Haaland sáng rực trong diện mạo mới gây choáng toàn cầu

Trở lại sau trận mở màn im hơi lặng tiếng, Haaland đã thu hút trọn vẹn sự chú ý của truyền thông lẫn cổ động viên với diện mạo hoàn toàn mới. Mái tóc vàng tết bím kiểu Viking quen thuộc đã được thay thế bằng kiểu tóc húi cua gọn gàng. Màn tái xuất đầy ấn tượng này ngay lập tức đập tan mọi hoài nghi vui về việc tiền đạo sinh năm 2000 bị "mất duyên ghi bàn vì cắt tóc".

Trên sân Selhurst Park, Haaland nhanh chóng chứng minh bản năng sát thủ không hề bị ảnh hưởng bởi diện mạo mới. Phút 17, nhận đường chuyền từ Antoine Semenyo, tiền đạo người Na Uy xử lý tinh tế trước khi găm bóng gọn gàng vào góc cao, mở tỷ số trận đấu và đăng ký bàn thắng đầu tiên của mình trong mùa giải mới. Thế trận áp đảo của Man City tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 54 khi Rayan Cherki dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 từ pha dọn cỗ của Phil Foden.

Haaland đã ghi bàn từ sau khi thay đổi diện mạo (Ảnh: IGNV)

Dù Crystal Palace may mắn có bàn rút ngắn tỷ số sau tình huống đá phạt của Yeremy Pino đưa bóng dội cột dọc đập trúng người thủ môn Gianluigi Donnarumma phản lưới nhà, hy vọng của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt. Rayan Cherki sớm tái lập khoảng cách hai bàn bằng cú sút xa đổi hướng, trước khi Haaland khép lại ngày thi đấu hoàn hảo ở phút 83. Đón đường chọc khe tinh tế từ Foden, chân sút 26 tuổi thoát xuống dứt điểm quyết đoán, hoàn tất cú đúp cá nhân và ấn định chiến thắng 4-1 tưng bừng cho đội khách. Màn trình diễn chói sáng của Haaland khẳng định vị thế trung phong số một của anh tại Ngoại hạng Anh, bất kể xuất hiện trong bất kỳ diện mạo nào.

Haaland toả sáng với cú đúp (Ảnh: IGNV)

Trước đó việc Haaland cắt bỏ mái tóc dài, để tóc ngắn đã gây sốt toàn cầu (Ảnh: IGNV)

(Ảnh: IGNV)

Mái tóc ngắn thu hút của Haaland (Ảnh: IGNV)

(Ảnh: IGNV)