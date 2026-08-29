Sao lại đối xử với Trấn Thành thế này?

Mới đây, tập mới của Running Man Vietnam lên sóng, thu hút sự chú ý với loạt tình huống hài hước quen thuộc. Tuy nhiên, bên cạnh những diễn biến trên màn ảnh, một khoảnh khắc hậu trường của Trấn Thành lại bất ngờ được cư dân mạng chia sẻ rần rần. Theo đó, trong lúc chuẩn bị ghi hình, Trấn Thành phải kéo áo lên để ê-kíp gắn thiết bị âm thanh. Chỉ một khoảnh khắc vô tình, vòng 2 của nam MC đã lọt trọn vào khung hình.

Đáng chú ý, biểu cảm của những người xung quanh mới là điểm khiến màn “lộ bụng” này càng thêm hài hước. Ở phía sau, Anh Tú Atus và Quang Tuấn dường như cũng không thể làm ngơ trước khoảnh khắc này. Cả hai nhìn về phía Trấn Thành với biểu cảm ngỡ ngàng, tạo nên một khung hình "dở khóc dở cười". Bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Trấn Thành đúng là “số khổ” khi chỉ cần một khoảnh khắc hậu trường cũng có thể trở thành content viral.

Khoảnh khắc Trấn Thành lộ rõ vòng 2 qua camera thường nhanh chóng trở thành tâm điểm

Đáng nói, Trấn Thành dường như không quá bận tâm trước những màn trêu chọc của đồng nghiệp. Nam MC vốn nổi tiếng là người sẵn sàng tự “dìm hàng” bản thân để tạo tiếng cười. Thay vì khó chịu, anh thường chủ động nhập cuộc, tự biến những tình huống bất ngờ thành mảng miếng để cùng mọi người thoải mái vui đùa.

Chính sự tự nhiên này cũng là một trong những yếu tố khiến những khoảnh khắc hậu trường của Trấn Thành thường nhận được nhiều sự quan tâm. Không cần tạo dáng hay chuẩn bị trước, chỉ một biểu cảm, một câu nói hay một tình huống ngoài kịch bản cũng đủ để nam MC cùng các đồng nghiệp tạo nên “content” khiến khán giả thích thú.

Trấn Thành không ngại "show" vóc dáng tròn trịa để tạo tiếng cười

Trong 1 tập của chương trình, Diệu Nhi cũng có biểu cảm hoảng hồn khi xem cận vòng 2 của Trấn Thành

Trấn Thành là nhân tố không thể thiếu của Running Man Việt

Không phải ngẫu nhiên Trấn Thành nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất của Running Man Vietnam. Với kinh nghiệm nhiều năm làm MC, diễn viên và tham gia các chương trình thực tế, nam nghệ sĩ khá "bắt sóng" với format vừa vận động vừa đấu trí. Ở Running Man Vietnam, Trấn Thành không chỉ đảm nhận vai trò dẫn dắt mà còn trực tiếp nhập cuộc, tạo nên nhiều tình huống bất ngờ nhờ khả năng ứng biến nhanh và cách "quăng miếng" đặc trưng.

Trước khi chương trình lên sóng, Trấn Thành liên tục đăng status lo sợ sẽ trở thành "thánh meme" của chương trình vì ngoại hình tròn trịa. Có lần, nam MC phải đăng ảnh tập thể thao và chia sẻ: "Ốm Xìn ơi, không được biến Khủng long thành Hà mã trong Running Man được. Phải ốm thôi, không thôi hình meme của mình sẽ nhiều nhất show". Ở mùa 1, Trấn Thành có biệt danh là "Khủng long" vì sơ hở là lộ vòng 2 "bé mỡ".

Trấn Thành tự nhận biệt danh của mình trong mùa 3 là Bò Biển

Đặc biệt, hình ảnh "Hai Thành" trong "gia tộc R" mang màu sắc khá khác với Trấn Thành thường thấy trên sân khấu. Nam MC thoải mái trêu chọc đàn em, liên tục tự làm mình trở thành trò cười và không ngại "dìm hàng" chính mình để tạo tiếng cười. Những câu nói, biểu cảm hay cách xử lý tình huống bất ngờ của anh thường nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sau mỗi tập. Trấn Thành cũng có lợi thế lớn ở khả năng kết nối các thành viên. Với vị trí đàn anh, anh thường chủ động tạo không khí, kéo những người chơi ít nói vào cuộc và duy trì sự tương tác giữa các đội. Chính sự thoải mái này giúp dàn cast có nhiều khoảnh khắc tự nhiên thay vì chỉ tập trung vào cạnh tranh.

Gần đây, khi vướng tranh cãi xấu tính với Liên Bỉnh Phát, Trấn Thành đã lên tiếng chia sẻ: "tui rất thích chương trình này. Và tui thương tất cả anh em trong gia đình R. Ai tui cũng coi là anh em trong nhà hết! Và đó là lý do vì sao bác sĩ đã khuyên tôi nên nghỉ rồi mà tui cũng ráng tham gia. Tất cả chỉ vì tui thích. Đây là nơi duy nhất tui còn được là đứa trẻ của chính mình, được vui đùa đúng ý mình thích và có những nụ cười hồn nhiên và thoải mái nhất. Nên tôi mong các bạn đừng diễn giải nó đi quá xa, nâng quan điểm và biến nó thành 1 cuộc chiến giữa các fandom. Nó thật sự không đáng vì chúng tôi ai cũng yêu thương nhau nên làm ơn thằng Năm Phát nó ko có vấn đề gì đừng giận dùm nó! Lãng lắm. Cả nhà xem show thư giãn thôi hen!".

Nam MC chơi hết mình ở Running Man Vietnam

Ảnh: FBNV