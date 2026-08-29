Nhiều người tất toán trước hạn sổ tiết kiệm để gửi lại

Chị Hồng Minh (Hà Nội) là một trong những khách hàng đang tính toán lại khoản tiền gửi của mình. Trước đó, chị gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng từ năm 2024, để tự động tự động tái tục cả gốc và lãi. Đến tháng 7 vừa qua, sổ đến ngày đáo hạn và được ngân hàng tự động tái tục.

Sau khi kiểm tra lại khoản tiền gửi, chị phát hiện mức lãi suất áp dụng cho kỳ hạn mới chỉ ở mức 6,2%/năm.

Mức lãi này khiến chị bắt đầu cân nhắc lại, bởi mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường hiện đã cao hơn đáng kể. Nhiều ngân hàng đang thoả thuận lãi suất lên tới 8 - 9%/năm ở ngay kỳ hạn 6 tháng. Ngay tại ngân hàng chị đang gửi, nếu gửi tiết kiệm online và áp mã ưu đãi, lãi suất có thể lên tới 8,7%/năm.

Thay vì tiếp tục để khoản tiền nằm trong sổ vừa tái tục, chị quyết định tất toán trước hạn, dù kỳ hạn mới vẫn còn khoảng 5 tháng. Theo chị Hồng Minh, nếu tiếp tục giữ khoản tiền gửi hiện tại, số tiền sẽ tiếp tục được hưởng mức lãi suất 6,2%/năm. Trong khi đó, chuyển sang một khoản tiền gửi mới với lãi suất cao hơn có thể giúp tối ưu hơn khoản tiền nhàn rỗi trong những tháng còn lại. Tính toán đơn giản, khoản tiền gửi 1 tỷ đồng sau 6 tháng với mức lãi suất cũ (6,2%) chỉ có lãi 31 triệu đồng, nhưng gửi mới (8,6%) thì lãi tới 43 triệu đồng.

Trên thực tế trong thời gian qua, hiện tượng cùng bỏ ra một số tiền, cùng chọn một kỳ hạn, cùng gửi vào một ngân hàng nhưng các khách hàng được mức lãi suất khác nhau rất phổ biến. Có khách hàng chỉ được áp dụng lãi suất hơn 6%/năm, nhưng cũng có khách hàng lên tới 8%/năm, thậm chí là 8,5%/năm.

Khảo sát trên thị trường cho thấy khoảng cách đáng kể giữa biểu lãi suất công khai và mức lãi suất thực tế mà một số ngân hàng đang áp dụng cho người gửi tiền. Tại nhiều ngân hàng lớn, lãi suất niêm yết cho kỳ hạn 6-12 tháng hiện phổ biến khoảng 5,7-7,5%/năm. Tuy nhiên, với các chương trình cộng thêm hoặc chính sách áp dụng riêng, mức lãi khách hàng nhận được có thể lên 8-9%/năm, thậm chí cao hơn.

Đáng chú ý, mức lãi suất này không còn chỉ xuất hiện với nhóm khách hàng VIP hoặc những khoản tiền gửi trị giá hàng tỷ đồng. Theo phản ánh của người gửi tiền, một số ngân hàng có thể đưa ra mức cộng thêm ngay cả với khoản gửi vài trăm triệu đồng. Khác biệt nằm ở việc khách hàng có chủ động hỏi về chính sách ưu đãi và trao đổi mức lãi suất trước khi gửi tiền hay không.

Điều này cũng tạo ra sự chênh lệch giữa những khách hàng gửi tiền ngay tại cùng một thời điểm. Người chủ động tìm hiểu, so sánh và trao đổi với ngân hàng có thể được hưởng mức lãi cao hơn biểu công khai. Trong khi đó, khách hàng gửi theo mức niêm yết hoặc để khoản tiết kiệm tự động tái tục khi đến hạn thường được áp dụng mức lãi suất thông thường, thấp hơn đáng kể so với các mức ưu đãi đang được đưa ra trên thị trường.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn của hệ thống ngân hàng tăng cao để đáp ứng tốc độ mở rộng tín dụng. Trong khi mặt bằng lãi suất niêm yết vẫn cần được cân đối với mục tiêu duy trì chi phí vốn và hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, cạnh tranh tiền gửi giữa các ngân hàng ngày càng quyết liệt.

Thay vì đồng loạt điều chỉnh mạnh biểu lãi suất công khai, một số nhà băng lựa chọn tăng ưu đãi cho từng nhóm khách hàng hoặc từng khoản tiền gửi. Cách làm này vừa giúp ngân hàng bổ sung nguồn vốn, vừa tạo dư địa giữ chân người gửi tiền khi các tổ chức tín dụng khác đang đưa ra mức lãi suất hấp dẫn hơn.