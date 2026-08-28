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Quy định mới: Sẽ phạt đến 20 triệu đồng nếu người dùng tài khoản ngân hàng thực hiện các giao dịch nhận/chuyển tiền sau

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Nghị định 330/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 19/8 quy định nhiều mức phạt đối với hành vi vi phạm liên quan tài khoản ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán và các tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính.

Quy định mới: Sẽ phạt đến 20 triệu đồng nếu người dùng tài khoản ngân hàng thực hiện các giao dịch nhận/chuyển tiền sau- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Điều 14 tại Nghị định quy định cụ thể mức phạt áp dụng với các vi phạm quy định về phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong đó, cá nhân bán, cho thuê, cho mượn hoặc tặng cho thông tin tài khoản số của mình, gồm: tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử, tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch, tài khoản bảo hiểm, tài khoản thuế và tài khoản số khác có chức năng giao dịch tài chính, có thể bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Mức phạt 10-20 triệu đồng áp dụng với hành vi sử dụng danh tính, giấy tờ giả hoặc thông tin của người khác để đăng ký tài khoản; dùng tài khoản số làm công cụ trung gian để nhận, chuyển tiền, thanh toán cho người khác trái quy định; hoặc sử dụng tài khoản số để giao dịch, quy đổi ngoại tệ trái phép.

Người sử dụng thông tin xác thực, thông tin đăng nhập hoặc quyền truy cập tài khoản số không đúng quy định có thể bị phạt 20-30 triệu đồng.

Hành vi sử dụng thông tin tài khoản số, tài khoản mạng xã hội hoặc tài khoản điện tử của tổ chức, cá nhân không đúng thẩm quyền hoặc không được chủ tài khoản đồng ý có thể bị phạt 50-70 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất 70-100 triệu đồng áp dụng với hành vi mở hoặc duy trì tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính bằng thông tin định danh giả mạo, không có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tổ chức, doanh nghiệp. Mức phạt tương tự áp dụng với hành vi mở tài khoản cho người thuộc danh sách bị cấm mở và sử dụng tài khoản số.

Ngoài tiền phạt, một số trường hợp vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện, tiền trong tài khoản số hoặc buộc nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tang vật, phương tiện vi phạm đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định.

Nghị định 330/2026/NĐ-CP đã có hiệu lực từ 19/8/2026.

Linh San

An ninh tiền tệ

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