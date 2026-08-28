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Người có sổ tiết kiệm đáo hạn vào đúng ngày 2/9 chú ý!

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Ngân hàng sẽ xử lý sổ tiền gửi tiết kiệm đến hạn trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 như thế nào?

Người có sổ tiết kiệm đáo hạn vào đúng ngày 2/9 chú ý! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa thông báo phương thức xử lý đối với các sổ tiền gửi VNĐ mở tại chi nhánh/phòng giao dịch có ngày đến hạn rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9/2026.

Theo VIB, khách hàng có sổ tiền gửi đến hạn trong thời gian trên nếu có nhu cầu tất toán cần đến chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất của VIB vào ngày 3/9/2026, là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Khi đó, khách hàng được hưởng lãi suất có kỳ hạn theo số ngày thực tế gửi, tính đến ngày 3/9/2026. Khách hàng đồng thời được yêu cầu hoàn tất mẫu Đề nghị thay đổi thông tin tiền gửi có kỳ hạn khi thực hiện tất toán.

Trong trường hợp không có nhu cầu tất toán, các sổ tiền gửi sẽ tiếp tục được tự động gia hạn theo đúng ngày được quy định trên sổ tiền gửi.

VIB khuyến nghị khách hàng lưu ý thời gian xử lý trên để chủ động trong trường hợp có nhu cầu tất toán sổ tiền gửi trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.

Có sổ tiết kiệm tại ngân hàng khác đến hạn đúng kỳ nghỉ lễ thì sao?

Không chỉ khách hàng VIB, người gửi tiết kiệm tại các ngân hàng khác cũng nên chú ý nếu ngày đáo hạn khoản tiền gửi trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Cách xử lý cụ thể phụ thuộc vào điều khoản tiền gửi và quy định của từng ngân hàng.

Thông thường, đối với sổ tiết kiệm mở tại quầy, nếu ngày đáo hạn rơi vào ngày ngân hàng không làm việc, khách hàng có nhu cầu rút tiền tại quầy thường phải chờ đến ngày làm việc tiếp theo. Việc tính lãi cho những ngày phát sinh thêm sau ngày đáo hạn sẽ được thực hiện theo quy định của từng ngân hàng và sản phẩm tiền gửi.

Nếu khách hàng không tất toán, khoản tiền gửi có thể được tự động tái tục khi đến hạn nếu trước đó đã lựa chọn hình thức này.

Đối với tiền gửi tiết kiệm online, việc xử lý thường thuận tiện hơn do hệ thống ngân hàng số hoạt động xuyên kỳ nghỉ. Khi khoản tiết kiệm đến hạn, hệ thống sẽ tự động xử lý theo phương thức mà khách hàng đã lựa chọn khi gửi tiền, chẳng hạn tất toán toàn bộ và chuyển gốc, lãi về tài khoản thanh toán; tái tục tiền gốc; hoặc tái tục cả gốc và lãi.

Linh San

An ninh tiền tệ

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