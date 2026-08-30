Lời khuyên cho những gia đình đang lắp cửa kính ban công

Cửa kính giúp ban công trở nên thoáng đãng, tận dụng được ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác không gian trong nhà rộng rãi hơn. Tuy nhiên, nếu lựa chọn và sử dụng không đúng cách, cửa kính ban công cũng có thể khiến nhà bị nóng, nhanh bám bụi hoặc gặp một số bất tiện trong quá trình sử dụng. Nếu gia đình đang có ý định lắp cửa kính cho ban công, dưới đây là một vài điều nên lưu ý để không gian vừa đẹp mắt, vừa thuận tiện trong sinh hoạt.

Chú ý chống nóng, nên lắp thêm rèm cửa

Một trong những điều dễ nhận thấy nhất sau khi lắp cửa kính ban công là căn phòng có thể nóng hơn, đặc biệt nếu ban công nằm ở hướng Tây hoặc thường xuyên nhận ánh nắng trực tiếp vào buổi chiều. Kính có thể giúp đưa nhiều ánh sáng tự nhiên vào nhà nhưng đồng thời cũng khiến nhiệt từ bên ngoài truyền vào. Vì vậy, nếu khu vực ban công đón nắng nhiều, gia đình nên tính đến phương án chống nóng ngay từ đầu. Một bộ rèm cửa phù hợp sẽ là giải pháp khá đơn giản và dễ áp dụng. Rèm có thể kéo lại vào những thời điểm nắng gắt, giúp hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng. Với những căn phòng vừa cần lấy sáng vừa muốn giảm nhiệt, có thể chọn rèm hai lớp để linh hoạt điều chỉnh.

Ngoài rèm, nếu nhà thường xuyên bị nắng chiếu mạnh, gia đình cũng có thể cân nhắc các loại kính hoặc film có khả năng hỗ trợ giảm nhiệt. Quan trọng là lựa chọn giải pháp phù hợp với hướng nhà và mức độ nắng thực tế, thay vì chỉ chú trọng vào việc cửa kính trông đẹp.

Vệ sinh thường xuyên, nhất là phần ray cửa

Cửa kính ban công thường xuyên tiếp xúc với bụi, mưa và không khí bên ngoài nên sau một thời gian rất dễ bám bẩn. Kính bẩn không chỉ làm mất đi vẻ sạch sẽ của căn nhà mà còn khiến không gian bị giảm độ sáng. Vì vậy, gia đình nên lau kính định kỳ, đặc biệt là những mặt kính nằm ở vị trí dễ bám bụi hoặc nước mưa. Khi vệ sinh, có thể sử dụng dung dịch lau kính thông thường và khăn mềm để hạn chế làm xước bề mặt.

Bên cạnh phần kính, ray cửa cũng là vị trí cần được chú ý. Bụi, tóc, cát hoặc lá cây có thể tích tụ trong ray, lâu ngày khiến cửa lùa bị nặng, khó đóng mở. Chỉ cần dành một chút thời gian làm sạch phần ray và kiểm tra các khe thoát nước là có thể hạn chế khá nhiều bất tiện trong quá trình sử dụng. Nếu phát hiện cửa bắt đầu bị kẹt, phát ra tiếng động hoặc đóng mở không còn trơn tru như trước, không nên cố kéo mạnh. Tốt nhất nên kiểm tra sớm để tránh làm hỏng bánh xe hoặc các phụ kiện bên trong.

Chọn kiểu cửa phù hợp với diện tích ban công

Không phải ban công nào cũng phù hợp với cùng một kiểu cửa. Đây là điều gia đình nên tính toán trước khi lắp đặt. Nếu diện tích ban công hoặc khu vực phía trước cửa không quá rộng, cửa lùa thường là lựa chọn thuận tiện vì không cần khoảng không để mở cánh. Cửa có thể trượt sang hai bên, giúp tiết kiệm diện tích và phù hợp với những căn hộ hoặc ngôi nhà có không gian hạn chế. Trong khi đó, với những khu vực rộng rãi hơn, gia đình có thể cân nhắc cửa mở quay nếu muốn không gian thông thoáng và thao tác đóng mở đơn giản. Ngoài kiểu dáng, cũng nên tính đến hướng mở cửa, vị trí đặt đồ nội thất và thói quen sinh hoạt của gia đình. Một bộ cửa đẹp nhưng khi mở ra lại vướng bàn ghế hoặc chiếm quá nhiều diện tích sẽ nhanh chóng trở thành bất tiện.

Kiểm tra khóa và các phụ kiện định kỳ

Cửa kính ban công không chỉ có phần kính mà còn đi kèm nhiều bộ phận như khóa, tay nắm, bản lề, bánh xe, ray và gioăng. Những chi tiết này tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng cửa hằng ngày. Gia đình nên kiểm tra khóa và tay nắm định kỳ, đảm bảo cửa đóng kín và khóa chắc chắn. Với cửa lùa, cần chú ý bánh xe và ray. Nếu cửa có dấu hiệu bị lệch, kéo nặng hoặc phát ra tiếng kêu, nên kiểm tra sớm thay vì tiếp tục sử dụng cho đến khi cửa bị hỏng hẳn.

Phần gioăng và keo quanh khung cửa cũng nên được quan sát sau một thời gian sử dụng. Nếu xuất hiện tình trạng bong tróc, nứt hoặc hở, gia đình nên xử lý sớm để hạn chế nước mưa và bụi lọt vào bên trong. Đặc biệt, với ban công ở vị trí cao hoặc thường xuyên có gió mạnh, việc kiểm tra độ chắc chắn của cửa và các phụ kiện càng cần được chú ý.