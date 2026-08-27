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Agribank có thông báo quan trọng đến người mua vé máy bay Vietjet thuộc trường hợp này

| | Smart Money

Từ ngày 25/8/2026, Agribank dừng cung cấp dịch vụ thu hộ tiền bán vé máy bay Vietjet tại các quầy giao dịch trên toàn quốc.

Ngân hàng Agribank có thông báo quan trọng đến người mua vé máy bay Vietjet thuộc trường hợp này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ nhằm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Theo đó, kể từ ngày 25/8/2026, Agribank dừng cung cấp dịch vụ thu hộ tiền bán vé máy bay cho Vietjet tại toàn bộ các quầy giao dịch của ngân hàng trên toàn quốc.

Việc dừng dịch vụ chỉ áp dụng đối với hình thức thu hộ tiền mua vé Vietjet tại quầy. Khách hàng vẫn có thể mua vé máy bay Vietjet thông qua ứng dụng Agribank Plus, dịch vụ này tiếp tục được triển khai bình thường.

Agribank cho biết khách hàng có nhu cầu mua vé Vietjet có thể thực hiện giao dịch trực tiếp trên ứng dụng Agribank Plus theo hướng dẫn được cung cấp trên nền tảng.

Đối với các trường hợp cần hỗ trợ hoặc giải đáp thêm thông tin, Agribank đề nghị khách hàng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 558 818 hoặc 024 3205 3205, hoặc đến các điểm giao dịch của ngân hàng trên toàn quốc.

Linh San

An ninh tiền tệ

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