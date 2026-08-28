Chuyển khoản 7 triệu đồng đến một tài khoản MB, ông Lê Quốc Ánh SN 1966 nhanh chóng trình báo Công an

Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, sau khi tiếp nhận trình báo của người dân về việc chuyển khoản nhầm 7 triệu đồng, Công an xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng mới đây đã khẩn trương xác minh, phối hợp với Công an xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ xác định người nhận và hỗ trợ hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Ngày 21/8/2026, Công an xã Đinh Trang Thượng tiếp nhận trình báo của ông Lê Quốc Ánh (SN 1966), trú tại thôn 2, xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng về việc chuyển khoản nhầm số tiền 7 triệu đồng.

Theo trình báo, ngày 25/7/2026, ông Ánh thực hiện giao dịch từ tài khoản Agribank của mình nhưng do nhầm thông tin nên số tiền 7 triệu đồng được chuyển đến một tài khoản ngân hàng MB Bank mang tên N.T.L.H (SN 1976) có thông tin cư trú tại tỉnh Phú Thọ.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Đinh Trang Thượng đã ghi nhận đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch; đồng thời chủ động liên hệ Công an xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ để phối hợp xác minh người nhận tiền, nơi cư trú và thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng.

Trên cơ sở kết quả xác minh, lực lượng Công an hai địa phương đã phối hợp làm việc, tuyên truyền, vận động người nhận hoàn trả số tiền 7 triệu đồng cho ông Lê Quốc Ánh theo quy định.

Công an xã Đinh Trang Thượng việc hoàn trả số tiền cho ông Lê Quốc Ánh người chuyển nhầm theo quy định.

Việc nhanh chóng xác minh, phối hợp giải quyết vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong tiếp nhận và xử lý những vấn đề chính đáng của người dân, nhất là trong bối cảnh giao dịch điện tử, chuyển khoản ngân hàng ngày càng phổ biến và không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Qua vụ việc, Công an xã Đinh Trang Thượng khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng, ngân hàng nhận và số tiền trước khi xác nhận. Đối với các khoản tiền có giá trị lớn, nên kiểm tra lại thông tin nhiều lần để hạn chế sai sót.

Khi không may chuyển khoản nhầm, người dân cần bình tĩnh, lưu giữ đầy đủ chứng từ giao dịch; nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để thông báo sự việc, đề nghị hỗ trợ theo quy trình, đồng thời trình báo cơ quan Công an khi cần thiết. Không nên tự ý tìm kiếm, đe dọa hoặc gây áp lực đối với người nhận tiền, tránh làm phát sinh tranh chấp hoặc vi phạm pháp luật.

Người dân cũng cần tuyệt đối bảo mật mật khẩu, mã OTP và các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng; không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại, mạng xã hội khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Đối với người nhận được khoản tiền chuyển nhầm, nếu xác định số tiền không thuộc về mình, cần chủ động phối hợp với ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để hoàn trả cho người chuyển nhầm; không tự ý sử dụng hoặc chiếm giữ số tiền không thuộc quyền sở hữu của mình.

Từ vụ việc trên cho thấy, sự chủ động của người dân cùng tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an các địa phương là yếu tố quan trọng giúp giải quyết kịp thời những sự cố phát sinh trong giao dịch điện tử, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng.