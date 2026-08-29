Cựu mẫu hẹn hò cầu thủ đã có con riêng, làm lễ báo hỷ ở Cộng hòa Czech

Kỳ Hân sinh năm 1995, từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và diễn xuất. Cô sở hữu chiều cao 1,78 m, từng tham gia một số cuộc thi người mẫu và góp mặt trong các bộ phim như Những ngọn nến trong đêm phần 2, Điệp vụ chân dài. Sau khi kết hôn, cô dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh.

Năm 2016, Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân công khai chuyện tình cảm. Thời điểm công khai tình cảm vào năm 2016, chuyện tình của cả hai vấp phải không ít bàn luận khi Mạc Hồng Quân vừa trải qua mối quan hệ với Ly Kute và đã có con trai với người cũ.

Vì vậy, chuyện tình mới của anh với Kỳ Hân nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Kỳ Hân cũng từng phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có những lời cho rằng cô là người xen vào chuyện tình cảm của Mạc Hồng Quân và bạn gái cũ.

Kỳ Hân từng đoạt giải Nhất cuộc thi Người mẫu trẻ châu Á ở Hàn Quốc năm 2014. Ảnh: FBNV

Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân về chung một nhà năm 2016. Ảnh: FBNV

Vượt qua những sóng gió, cả hai vẫn quyết định tiến tới hôn nhân. Tháng 6/2016, Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân tổ chức lễ ăn hỏi tại Sóc Trăng, quê nhà cô dâu. Buổi lễ có sự tham dự của hai bên gia đình và nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông.

Sau đó 10 ngày, ngày 26/6/2016, cặp đôi tổ chức một buổi tiệc đính hôn tại TP.HCM để chung vui cùng bạn bè thân thiết. Vào tháng 10/2021, vợ chồng Mạc Hồng Quân đã tổ chức lễ báo hỷ ở Cộng hòa Czech.

Sau khi về chung nhà, Kỳ Hân lần lượt sinh hai con trai cho Mạc Hồng Quân. Con trai đầu của cặp đôi là Xuân Phúc, thường được gọi thân mật là Cu Tỏi, sinh năm 2016. Con trai thứ hai là Mạc Nguyễn Phúc Long, tên ở nhà Dưa Hấu, chào đời vào tháng 6/2020.

Vào tháng 10.2021, vợ chồng Mạc Hồng Quân đã tổ chức lễ báo hỷ ở Cộng hòa Czech. Ảnh: FBNV

Sau 10 năm hôn nhân, cặp đôi đã có chung hai bé trai. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, Kỳ Hân dần rút khỏi các hoạt động showbiz, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình và tập trung kinh doanh. Trong khi đó, Mạc Hồng Quân vẫn duy trì sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, đồng thời bắt đầu phát triển công việc kinh doanh bên ngoài sân cỏ.

Sau 10 năm về chung nhà, cuộc sống của cặp đôi khá kín tiếng. Tháng 6/2026, Mạc Hồng Quân đăng tải loạt ảnh cưới để kỷ niệm một thập kỷ kết hôn với Kỳ Hân. Nam cầu thủ chia sẻ chặng đường 10 năm có cả niềm vui lẫn những giai đoạn khó khăn, nhưng cả hai vẫn đồng hành và vun vén cho tổ ấm.

Hiện tại, Mạc Hồng Quân vẫn thi đấu chuyên nghiệp, trong khi Kỳ Hân tập trung chăm sóc hai con trai và công việc kinh doanh. Ảnh: FBNV