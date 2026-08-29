Công an xác minh giao dịch chuyển 40.002.000 đồng vào tài khoản Văn phòng công chứng: Chị Đặng Thị Nhung được mời lên làm việc sau gần 10 tháng

Theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai, với tinh thần trách nhiệm, Công an xã Đồng Tâm đã hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền hơn 40 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Người chuyển nhầm tiền là chị Đặng Thị Nhung (SN 1983), trú tại phường Đông Hoà, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Công an xã Đồng Tâm tiếp nhận tin báo từ Công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ, địa chỉ tại ấp Cầu 2, xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai, về việc đơn vị này nhận được số tiền hơn 40 triệu đồng từ một người lạ chuyển vào tài khoản.

Hỗ trợ người dân nhận lại hơn 40 triệu đồng chuyển khoản nhầm tại xã Đồng Tâm. Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đồng Tâm đã chủ động phối hợp xác minh nội dung giao dịch, đồng thời hướng dẫn các bên liên quan cung cấp, kiểm tra những tài liệu cần thiết để có cơ sở giải quyết vụ việc đúng quy định pháp luật.

Theo trình bày của chị Đặng Thị Nhung, sự việc xảy ra từ ngày 3/11/2025. Do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị Nhung đã chuyển nhầm số tiền 40.002.000 đồng vào tài khoản của Công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ.

Sau khi phát hiện chuyển nhầm, chị Nhung đã liên hệ với chủ tài khoản để đề nghị được nhận lại tiền. Chủ tài khoản sau đó thông báo đã gửi hồ sơ đến cơ quan Công an để xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra giấy tờ và thông tin giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, Công an xã Đồng Tâm xác định giao dịch chuyển khoản là có thật, đúng thời điểm và đúng số tiền 40.002.000 đồng.

Tại trụ sở Công an xã Đồng Tâm, cán bộ Công an xã đã làm việc với chị Đặng Thị Nhung và đại diện Công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng Nguyễn Viết Hệ. Công an xã đã phối hợp, hỗ trợ các bên thống nhất phương án giải quyết vụ việc.

Sau đó, số tiền 40.002.000 đồng đã được chuyển trả cho chị Đặng Thị Nhung.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản ngân hàng cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Trường hợp phát sinh giao dịch chuyển khoản nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.