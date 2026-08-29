Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý: "Tôi sống sao nổi"

Mới đây, vợ NSND Công Lý bày tỏ sự bất lực khi những chia sẻ trên mạng xã hội của cô thường xuyên bị diễn giải theo nhiều hướng khác nhau, từ chuyện hôn nhân đến công việc và cuộc sống riêng.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà viết: "Kêu buồn thì bị đồn chán chồng, muốn ly hôn. Nói vui thì bảo rửng mỡ. Đưa doanh số bán thì nói khoe mẽ, thông báo doanh số tụt thì bảo giỏi than. Im lặng thì bảo có biến nên im thế. Tôi sống sao nổi".

Vợ NSND Công Lý bức xúc khi cuộc sống của vợ chồng cô liên tục bị suy diễn, đồn đại

Chia sẻ của bà xã NSND Công Lý nhận được sự chú ý trong bối cảnh cuộc sống của hai vợ chồng thời gian qua liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Trước đó, Ngọc Hà nhiều lần phải lên tiếng trước những suy đoán về hôn nhân, đặc biệt là các bình luận cho rằng cô và chồng có vấn đề tình cảm.

Ngọc Hà kém NSND Công Lý 15 tuổi. Cả hai kết hôn vào năm 2021 sau khoảng 5 năm hẹn hò. Không lâu sau đó, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng, khiến cuộc sống của cả hai thay đổi đáng kể. Ngọc Hà nhiều năm qua thường xuyên đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị, phục hồi chức năng, thậm chí đưa anh sang Nhật Bản chữa trị.

Dù không dư dả, nhưng vợ Công Lý hài lòng với cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng

Hiện tại, sức khỏe của Công Lý được cho là đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nam nghệ sĩ dần trở lại với hoạt động nghệ thuật và từng đảm nhận một số vai diễn nhỏ trên truyền hình.

Tuy nhiên, Ngọc Hà cho biết cô không đặt nặng chuyện chồng phải liên tục trở lại màn ảnh. Trong chia sẻ gần đây, cô nói Công Lý hiện không đóng phim không phải vì "bị bệnh", mà đơn giản là chưa có vai diễn phù hợp. Cô mong nếu trở lại, anh sẽ được giao một vai có chiều sâu, xứng đáng với vị thế của mình, thay vì những vai quá nhỏ.

Cuộc sống của hai vợ chồng hiện chủ yếu xoay quanh gia đình, công việc và quá trình phục hồi của Công Lý. Ngọc Hà cũng tích cực làm công việc cá nhân, trong đó có kinh doanh online và tiếp thị liên kết.