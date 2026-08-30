Lời khuyên cho những người thường xuyên đựng trà, cà phê trong bình giữ nhiệt

Bình giữ nhiệt là vật dụng quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là dân văn phòng hoặc những người thường xuyên mang cà phê, trà theo khi đi làm, đi học. Khả năng giữ đồ uống nóng hoặc lạnh trong nhiều giờ khiến nhiều người có thói quen pha sẵn một bình từ sáng và sử dụng đến hết ngày.

Tuy nhiên, bình giữ nhiệt chỉ giúp duy trì nhiệt độ của đồ uống, không có nghĩa là cà phê hay trà có thể để trong bình càng lâu càng tốt. Để sử dụng an toàn và tránh làm đồ uống nhanh chóng giảm chất lượng, người dùng nên lưu ý một số điều sau.

Không nên để cà phê hoặc trà trong bình quá lâu

Cà phê và trà sau khi pha có thể thay đổi hương vị theo thời gian. Khi được giữ trong bình kín trong nhiều giờ, đồ uống có thể trở nên đậm, đắng hoặc mất đi mùi thơm ban đầu.

Điều này đặc biệt dễ nhận thấy với trà. Nếu pha trà quá đậm rồi để trong bình lâu, vị chát có thể trở nên rõ hơn. Với cà phê, hương thơm cũng có thể giảm dần sau một thời gian bảo quản.

Vì vậy, nếu có thể, người dùng nên pha lượng vừa đủ cho nhu cầu sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, thay vì chuẩn bị quá nhiều và để trong bình từ sáng đến tối.

Cẩn thận hơn với cà phê hoặc trà có thêm sữa

Cà phê đen hoặc trà nguyên chất và đồ uống có thêm sữa, kem có cách bảo quản khác nhau. Những loại đồ uống chứa sữa hoặc các thành phần dễ hỏng không nên được mặc định là an toàn chỉ vì đang ở trong bình giữ nhiệt.

Bình giữ nhiệt không phải là thiết bị có khả năng làm lạnh hoặc duy trì thực phẩm ở nhiệt độ an toàn trong mọi điều kiện. Nếu đồ uống chứa sữa, kem hoặc các nguyên liệu dễ hỏng được để trong nhiều giờ, nguy cơ chất lượng giảm hoặc vi khuẩn phát triển có thể tăng lên, tùy thuộc vào nhiệt độ thực tế bên trong bình và thời gian bảo quản. Do đó, với những loại đồ uống này, tốt hơn hết nên sử dụng trong thời gian ngắn và tránh pha sẵn từ quá sớm.

Đừng chỉ tráng qua rồi tiếp tục sử dụng

Một trong những vị trí dễ bị bỏ quên khi vệ sinh bình giữ nhiệt là phần nắp, gioăng cao su và các khe nhỏ. Cặn cà phê, trà hoặc sữa có thể bám lại tại đây dù phần thân bình trông vẫn sạch.

Nếu chỉ đổ nước vào tráng qua rồi tiếp tục sử dụng, mùi của đồ uống cũ có thể lưu lại và ảnh hưởng đến đồ uống mới. Với các loại đồ uống chứa sữa hoặc đường, cặn còn sót lại cũng cần được làm sạch kỹ hơn.

Sau mỗi lần sử dụng, người dùng nên rửa bình, nắp và các bộ phận có thể tháo rời theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sau khi vệ sinh, nên để các bộ phận khô hoàn toàn trước khi đậy kín và cất đi.

Không nên để đồ uống cũ trong bình qua đêm

Sau một ngày sử dụng, nhiều người có thể quên đổ phần cà phê hoặc trà còn lại trong bình. Việc để đồ uống cũ qua đêm rồi sáng hôm sau chỉ tráng qua và pha đồ uống mới là thói quen nên tránh.

Cặn đồ uống có thể bám vào thành bình, nắp và gioăng. Nếu để lâu, mùi có thể khó loại bỏ hơn, đồng thời việc vệ sinh cũng mất nhiều thời gian hơn. Tốt nhất, sau khi không còn sử dụng, nên đổ bỏ phần đồ uống còn lại và vệ sinh bình trong ngày.

Không phải bình nào cũng phù hợp với mọi loại đồ uống

Khi sử dụng bình giữ nhiệt để đựng cà phê hoặc trà, người dùng cũng nên xem hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Một số loại bình có thể có lớp phủ hoặc cấu tạo đặc biệt, đồng thời nhà sản xuất có thể đưa ra những khuyến cáo riêng về loại đồ uống nên hoặc không nên sử dụng.

Ngoài ra, nếu bình đã bị nứt, bong tróc lớp bên trong, gioăng bị hỏng hoặc nắp không còn kín, người dùng nên kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng. Việc chọn bình có dung tích phù hợp cũng đáng lưu ý. Một chiếc bình quá lớn có thể khiến người dùng pha nhiều đồ uống hơn nhu cầu và để phần còn lại trong bình quá lâu.

Đừng quên kiểm tra nhiệt độ trước khi uống

Bình giữ nhiệt có thể giữ cà phê hoặc trà ở nhiệt độ cao trong nhiều giờ. Vì vậy, nếu vừa rót đồ uống nóng vào bình, người dùng không nên chủ quan uống ngay mà nên kiểm tra nhiệt độ để tránh bị bỏng miệng hoặc bỏng lưỡi.

Đặc biệt, khi mang bình theo trong túi hoặc để trong xe, cần bảo đảm nắp được đóng kín để hạn chế nguy cơ rò rỉ. Không nên đổ đồ uống quá đầy nếu nhà sản xuất có hướng dẫn về mức dung tích tối đa.