Ảnh: FBNV)

Nhưng đặc biệt xúc động là chia sẻ của Vóc Đỗ - bà xã cầu thủ Nguyễn Văn Dũng, bởi cô cũng từng trải qua hành trình đồng hành cùng chồng sau những ca phẫu thuật. Vóc Đỗ kể cô từng cùng ông xã trải qua 2 lần mổ, thậm chí lần phẫu thuật thứ hai diễn ra đúng thời điểm cô biết mình mang thai. Những áp lực và lo lắng khi ấy từng khiến cô khóc suốt nhiều ngày. Vì thế, khi đọc câu chuyện của Hải My, Vóc Đỗ rất đồng cảm, đồng thời gửi lời chúc mừng tới Hải My, Văn Hậu và gia đình nhỏ.

Sự đồng cảm ấy có lẽ cũng lý giải vì sao câu chuyện của Hải My nhận được nhiều sự chia sẻ từ những người trong cùng một “thế giới” WAGs. Họ hiểu hơn ai hết rằng chấn thương của một cầu thủ không chỉ là câu chuyện của riêng người nằm trên bàn mổ.

Tiểu thư của gia tộc nổi tiếng Hà Nội - Đặng Tiểu Tô Sa - xúc động với câu chuyện của Hải My: "Đọc mà chị cảm thấy phục My hơn, không phải chỉ ở việc bầu bí mà vẫn đồng hành cùng Hậu, mà là việc cùng san sẻ với chồng đồng thời vẫn gánh vác được nỗi lo lắng của người vợ. Đọc đoạn chồng lên xe là khóc mà thương, mà hiểu 1 phần thôi, vẫn không thể nào hiểu được việc đặt đam mê của chồng lên trên việc xót chồng đấy.. quá bản lĩnh!".

Đằng sau lời khen ấy là một thực tế không dễ dàng: yêu một cầu thủ cũng đồng nghĩa với việc đôi khi phải chấp nhận nhìn người mình yêu tiếp tục bước vào những trận đấu mà bản thân chỉ muốn anh được bình an. Doãn Hải My cũng không giấu cảm xúc ấy. Cô thừa nhận mình thương, lo và xót chồng, nhưng cùng lúc đó vẫn tin rằng Văn Hậu sẽ vượt qua.

Ảnh: FBNV

Và sau hơn 2 năm, niềm tin ấy cuối cùng cũng có một cột mốc để được gọi tên. Văn Hậu vượt qua chấn thương, trở lại mạnh mẽ và đã cùng ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Asean Cup 2026. Điều khiến cô tự hào nhất không chỉ là việc chồng trở lại sân cỏ, mà còn là cách anh đi qua quãng thời gian khó khăn ấy.

“I'm proud of you, as always!” - Doãn Hải My khép lại những dòng chia sẻ bằng lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy tự hào dành cho Văn Hậu.

Điều đặc biệt là câu chuyện ấy không chỉ nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Với những nàng WAGs đã từng cùng chồng đi qua chấn thương, phẫu thuật hay những giai đoạn sự nghiệp không thuận lợi, họ nhìn thấy trong Hải My một phiên bản rất quen thuộc của chính mình.

Có người đồng hành qua một ca mổ, có người trải qua hai lần phẫu thuật, có người vừa mang thai vừa lo cho chồng, và giờ là Hải My với hơn 2 năm cùng Văn Hậu rong ruổi tìm lại phong độ. Mỗi người một câu chuyện, nhưng điểm chung là phía sau những cầu thủ trở lại sân cỏ luôn có những người vợ đã âm thầm mạnh mẽ cùng họ.