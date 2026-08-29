Công an kiểm tra, xác minh giao dịch chuyển khoản 40.002.000 đồng của Đặng Thị Nhung SN 1983

Gần đây, Công an xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai, đã hỗ trợ chị Đặng Thị Nhung, sinh năm 1983, trú tại phường Đông Hòa, TP HCM, nhận lại hơn 40 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Trước đó, Công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ, địa chỉ tại ấp Cầu 2, xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai, thông báo với Công an xã về việc tài khoản của đơn vị bất ngờ nhận được một khoản tiền hơn 40 triệu đồng từ một người không quen biết.

Do chưa xác định được nguyên nhân và người gửi tiền, đơn vị đã trình báo cơ quan Công an, đề nghị xác minh nguồn gốc giao dịch để có hướng xử lý phù hợp. Qua xác minh, Công an xã Đồng Tâm làm rõ người thực hiện giao dịch là chị Đặng Thị Nhung.

Theo trình bày của chị Nhung, sự việc xảy ra từ ngày 3/11/2025. Trong lúc thực hiện giao dịch ngân hàng, do sơ suất, chị đã chuyển nhầm 40.002.000 đồng vào tài khoản của Công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ.

Sau khi phát hiện tiền được chuyển không đúng tài khoản, chị Nhung đã liên hệ với đơn vị nhận tiền để đề nghị được hoàn trả. Phía chủ tài khoản cho biết đã gửi hồ sơ đến cơ quan Công an để xác minh, làm rõ giao dịch trước khi thực hiện việc hoàn trả.

Công an xã Đồng Tâm hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đồng Tâm tiến hành kiểm tra các giấy tờ, tài liệu liên quan cũng như thông tin giao dịch trên ứng dụng ngân hàng của các bên. Kết quả xác minh cho thấy giao dịch chuyển khoản là có thật, được thực hiện đúng thời điểm và với số tiền 40.002.000 đồng như chị Nhung trình báo.

Sau đó, tại trụ sở Công an xã Đồng Tâm, cán bộ Công an làm việc với chị Đặng Thị Nhung và đại diện Công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ. Trên cơ sở các thông tin, tài liệu đã được kiểm tra, Công an xã hỗ trợ các bên thống nhất phương án giải quyết. Kết quả, 40.002.000 đồng đã được chuyển trả cho chị Đặng Thị Nhung.

Qua trường hợp trên, Công an xã Đồng Tâm khuyến cáo người dân cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Trước khi xác nhận, người chuyển cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền để hạn chế nguy cơ chuyển nhầm.

Trong trường hợp phát sinh giao dịch chuyển khoản nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và hỗ trợ giải quyết theo quy định, tránh tự ý sử dụng hoặc thực hiện các giao dịch tiếp theo đối với khoản tiền không thuộc về mình.

(Theo Công an TP Đồng Nai)