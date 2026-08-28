Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 499.999.998 đồng vào một tài khoản ACB

| | Smart Money

Vừa qua, công an phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ một người dân nhận lại gần 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 499.999.998 đồng vào một tài khoản ACB - Ảnh 1.

Cán bộ Công an phường Hưng Phú trao đổi thông tin, hỗ trợ chị T nhận lại số tiền chuyển nhầm

Cụ thể, vào ngày 24/4/2026, chị N.T.N.T. đến Công an phường Hưng Phú trình báo về việc chuyển nhầm số tiền 499.999.998 đồng vào tài khoản của một người không quen biết.

Theo trình bày, vào lúc 22 giờ 33 phút ngày 23/4, chị T. sử dụng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để chuyển tiền cho anh T.G.H. Tuy nhiên, trong quá trình nhập thông tin, do bấm nhầm một chữ số trong số tài khoản, toàn bộ số tiền gần 500 triệu đồng đã được chuyển đến tài khoản mang tên N.T.H. tại Ngân hàng ACB.

Phát hiện sự việc, chị T. vô cùng hoang mang, lo lắng bởi đây là tài sản có giá trị rất lớn, trong khi chị không có bất kỳ thông tin liên hệ nào của người nhận tiền. Với mong muốn sớm tìm lại tài sản, sáng hôm sau, chị đến Công an phường Hưng Phú trình báo và nhờ hỗ trợ.

Thấu hiểu tâm trạng của người dân, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hưng Phú đã khẩn trương phân công cán bộ xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp trao đổi, phối hợp với ngân hàng và Công an các địa phương có liên quan, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm là anh N.T.H, đăng ký thường trú tại tỉnh Cà Mau, hiện sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mặc dù người nhận tiền đang sinh sống ngoài địa bàn, cán bộ Công an phường Hưng Phú vẫn chủ động tìm cách liên hệ, giải thích rõ sự việc với anh H để phối hợp hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Đến ngày 4/5/2026, anh H đến một chi nhánh Ngân hàng ACB tại Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện thủ tục chuyển trả đầy đủ số tiền đã chuyển khoản nhầm cho chị T.

Nhận lại nguyên vẹn số tiền tưởng chừng có nguy cơ bị thất thoát, chị T không giấu được niềm vui và sự xúc động. Chị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hưng Phú đã tận tình tiếp nhận, trấn an và tích cực xác minh, hỗ trợ chị trong suốt quá trình giải quyết vụ việc.

Theo Công an thành phố Cần Thơ

Linh San

An ninh tiền tê

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hôm nay, nhiều người vội đi gửi tiết kiệm sau khi đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan

Hôm nay, nhiều người vội đi gửi tiết kiệm sau khi đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan Nổi bật

Công an kiểm tra giao dịch chuyển tiền gần 9 triệu đồng đến tài khoản nam sinh 2011

Công an kiểm tra giao dịch chuyển tiền gần 9 triệu đồng đến tài khoản nam sinh 2011 Nổi bật

Người có sổ tiết kiệm đáo hạn vào đúng ngày 2/9 chú ý!

Người có sổ tiết kiệm đáo hạn vào đúng ngày 2/9 chú ý!

15:00 , 28/08/2026
Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng quá trình chuyển đổi số và mạo danh cơ quan Thuế, công an, nộp phạt giao thông...

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng quá trình chuyển đổi số và mạo danh cơ quan Thuế, công an, nộp phạt giao thông...

13:55 , 28/08/2026
Quy định mới: Sẽ phạt đến 20 triệu đồng nếu người dùng tài khoản ngân hàng thực hiện các giao dịch nhận/chuyển tiền sau

Quy định mới: Sẽ phạt đến 20 triệu đồng nếu người dùng tài khoản ngân hàng thực hiện các giao dịch nhận/chuyển tiền sau

12:35 , 28/08/2026
Ngân hàng cảnh báo khách hàng tuyệt đối không bán, cho thuê, cho mượn hoặc mở hộ tài khoản

Ngân hàng cảnh báo khách hàng tuyệt đối không bán, cho thuê, cho mượn hoặc mở hộ tài khoản

09:10 , 28/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên