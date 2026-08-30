Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông tin sau khi làm thủ tục về đất đai

"Nữ quái" giả mạo chữ ký để sang tên sổ đỏ

Ngày 18/8 vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ phát cảnh báo cho biết, thời gian gần đây, các đối tượng phạm tội sử dụng ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt quyền sử dụng đất, lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Vụ án Hồ Thị Sáng, trú tại thôn Chợ Bến, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, vừa được Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử phúc thẩm là lời cảnh báo đối với người dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện, giải quyết thủ tục về đất đai.

Theo nội dung vụ án, năm 2022, Hồ Thị Sáng được một người dân tin tưởng nhờ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Tuy nhiên, sau khi Giấy chứng nhận được cấp, Sáng nảy sinh ý định chiếm đoạt quyền sử dụng đất bằng cách tự lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giả mạo toàn bộ chữ ký, chữ viết và dấu điểm chỉ của người sử dụng đất.

Để hợp thức hóa hồ sơ, bị cáo còn đưa ra thông tin gian dối với cán bộ tư pháp trong quá trình thực hiện thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển nhượng tại UBND xã, tạo điều kiện để hợp đồng được chứng thực.

Sau khi có hợp đồng đã được chứng thực, bị cáo tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký biến động, sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình và sử dụng quyền sử dụng đất này để thế chấp vay ngân hàng số tiền 1,7 tỷ đồng.

Chỉ đến khi ngân hàng tiến hành thẩm định tài sản bảo đảm, người sử dụng đất mới phát hiện quyền sử dụng đất của mình đã bị chuyển sang tên người khác.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã chứng minh toàn bộ chữ ký, chữ viết và dấu điểm chỉ của bên chuyển nhượng đều do chính bị cáo thực hiện. Đây là căn cứ quan trọng để xử lý bị cáo theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Qua vụ án cho thấy, đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội theo từng bước, với phương thức, thủ đoạn tương đối chặt chẽ, gồm:

Từ những sơ hở được thể hiện qua vụ án cũng đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan, tổ chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, cụ thể:

Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân của các bên tham gia giao dịch.

Không chứng thực hợp đồng, giao dịch khi chưa xác định đầy đủ ý chí tự nguyện của các bên theo quy định.

Tăng cường xác minh khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ có hành vi giả mạo giấy tờ, chữ ký, chữ viết, dấu điểm chỉ.

Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, sinh trắc học và chuyển đổi số trong hoạt động chứng thực, đăng ký đất đai, góp phần hạn chế nguy cơ giả mạo, gian lận trong quá trình thực hiện thủ tục.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người sử dụng đất cần chủ động thực hiện tốt một số nội dung sau:

Không giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác quản lý, sử dụng nếu không thực sự cần thiết.

Không ký trước, ký khống hoặc điểm chỉ vào các giấy tờ chưa được ghi đầy đủ nội dung.

Khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, cần trực tiếp tham gia và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ động theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ, kịp thời kiểm tra kết quả thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền.

Thường xuyên kiểm tra, tra cứu thông tin liên quan đến quyền sử dụng đất của mình để kịp thời phát hiện những biến động bất thường.

Cảnh giác với những người nhận thực hiện “dịch vụ” đất đai nhưng không rõ tư cách pháp lý hoặc đưa ra những lời hứa hẹn giải quyết nhanh, bỏ qua các quy định, trình tự, thủ tục của pháp luật.

Khi phát hiện giấy tờ bị làm giả, chữ ký bị giả mạo hoặc có dấu hiệu quyền sử dụng đất của mình bị xâm phạm, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an và cơ quan có thẩm quyền để được tiếp nhận, xác minh, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Lực lượng Công an đề nghị mỗi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ giấy tờ, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đồng thời tích cực tố giác các hành vi làm giả tài liệu, giả mạo chữ ký, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ được phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường giao dịch dân sự an toàn, minh bạch.