3 căn nhà của Xuân Son

Nguyễn Xuân Son (sinh năm 1997, gốc Brazil) đang là một trong những cầu thủ nhập tịch nhận được nhiều sự chú ý hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Gần nhất anh vừa cùng ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 đồng thời giành được danh hiệu cá nhân Vua phá lưới cùng với Đình Bắc khi cả 2 cùng có 5 bàn thắng.

Nguyễn Xuân Son

Bên cạnh những màn thể hiện trên sân cỏ, cuộc sống của Xuân Son tại Việt Nam cũng được nhiều người quan tâm. Những khoảnh khắc về gia đình nhỏ của anh cùng vợ Marcele Seippel và các con thường xuyên được chia sẻ, từ sinh hoạt hàng ngày đến những chuyến đi chơi. Trong đó, không gian sống của gia đình cũng là chủ đề được chú ý. Hiện tại, công chúng đã được biết 3 căn nhà có liên quan đến Xuân Son.

Căn nhà đầu tiên được vợ chồng Xuân Son thuê từ đầu năm 2024, tại khu vực TP. Nam Định cũ (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) để phù hợp với lịch tập luyện và thi đấu của cầu thủ này tại CLB Thép Xanh Nam Định.

Ngôi nhà có diện tích khoảng 130m2, gồm 3 tầng và 1 tum. Toàn bộ công trình sử dụng tông màu trắng xám làm chủ đạo, kết hợp các đường nét kiến trúc vuông vức, mang lại cảm giác sáng sủa và hiện đại.

Bên trong, nội thất được bài trí khá đơn giản và phổ biến với phòng khách rộng, sofa màu kem, nhiều hình ảnh gia đình. Bên trong sân còn có một bể cá Koi nhỏ ở khoảng sân, trở thành góc thư giãn quen thuộc của cả gia đình sau những giờ tập luyện và thi đấu.

Thời điểm đầu năm 2025, căn nhà này từng được định giá khoảng hơn 7 tỷ đồng, giá thuê nhà không được tiết lộ.

Căn nhà mà gia đình Xuân Son từng thuê

Căn nhà thứ 2 là không gian sống hiện tại của gia đình Xuân Son.

Từ khoảng tháng 11/2025, theo những khoảnh khắc được Xuân Son và vợ - Marcele Seippel chia sẻ, gia đình được cho là đã chuyển sang một căn nhà khác cũng tại Ninh Bình. So với nơi ở cũ, ngôi nhà mới được đánh giá rộng rãi hơn, có thiết kế cầu kỳ hơn.

Nội thất bên trong nhà theo phong cách tân cổ điển, sử dụng tông trắng - kem làm chủ đạo kết hợp các chi tiết ánh vàng. Mỗi căn phòng đều nổi bật với giấy dán tường họa tiết cổ điển, phào chỉ chạy dọc các mảng tường và bộ ghế bọc da màu kem.

Khu vực được Marcele Seippel cho lên sóng thường xuyên nhất là căn bếp. Không gian này được bố trí rộng rãi cùng nhiều thiết bị gia dụng hiện đại giúp Marcele có không gian thoải mái để thỏa mãn đam mê nấu nướng, làm bánh.

Tuy nhiên, đến nay vợ chồng cầu thủ vẫn chưa chia sẻ thêm thông tin về căn nhà mới, bao gồm việc đã mua hay đang thuê.

Không gian sống hiện tại của gia đình

Căn nhà thứ 3 là một căn hộ tại Hà Nội. Cụ thể vào đầu năm 2025, sau khi cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup, Xuân Son đã được ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch CLB Thép Xanh Nam Định thưởng một căn hộ cao cấp tại Hà Nội trị giá hơn 1 triệu USD (khoảng hơn 26 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Từ đó đến nay vợ chồng Xuân Son chưa cập nhật thêm thông tin hay hình ảnh về căn hộ này.

(Ảnh: FBNV)