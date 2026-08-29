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Vợ kém 15 tuổi tiết lộ lý do NSND Công Lý không dám đi bộ trong khu nhà mình: Liên quan đến một nhân vật nổi tiếng

| | Lifestyle

Vợ kém 15 tuổi tiết lộ lý do NSND Công Lý không dám đi bộ trong khu nhà mình: Liên quan đến một nhân vật nổi tiếng

Những thông tin xoay quanh cuộc sống của vợ chồng NSND Công Lý thu hút sự chú ý của khán giả.

Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - gây chú ý khi chia sẻ lý do nam nghệ sĩ hiện không còn thường xuyên xuống khu vực chung của tòa nhà để đi bộ.

Theo Ngọc Hà, sau biến cố sức khỏe, dáng đi của NSND Công Lý đã có nhiều thay đổi. Mỗi khi xuống dưới nhà đi bộ, nam nghệ sĩ thường nhận được sự chú ý và những câu hỏi từ những người xung quanh.

Bài đăng của Ngọc Hà. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Ngọc Hà kể, trong một lần hai vợ chồng đi bộ và ngồi nghỉ tại khu vườn hoa, một người đã chạy tới và nhận nhầm NSND Công Lý là nghệ sĩ Quang Thắng. Dù Công Lý đã giải thích mình không phải Quang Thắng, vị khán giả này vẫn chưa nhận ra sự nhầm lẫn.

Ngọc Hà cho biết, từ sau tình huống trên, chồng cô không còn muốn xuống dưới nhà đi bộ. “Em nghĩ rằng bác khán giả chắc chắn là biết mặt anh Lý nhưng lúc đấy có thể cuống quá, không nhận ra và không nhớ ra tên thôi”, Ngọc Hà chia sẻ.

Video của Ngọc Hà nhanh chóng nhận được nhiều bình luận bày tỏ sự đồng cảm và gửi lời chúc sức khỏe đến NSND Công Lý.

Hình ảnh NSND Công Lý mới được Ngọc Hà đăng tải trong thời gian gần đây

Ngọc Hà và NSND Công Lý kết hôn vào đầu năm 2021 sau khoảng 5 năm hẹn hò. Sau khi nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe, Ngọc Hà đã dành nhiều thời gian đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị và phục hồi.

Thời gian gần đây, cuộc sống và tình hình sức khỏe của NSND Công Lý vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Cuối tháng 6 vừa qua, Ngọc Hà cho biết gia đình đã dừng kế hoạch đưa nam nghệ sĩ sang Nhật Bản điều trị do không còn đủ điều kiện tài chính để tiếp tục. Trong những cập nhật gần đây của cô, NSND Công Lý cũng xuất hiện với tình trạng sức khỏe ổn định hơn so với trước.

Trên mạng xã hội, Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường của gia đình và cuộc sống hôn nhân với NSND Công Lý. Bên cạnh đó, cô cũng duy trì công việc cá nhân, trong đó có hoạt động review sản phẩm và làm tiếp thị liên kết (affiliate marketing).

Kim Linh

Phụ Nữ Mới

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