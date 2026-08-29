Quá khứ “boy phố” của Đỗ Hoàng Hên

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araújo da Silva, sinh năm 1994) càng nhận được nhiều sự quan tâm. Những hình ảnh, câu chuyện xoay quanh tiền vệ này được người hâm mộ chia sẻ, trong đó có cả loạt khoảnh khắc từ hơn 10 năm trước, khi anh vẫn là chàng trai 20 tuổi với phong cách khác xa hiện tại.

Đỗ Hoàng Hên bắt đầu sử dụng Instagram từ năm 2014. Những bức ảnh được đăng vào thời điểm đó cho thấy một Hendrio Araujo da Silva trẻ trung và thích chụp ảnh.

Trong những bức ảnh được đăng tải vào thời điểm đó, Hoàng Hên thường mặc sơ mi họa tiết, trang phục bó sát. Kiểu tạo dáng chụp ảnh, cách phối đồ hay mái tóc vuốt vuốt khiến nhiều người nhận xét Hoàng Hên có nét giống “boy phố” Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên ngày xưa

Hình ảnh đầu tiên trên Instagram của Đỗ Hoàng Hên

Đến hiện tại, phong cách của Hoàng Hên có phần tối giản và rộng rãi hơn. Với lợi thế gương mặt nam tính, chiều cao 1,81m và vóc dáng vạm vỡ, chàng cầu thủ thường mặc các kiểu sơ mi và áo thun dáng rộng, quần áo đơn sắc khi không thi đấu. Và dù trên sân hay ngoài đời, cầu thủ nhập tịch này đều được nhận xét là sở hữu ngoại hình lôi cuốn top đầu.

Hoàng Hên hiện tại

Đỗ Hoàng Hên có tên khai sinh là Hendrio Araújo da Silva, sinh năm 1994 tại São Paulo, Brazil. Lên 10 tuổi, Hendrio cùng gia đình chuyển sang Tây Ban Nha.

Trước khi trở thành một trong những tiền vệ tấn công nổi bật tại Việt Nam, Hoàng Hên đã trải qua hành trình khá dài. Bóng đá đến với anh từ sớm, nhưng tuổi thơ của cầu thủ này cũng gắn với quãng thời gian phải sống xa mẹ. Mẹ anh sang Tây Ban Nha trước, sau đó cố gắng đưa các con sang đoàn tụ khi điều kiện cho phép.

Năm 12 tuổi, Hendrio đặt chân tới Barcelona và được tuyển vào lò đào tạo La Masia. Anh từng là thành viên đội U16 Barcelona, được đào tạo theo triết lý chú trọng kỹ thuật, tư duy chiến thuật và khả năng đọc trận đấu. Quãng thời gian ở đây kéo dài khoảng 3 năm rưỡi.

Năm 2010 - 16 tuổi, Hoàng Hên quyết định rời Barcelona, chuyển đến Real Betis, một phần vì CLB nằm gần nơi mẹ anh sinh sống tại Tây Ban Nha. Sau đó, anh tiếp tục thi đấu cho Recreativo de Huelva, sang Bồ Đào Nha rồi Georgia để tìm kiếm cơ hội.

Cuối năm 2020, Việt Nam trở thành điểm đến tiếp theo. Tháng 1/2021, Hendrio gia nhập Bình Định và mở ra chương mới trong sự nghiệp. Sau đó anh lần lượt chuyển qua các CLB khác nhau như Thép Xanh Nam Định, CLB Hà Nội. Ngày 17/10/2025, Hendrio chính thức có quốc tịch Việt Nam và mang tên Đỗ Hoàng Hên.

Cái tên này được cầu thủ lựa chọn trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Trong đó họ Đỗ được lấy theo họ của bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group) và Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang (con trai thứ 2 của bầu Hiển). Còn tên Hên giữ lại âm đọc quen thuộc trong tên Hendri, đồng thời mang ý nghĩa may mắn trong tiếng Việt.