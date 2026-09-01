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Công an xác minh 14.860.000 đồng chuyển vào tài khoản của Nguyễn Hữu Rin vào ngày 25/8

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Công an xác minh 14.860.000 đồng chuyển vào tài khoản của Nguyễn Hữu Rin vào ngày 25/8

Sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng nhận nhầm 14.860.000 đồng từ người khác, người đàn ông ở Quảng Trị đã chủ động trình báo Công an để xác minh, hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Ngày 25/8/2026, anh Nguyễn Hữu Rin trú tại thôn Bến Hải, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đã đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 14.860.000 đồng do một người khác chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Linh nhanh chóng tiến hành xác minh và xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Lê Thành Nam, sinh năm 1997, trú tại tỉnh Tây Ninh.

Sau khi xác minh được thông tin, Công an xã Vĩnh Linh hỗ trợ liên hệ giữa hai bên, đồng thời hướng dẫn các thủ tục cần thiết để hoàn trả số tiền. Thực hiện theo hướng dẫn, anh Nguyễn Hữu Rin đã chuyển trả toàn bộ 14.860.000 đồng cho anh Lê Thành Nam.

Ảnh: Công an tỉnh Quảng trị

Hành động chủ động trình báo và hoàn trả số tiền chuyển nhầm của anh Nguyễn Hữu Rin thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, tích cực trong đời sống xã hội.

Qua vụ việc, Công an xã Vĩnh Linh khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng số tiền này mà cần liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được xác minh, hướng dẫn hoàn trả theo quy định.

(Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng trị)

Lê Anh

Phụ Nữ Mới

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