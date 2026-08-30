30 kiểu tiết kiệm tưởng khôn ngoan nhưng thực ra rất lãng phí: Càng cố giữ tiền, càng dễ tốn nhiều hơn

Trong lối sống tối giản, mục tiêu không phải là tiêu ít nhất có thể, mà là loại bỏ những khoản không cần thiết để dành tiền cho những thứ thực sự có giá trị. Đây cũng là điểm khác biệt giữa tiết kiệm thông minh và tiết kiệm cực đoan.

Một món đồ rẻ nhưng phải mua lại ba lần chưa chắc rẻ. Một bữa ăn được "tiết kiệm" bằng cách bỏ bữa có thể đổi lại bằng hóa đơn thuốc. Một tiếng đồng hồ xếp hàng chỉ để nhận món quà vài chục nghìn đồng cũng chưa chắc là khoản lời nếu thời gian đó đáng giá hơn.

Dưới đây là 30 kiểu tiết kiệm rất nhiều người từng làm, nhưng càng kéo dài càng dễ trở thành một dạng lãng phí.

Tiết kiệm trong chuyện quần áo nhưng cuối cùng lại mua nhiều hơn

1. Giữ quần áo mới của trẻ quá lâu vì "tiếc mặc". Trẻ con lớn rất nhanh. Có những bộ đồ cha mẹ mua về nhưng cứ để dành cho dịp đặc biệt, đến lúc nhớ ra thì con đã không còn mặc vừa. Món đồ vẫn mới nguyên nhưng giá trị sử dụng bằng 0.

2. Mua tất, đồ mặc trong nhà hoặc quần áo cơ bản quá rẻ. Những món dùng thường xuyên lại là nhóm cần độ bền nhất. Nếu một đôi tất chỉ sau vài lần giặt đã dão, một chiếc áo giữ nhiệt nhanh bai hoặc xù, số lần phải mua lại có thể khiến tổng chi phí cao hơn một sản phẩm tốt ngay từ đầu.

3. Mua quần áo giảm giá dù không thật sự vừa. Thấy giảm 50–70% rất dễ tạo cảm giác "không mua thì phí". Nhưng một chiếc áo rẻ mà không vừa dáng, không hợp màu, chỉ mặc hai lần rồi nằm trong tủ thì vẫn là tiền bị lãng phí.

4. Chỉ mặc đồ rẻ, còn đồ tốt thì cất vì sợ hỏng. Không ít người mua được một chiếc áo, đôi giày hay chiếc túi rất thích nhưng lại không dám dùng thường xuyên. Sau vài năm, món đồ xuống cấp tự nhiên, lỗi mốt hoặc không còn phù hợp. Tiền đã bỏ ra nhưng trải nghiệm gần như bằng không.

5. Chọn đồ lót, đồ giữ nhiệt chất lượng quá thấp. Những món tiếp xúc trực tiếp với cơ thể cần ưu tiên sự thoải mái và độ bền. Tiết kiệm vài chục nghìn nhưng đổi lại bằng việc nhanh biến dạng, khó chịu hoặc phải thay mới liên tục không phải khoản tiết kiệm tốt.

Tiết kiệm tiền ăn nhưng lại lãng phí thực phẩm và sức khỏe

6. Cố ăn hết thức ăn thừa dù đã có món mới. Việc ăn đồ thừa để tránh bỏ đi nghe hợp lý, nhưng nếu nấu quá nhiều liên tục thì bữa nào cũng phải "giải quyết đồ cũ", còn món mới lại tiếp tục trở thành thức ăn thừa. Vấn đề không nằm ở việc có bỏ đồ ăn hay không, mà ở chỗ nên nấu vừa đủ ngay từ đầu.

7. Thấy rau củ rẻ là mua thật nhiều rồi nhét đầy tủ lạnh. Giá mỗi kg có thể rẻ hơn, nhưng nếu 30% số thực phẩm bị hỏng trước khi ăn thì khoản "tiết kiệm" đã biến thành lãng phí.

8. Bỏ hàng giờ để đổi lấy một món quà miễn phí giá trị rất nhỏ. Khuyến mãi, quà tặng, voucher đều đáng tận dụng nếu tiện đường. Nhưng nếu phải di chuyển xa, xếp hàng một hai tiếng chỉ để lấy vài quả trứng hoặc món quà nhỏ, hãy tính cả chi phí thời gian và đi lại.

9. Đồ ngon, đồ đắt thì để dành mãi không ăn. Trái cây ngon, thực phẩm nhập khẩu, bánh được tặng… nhiều người cất trong tủ lạnh vì "tiếc". Đến khi nhớ ra thì đã quá hạn hoặc mất ngon. Thứ được mua để sử dụng nhưng không được sử dụng cũng là một dạng lãng phí.

10. Cố ăn phần thực phẩm đã bắt đầu hỏng trước. Một quả táo bắt đầu thối không có nghĩa là bạn nên ép mình ăn cả túi nhanh hơn để "đỡ phí". Tốt hơn là loại bỏ phần hỏng, điều chỉnh lượng mua lần sau thay vì biến cơ thể thành nơi xử lý hàng tồn.

11. Bỏ bữa sáng hoặc bữa trưa để tiết kiệm rồi tối gọi đồ ăn đắt tiền. Khi quá đói, khả năng ăn quá nhiều, gọi nhiều món hoặc chọn thực phẩm nhiều đường, nhiều dầu mỡ sẽ tăng lên. Khoản tiết kiệm ban ngày dễ bị xóa sạch chỉ trong một bữa tối.

12. Tiếc tiền cho những nhu cầu ăn uống cơ bản nhưng lại phải trả tiền vì sức khỏe xuống cấp. Một bữa sáng đơn giản, đủ chất thường rẻ hơn nhiều so với việc duy trì thói quen ăn uống thất thường rồi phải chi tiền khám chữa bệnh. Tiết kiệm không nên được đánh đổi bằng sức khỏe.

Tiết kiệm khi đi lại nhưng lại trả giá đắt hơn

13. Tiếc tiền taxi rồi lỡ tàu, lỡ xe hoặc lỡ chuyến bay. Nếu thời gian quá sát, vài chục hoặc vài trăm nghìn đồng tiền đi lại đôi khi chính là khoản bảo hiểm giúp tránh mất vé trị giá hàng triệu đồng.

14. Đi bộ quá xa chỉ để tiết kiệm một khoản vé nhỏ. Đi bộ tốt cho sức khỏe khi bạn chủ động lựa chọn. Nhưng nếu đi giữa trời nóng, mang đồ nặng hoặc đã mệt, sau đó lại phải mua nước, đồ ăn hay gọi xe giữa đường thì tổng chi phí đôi khi còn cao hơn.

15. Ít sử dụng phương tiện đến mức bỏ luôn việc bảo dưỡng. Xe máy, ô tô hoặc các thiết bị có pin, ắc quy nếu để quá lâu không vận hành vẫn có thể phát sinh hư hỏng. "Không dùng để tiết kiệm" không đồng nghĩa với "không cần chăm sóc".

16. Tiếc phí gửi xe rồi đỗ sai chỗ. Đây là ví dụ điển hình của kiểu tiết kiệm vài chục nghìn nhưng có thể đổi lại bằng khoản phạt lớn gấp nhiều lần.

17. Sử dụng nhiên liệu hoặc phụ tùng kém chất lượng để giảm chi phí trước mắt. Những thứ liên quan đến vận hành và an toàn không nên chỉ nhìn vào giá mua. Một linh kiện rẻ gây hư hỏng động cơ có thể kéo theo hóa đơn sửa chữa lớn hơn rất nhiều.

Mua sắm trực tuyến càng săn rẻ càng dễ tiêu nhiều

18. Mua một đống đồ giá thấp nhưng không thật sự cần. Đây là chiếc bẫy phổ biến của lối sống "tiết kiệm". Một món chỉ 20.000–50.000 đồng khiến chúng ta dễ xuống tiền. Nhưng 20 món rẻ không dùng đến vẫn là một khoản lớn.

19. Tin rằng mua trong livestream luôn rẻ nhất. Đồng hồ đếm ngược, thông báo "chỉ còn 5 sản phẩm", voucher giới hạn thời gian… đều được thiết kế để tạo cảm giác phải quyết định ngay. Người mua tưởng mình vừa săn được món hời nhưng thực tế lại mua thứ ban đầu không hề định mua.

20. Mua thật nhiều chỉ vì ngày đại giảm giá. Khuyến mãi chỉ giúp tiết kiệm khi đó là sản phẩm vốn đã nằm trong kế hoạch mua. Nếu giảm 30% khiến bạn mua thêm ba món không cần thiết, bạn không tiết kiệm 30% mà đang tiêu thêm 70%.

21. Dành hàng giờ so sánh chỉ để rẻ hơn vài nghìn đồng. So giá là cần thiết với những món có giá trị lớn. Nhưng nếu mất một giờ chỉ để tìm nơi bán rẻ hơn 10.000 đồng, hãy tự hỏi một giờ của mình đáng giá bao nhiêu.

Những kiểu tiết kiệm khác còn dễ "phản tác dụng" hơn

22. Thức khuya làm việc rồi tốn tiền để phục hồi cơ thể. Làm thêm vài giờ nhưng sau đó phải mua hàng loạt sản phẩm chăm sóc da, thực phẩm bổ sung hoặc mất năng suất cả ngày hôm sau thì chưa chắc bạn đã kiếm được nhiều hơn.

23. Trì hoãn việc đi khám chỉ vì tiếc tiền. Với những vấn đề sức khỏe kéo dài hoặc có dấu hiệu bất thường, việc chậm kiểm tra có thể khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn. Đây là khoản không nên tiết kiệm mù quáng.

24. Hy sinh giấc ngủ và sự thoải mái để tiết kiệm một khoản rất nhỏ. Một căn phòng nóng đến mất ngủ, một vòi nước hỏng không chịu sửa, một chiếc đệm quá cũ… đều có thể ảnh hưởng tới chất lượng sống nhiều hơn số tiền tiết kiệm được.

25. Bật tắt điều hòa liên tục vì nghĩ rằng như vậy ít tốn điện hơn. Việc sử dụng thiết bị thiếu hợp lý không chỉ làm giảm hiệu quả mà đôi khi còn khiến máy phải hoạt động nhiều hơn. Thay vì ám ảnh với từng lần bật tắt, nên tập trung vào mức nhiệt phù hợp, độ kín phòng và bảo dưỡng thiết bị.

26. Luôn mua đồ gia dụng rẻ nhất mà không tính độ bền và hậu mãi. Với những thiết bị sử dụng hàng ngày, giá mua chỉ là một phần của chi phí. Thời gian sử dụng, điện năng, khả năng sửa chữa và bảo hành mới quyết định món đồ đó có thực sự kinh tế hay không.

27. Tiết kiệm cả năm nhưng lại mất kiểm soát trong một cuộc vui hoặc trò may rủi. Kỷ luật tài chính không có ý nghĩa nếu bạn thắt lưng buộc bụng suốt nhiều tháng nhưng sẵn sàng đặt cược một khoản lớn trong vài phút.

28. Biến tiết kiệm thành keo kiệt trong các mối quan hệ. Không ai cần phải chi tiền để lấy lòng người khác. Tuy nhiên, nếu lúc nào cũng tìm cách né tránh phần chi phí hợp lý của mình, tính toán quá mức trong mọi cuộc gặp, khoản "tiết kiệm" có thể đổi lại bằng sự khó chịu và mất lòng tin.

29. Mua thật nhiều đồ giá thấp thay vì ít món chất lượng tốt. Mười món phụ kiện nhanh phai màu, biến dạng chưa chắc hữu ích bằng một vài món dùng được nhiều năm. Tối giản đúng nghĩa thường gắn với việc giảm số lượng, chứ không phải tích trữ nhiều đồ rẻ.

30. Tiết kiệm từng khoản nhỏ nhưng lại mạo hiểm với khoản tiền lớn. Có người rất kỹ với tiền điện, tiền ăn, tiền mua quần áo nhưng lại dễ dàng dồn phần lớn tài sản vào một khoản đầu tư mình chưa hiểu rõ. Rủi ro lớn nhất của tài chính cá nhân đôi khi không nằm ở ly cà phê vài chục nghìn, mà ở một quyết định với hàng trăm triệu đồng.

Tiết kiệm tốt không phải là "không tiêu", mà là tiêu đúng

Điểm chung của 30 thói quen trên là chúng ta thường chỉ nhìn vào số tiền phải trả ngay trước mắt, nhưng bỏ qua chi phí dài hạn.

Một sản phẩm 100.000 đồng dùng được một năm có thể rẻ hơn sản phẩm 50.000 đồng phải thay mỗi tháng. Một chuyến taxi 150.000 đồng có thể rất đáng nếu giúp bạn không mất tấm vé vài triệu. Một khoản tiền dành cho sức khỏe, giấc ngủ hay những nhu cầu thiết yếu cũng không nên được xem là "hoang phí".

Tối giản tài chính vì vậy không đồng nghĩa với sống kham khổ. Người biết tiết kiệm thực sự thường không cố cắt tất cả mọi thứ. Họ biết rõ khoản nào nên giảm, khoản nào nên giữ và khoản nào đáng để trả nhiều hơn một chút.

Trước mỗi quyết định mua hay không mua, thay vì chỉ hỏi "có cách nào rẻ hơn không?", có lẽ nên thêm ba câu hỏi: Tôi có thực sự cần thứ này không? Nó có giúp tôi tiết kiệm thời gian hoặc tiền bạc trong dài hạn không? Và nếu không mua hoặc chọn phiên bản rẻ nhất, tôi sẽ phải trả cái giá nào khác?

Khi trả lời được ba câu hỏi ấy, tiết kiệm mới thực sự trở thành một công cụ giúp cuộc sống nhẹ hơn, thay vì một cuộc chiến mệt mỏi với từng đồng tiền nhỏ.