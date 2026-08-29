Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an xác minh giao dịch chuyển 40.002.000 đồng vào tài khoản Văn phòng công chứng: Chị Đặng Thị Nhung được mời lên làm việc sau gần 10 tháng

| | Smart Money

Chị Đặng Thị Nhung chuyển nhầm 40.002.000 đồng vào tài khoản Công đoàn Văn phòng công chứng từ tháng 11/2025 và được Công an xã Đồng Tâm xác minh, hỗ trợ nhận lại toàn bộ số tiền sau gần 10 tháng.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai, với tinh thần trách nhiệm, Công an xã Đồng Tâm đã hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền hơn 40 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Người chuyển nhầm tiền là chị Đặng Thị Nhung (SN 1983), trú tại phường Đông Hoà, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Công an xã Đồng Tâm tiếp nhận tin báo từ Công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ, địa chỉ tại ấp Cầu 2, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai, về việc đơn vị này nhận được số tiền hơn 40 triệu đồng từ một người lạ chuyển vào tài khoản.

Hỗ trợ người dân nhận lại hơn 40 triệu đồng chuyển khoản nhầm tại xã Đồng Tâm. Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đồng Tâm đã chủ động phối hợp xác minh nội dung giao dịch, đồng thời hướng dẫn các bên liên quan cung cấp, kiểm tra những tài liệu cần thiết để có cơ sở giải quyết vụ việc đúng quy định pháp luật.

Theo trình bày của chị Đặng Thị Nhung, sự việc xảy ra từ ngày 3/11/2025. Do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị Nhung đã chuyển nhầm số tiền 40.002.000 đồng vào tài khoản của Công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ.

Sau khi phát hiện chuyển nhầm, chị Nhung đã liên hệ với chủ tài khoản để đề nghị được nhận lại tiền. Chủ tài khoản sau đó thông báo đã gửi hồ sơ đến cơ quan Công an để xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra giấy tờ và thông tin giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, Công an xã Đồng Tâm xác định giao dịch chuyển khoản là có thật, đúng thời điểm và đúng số tiền 40.002.000 đồng.

Tại trụ sở Công an xã Đồng Tâm, cán bộ Công an xã đã làm việc với chị Đặng Thị Nhung và đại diện Công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ. Công an xã đã phối hợp, hỗ trợ các bên thống nhất phương án giải quyết vụ việc.

Sau đó, số tiền 40.002.000 đồng đã được chuyển trả cho chị Đặng Thị Nhung.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản ngân hàng cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Trường hợp phát sinh giao dịch chuyển khoản nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.

NAM AN

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhiều người tất toán trước hạn sổ tiết kiệm để gửi lại

Nhiều người tất toán trước hạn sổ tiết kiệm để gửi lại Nổi bật

Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 499.999.998 đồng vào một tài khoản ACB

Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 499.999.998 đồng vào một tài khoản ACB Nổi bật

Cách đóng tài khoản ngân hàng của người đã mất

Cách đóng tài khoản ngân hàng của người đã mất

09:36 , 29/08/2026
Chuyển khoản 7 triệu đồng đến một tài khoản MB, ông Lê Quốc Ánh SN 1966 nhanh chóng trình báo Công an

Chuyển khoản 7 triệu đồng đến một tài khoản MB, ông Lê Quốc Ánh SN 1966 nhanh chóng trình báo Công an

21:32 , 28/08/2026
Người có sổ tiết kiệm đáo hạn vào đúng ngày 2/9 chú ý!

Người có sổ tiết kiệm đáo hạn vào đúng ngày 2/9 chú ý!

15:00 , 28/08/2026
Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng quá trình chuyển đổi số và mạo danh cơ quan Thuế, công an, nộp phạt giao thông...

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng quá trình chuyển đổi số và mạo danh cơ quan Thuế, công an, nộp phạt giao thông...

13:55 , 28/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên