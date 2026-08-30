Một người mẹ có 3 thói quen này là phúc của con cái

Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ cần yêu thương con hết lòng, lo lắng chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ là đã làm tròn vai trò của một người mẹ tốt. Trong nhiều gia đình, người mẹ thường được xem là người gần gũi nhất với con cái, luôn túc trực bên cạnh trong hầu hết những cột mốc quan trọng của tuổi thơ. Nhưng chính vì sự gần gũi đó mà những thói quen tưởng chừng rất nhỏ trong cách một người mẹ đối xử hàng ngày lại có sức ảnh hưởng sâu sắc hơn nhiều so với những gì bản thân người mẹ có thể hình dung.

Trên thực tế, có những thói quen rất đời thường lại tác động sâu sắc đến tính cách và tâm lý của trẻ, đôi khi còn quan trọng hơn nhiều so với việc chăm sóc đầy đủ về mặt vật chất. Dưới đây là 3 thói quen thường thấy ở những người mẹ được xem là phúc phần lớn của con cái.

Kiểm soát cảm xúc của bản thân trước mặt con

Có những người mẹ khi gặp áp lực từ công việc hay cuộc sống thường vô tình trút cảm xúc tiêu cực lên con cái, dễ cáu gắt hoặc quát mắng chỉ vì những lỗi nhỏ không đáng kể. Những người mẹ được xem là phúc phần của con lại có ý thức rõ ràng về việc tách bạch cảm xúc cá nhân với cách đối xử dành cho con, dù đang mệt mỏi hay căng thẳng đến đâu vẫn cố gắng giữ được sự bình tĩnh cần thiết khi ở bên con.

Sự bình tĩnh của mẹ trong những lúc căng thẳng giúp trẻ cảm nhận được cảm giác an toàn, thay vì phải dò xét tâm trạng của mẹ mỗi ngày (Ảnh minh họa: Pinterest)

Khả năng kiểm soát cảm xúc này không có nghĩa là người mẹ phải luôn tỏ ra hoàn hảo, mà là biết cách xử lý cảm xúc của mình một cách lành mạnh trước khi tương tác với con. Trẻ lớn lên bên cạnh một người mẹ ổn định về mặt cảm xúc thường có xu hướng phát triển tâm lý vững vàng hơn, bởi các em không phải sống trong tâm trạng lo lắng, dò xét xem hôm nay mẹ đang vui hay đang buồn để cư xử cho phù hợp.

Không so sánh con với những đứa trẻ khác

Có những người mẹ, dù xuất phát từ mong muốn tốt là thúc đẩy con cố gắng hơn, lại thường xuyên đem con ra so sánh với bạn bè cùng trang lứa hoặc anh chị em trong nhà về thành tích học tập, ngoại hình hay tính cách. Những người mẹ được xem là phúc phần của con lại hiểu rằng mỗi đứa trẻ đều có nhịp độ phát triển và thế mạnh riêng, nên tập trung vào việc khích lệ con tiến bộ so với chính bản thân mình trong quá khứ, thay vì đặt con lên bàn cân với người khác.

Việc không bị so sánh liên tục giúp trẻ xây dựng được lòng tự trọng vững chắc dựa trên giá trị thực sự của bản thân, thay vì luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt trong mắt mẹ. Những đứa trẻ lớn lên mà không phải chịu áp lực so sánh thường tự tin hơn khi theo đuổi con đường riêng của mình, không bị ám ảnh bởi việc phải hơn thua với người khác.

Dành thời gian trò chuyện, lắng nghe con mỗi ngày

Có những người mẹ vì bận rộn với công việc và các trách nhiệm gia đình mà chỉ trao đổi với con những thông tin cần thiết như nhắc nhở giờ giấc, việc học hành, mà ít khi thực sự ngồi xuống lắng nghe con chia sẻ về những suy nghĩ, cảm xúc trong ngày. Những người mẹ được xem là phúc phần của con lại luôn cố gắng dành ra một khoảng thời gian nhất định, dù ngắn ngủi, để trò chuyện và thực sự lắng nghe con mà không vội vàng đưa ra phán xét hay lời khuyên ngay lập tức.

Việc dành thời gian lắng nghe con mỗi ngày giúp xây dựng mối liên kết bền chặt, để trẻ luôn tin tưởng tìm đến mẹ mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống (Ảnh minh họa: Pinterest)

Thói quen này giúp trẻ cảm nhận được rằng những suy nghĩ và cảm xúc của mình luôn có một nơi để được lắng nghe và tôn trọng, từ đó hình thành thói quen chia sẻ cởi mở thay vì giấu kín mọi chuyện trong lòng. Mối liên kết được xây dựng qua những cuộc trò chuyện đều đặn này thường trở thành nền tảng vững chắc giúp trẻ tin tưởng tìm đến mẹ mỗi khi gặp khó khăn, ngay cả khi đã trưởng thành và rời xa vòng tay gia đình.

Vai trò của người mẹ trong sự phát triển của con cái không nằm ở việc chăm sóc chu đáo đến đâu về mặt vật chất, mà nằm ở cách người mẹ đồng hành cùng con về mặt tinh thần qua từng ngày. Nếu một người mẹ đang sở hữu cả ba thói quen kể trên, đó chính là món quà vô giá mà con cái may mắn nhận được, một nền tảng vững chắc để trẻ lớn lên với sự tự tin, an toàn và biết trân trọng những giá trị bền vững trong cuộc sống.