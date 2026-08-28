Công an kiểm tra giao dịch chuyển khoản 499.999.998 đồng vào một tài khoản ACB

Cán bộ Công an phường Hưng Phú trao đổi thông tin, hỗ trợ chị T nhận lại số tiền chuyển nhầm

Cụ thể, vào ngày 24/4/2026, chị N.T.N.T. đến Công an phường Hưng Phú trình báo về việc chuyển nhầm số tiền 499.999.998 đồng vào tài khoản của một người không quen biết.

Theo trình bày, vào lúc 22 giờ 33 phút ngày 23/4, chị T. sử dụng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để chuyển tiền cho anh T.G.H. Tuy nhiên, trong quá trình nhập thông tin, do bấm nhầm một chữ số trong số tài khoản, toàn bộ số tiền gần 500 triệu đồng đã được chuyển đến tài khoản mang tên N.T.H. tại Ngân hàng ACB.

Phát hiện sự việc, chị T. vô cùng hoang mang, lo lắng bởi đây là tài sản có giá trị rất lớn, trong khi chị không có bất kỳ thông tin liên hệ nào của người nhận tiền. Với mong muốn sớm tìm lại tài sản, sáng hôm sau, chị đến Công an phường Hưng Phú trình báo và nhờ hỗ trợ.

Thấu hiểu tâm trạng của người dân, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hưng Phú đã khẩn trương phân công cán bộ xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp trao đổi, phối hợp với ngân hàng và Công an các địa phương có liên quan, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm là anh N.T.H, đăng ký thường trú tại tỉnh Cà Mau, hiện sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mặc dù người nhận tiền đang sinh sống ngoài địa bàn, cán bộ Công an phường Hưng Phú vẫn chủ động tìm cách liên hệ, giải thích rõ sự việc với anh H để phối hợp hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Đến ngày 4/5/2026, anh H đến một chi nhánh Ngân hàng ACB tại Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện thủ tục chuyển trả đầy đủ số tiền đã chuyển khoản nhầm cho chị T.

Nhận lại nguyên vẹn số tiền tưởng chừng có nguy cơ bị thất thoát, chị T không giấu được niềm vui và sự xúc động. Chị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hưng Phú đã tận tình tiếp nhận, trấn an và tích cực xác minh, hỗ trợ chị trong suốt quá trình giải quyết vụ việc.

Theo Công an thành phố Cần Thơ