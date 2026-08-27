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Bắt tạm giam bà chủ Phan Thanh Thúy SN 1974 liên quan đến giao dịch hơn 1,5 tỷ đồng

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Bắt tạm giam bà chủ Phan Thanh Thúy SN 1974 liên quan đến giao dịch hơn 1,5 tỷ đồng

Bị can Phan Thanh Thúy bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 25/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bị can Phan Thanh Thúy (sinh năm 1974, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức làm chủ hụi.

Bắt tạm giam bà chủ Phan Thanh Thúy SN 1974 liên quan đến giao dịch hơn 1,5 tỷ đồng- Ảnh 1.

Theo đó, từ năm 2022 đến năm 2025, bị can Phan Thanh Thúy đứng ra làm chủ nhiều dây hụi. Trong quá trình làm chủ hụi, bị can Thúy đã thực hiện các hành vi gian dối là tự ý hốt hụi và bán khống hụi nhằm chiếm đoạt tiền của những người tham gia chơi hụi, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu và chứng cứ có liên quan, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phan Thanh Thúy theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đề nghị những người từng tham gia các dây hụi do Phan Thanh Thúy làm chủ, nếu có liên quan hoặc bị thiệt hại về tài sản, chủ động cung cấp thông tin, tài liệu và các chứng từ liên quan cho cơ quan điều tra để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
giao dịch

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