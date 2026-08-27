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Công an xác minh giao dịch 8.780.000 đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng của một học sinh

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Sau khi nhận được tiền không rõ nguồn gốc, nam sinh nhanh chóng trình báo công an để được hỗ trợ xác minh.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được số tiền gần 9 triệu đồng không rõ nguồn gốc, em Nguyễn Viết Bảo, sinh năm 2011, trú tại thôn Nga Hoàng, xã Thượng Long đã chủ động trình báo Công an xã để được xác minh, hỗ trợ trao trả cho người chuyển nhầm.

Trước đó, ngày 23/8, Công an xã Thượng Long tiếp nhận thông tin do em Nguyễn Viết Bảo cung cấp về việc tài khoản ngân hàng của em bất ngờ nhận được số tiền 8.780.000 đồng từ một tài khoản không quen biết.

Công an xác minh giao dịch 8.780.000 đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng của một học sinh - Ảnh 1.

Công an xã Thượng Long hỗ trợ trao trả gần 9 triệu đồng cho công dân chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thượng Long khẩn trương xác minh giao dịch, làm rõ chủ tài khoản đã chuyển số tiền trên.

Qua rà soát, lực lượng Công an xác định người chuyển nhầm là anh Vũ Văn Hải, sinh năm 1984, đăng ký thường trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Công an xã Thượng Long đã chủ động liên hệ với anh Hải để thông báo vụ việc, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các bên thực hiện việc trao trả tài sản theo quy định.

Tại trụ sở Công an xã, em Nguyễn Viết Bảo đã chuyển trả đầy đủ số tiền 8.780.000 đồng cho anh Vũ Văn Hải. Nhận lại số tiền chuyển nhầm, anh Hải bày tỏ sự cảm ơn đối với em Bảo và Công an xã Thượng Long đã kịp thời xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Qua sự việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ; trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm cần chủ động trình báo và phối hợp trao trả, không tự ý sử dụng số tiền khi chưa xác định rõ nguồn gốc.

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

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