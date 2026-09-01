Lời khuyên cho những gia đình lâu ngày không kiểm tra bồn nước trên mái nhà

Bồn nước trên mái nhà thường nằm ngoài tầm mắt nên rất dễ trở thành hạng mục bị quên trong nhiều năm. Trong khi đó, một bồn 1.000 lít khi chứa đầy đã có riêng khoảng 1 tấn nước, chưa tính trọng lượng của bồn và hệ đỡ. Bởi vậy, những dấu hiệu bất thường ở vị trí đặt, chân đế hay đường ống không nên để kéo dài. Nếu đã lâu không kiểm tra bồn nước trên mái, gia đình nên chú ý 5 điều sau.

1. Nhìn chân đế trước khi chỉ nhìn vào bồn

Bồn inox có thể vẫn sáng và trông khá nguyên vẹn nhưng phần chân đế bên dưới lại chịu tải trọng lớn trong suốt quá trình sử dụng. Với hệ đỡ bằng kim loại, gia đình nên quan sát xem có tình trạng gỉ sét nặng, biến dạng, mối hàn bất thường hoặc bộ phận nào bị cong, lệch hay không. Đồng thời, cần nhìn tổng thể xem bồn có còn đứng ổn định, đúng vị trí hay đã xuất hiện dấu hiệu nghiêng, xê dịch. Nếu chân đế xuống cấp hoặc bồn không còn ổn định, không nên tự kê thêm gạch, gỗ hay chèn vật liệu tạm thời để “cân” lại mà cần để người có chuyên môn đánh giá.

2. Kiểm tra vị trí đặt bồn và bề mặt phía dưới

Không chỉ bản thân chiếc bồn, khu vực chịu tải phía dưới cũng rất quan trọng. Nếu thấy nền nứt, lún, bong vỡ hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường quanh vị trí đặt bồn, gia đình không nên bỏ qua. Đặc biệt, nếu có ý định thay bồn cũ bằng một chiếc dung tích lớn hơn, không nên mặc định rằng vị trí cũ chắc chắn chịu được. Lượng nước tăng thêm đồng nghĩa tải trọng tăng đáng kể, vì vậy khả năng chịu lực của kết cấu và hệ đỡ cần được đánh giá phù hợp với từng ngôi nhà.

3. Quan sát xem bồn và đường ống có đang rò nước hay không

Một vũng nước nhỏ quanh bồn đôi khi dễ bị nhầm là nước mưa. Tuy nhiên, nếu khu vực này vẫn ướt khi thời tiết khô ráo hoặc liên tục xuất hiện nước, gia đình nên tìm nguyên nhân. Hãy quan sát các đầu nối, van, đường ống cấp - thoát và khu vực liên quan đến phao kiểm soát nước. Nếu bồn thường xuyên tràn, nước chảy liên tục qua đường tràn hoặc máy bơm hoạt động bất thường, hệ thống cần được kiểm tra thay vì coi đây chỉ là chuyện hao nước. Ngoài việc gây lãng phí, nước rò rỉ kéo dài còn khiến khu vực xung quanh luôn ẩm và có thể ảnh hưởng đến các hạng mục khác trên mái.

4. Đừng để đồ đạc, cây cối che kín khu vực quanh bồn

Sân thượng và mái nhà đôi khi trở thành nơi chứa đồ cũ. Sau vài năm, xung quanh bồn nước có thể xuất hiện chậu cây, thanh sắt, tấm tôn, thùng xốp hoặc đủ loại vật dụng ít dùng. Những món đồ này không chỉ khiến việc quan sát bồn và chân đế khó hơn mà còn có thể cản trở việc tiếp cận khi cần sửa chữa. Lá cây, đất và rác tích tụ lâu ngày cũng có thể giữ ẩm hoặc làm tắc khu vực thoát nước gần đó. Vì vậy, nên giữ một khoảng không gian hợp lý quanh bồn để có thể quan sát và bảo trì khi cần thiết, đồng thời dọn bỏ những vật không còn sử dụng.

5. Sau mưa bão nên kiểm tra lại, nhưng không tự trèo lên vị trí nguy hiểm

Bồn nước trên mái thường nằm ở khu vực trống trải và chịu tác động trực tiếp của thời tiết. Sau những đợt gió mạnh hoặc mưa bão, nếu điều kiện cho phép, gia đình nên quan sát lại bồn, chân đế, đường ống và những hạng mục xung quanh để phát hiện dấu hiệu xê dịch hoặc hư hỏng. Tuy nhiên, việc kiểm tra chỉ nên thực hiện khi thời tiết đã an toàn. Không trèo lên mái, đứng lên chân đế bồn hay leo lên những vị trí cao, trơn trượt nếu không có điều kiện bảo đảm an toàn.

Kết luận

Nếu kiểm tra và thấy bồn vẫn đứng vững, chân đế chắc chắn, không có dấu hiệu gỉ sét nghiêm trọng, rò rỉ hay bất thường ở đường ống thì gia đình không cần sửa chữa hay can thiệp thêm. Thay vào đó, nên dọn sạch khu vực xung quanh, giữ lối tiếp cận thông thoáng và tiếp tục kiểm tra định kỳ, nhất là sau những đợt mưa bão hoặc thời tiết bất thường. Ngược lại, nếu phát hiện bồn bị nghiêng, xê dịch, chân đế biến dạng hoặc gỉ sét nặng, nước rò rỉ liên tục hay bề mặt phía dưới có dấu hiệu bất thường thì không nên tự kê, chèn hoặc gia cố tạm thời. Khi đó, gia đình nên để người có chuyên môn kiểm tra trực tiếp cả bồn, hệ đỡ và vị trí đặt để xác định nguyên nhân cũng như phương án xử lý phù hợp.

Nhìn chung, bồn nước lâu ngày không được kiểm tra chưa chắc đã có vấn đề, vì vậy cũng không cần quá lo lắng hay thay mới chỉ vì đã sử dụng nhiều năm. Điều quan trọng là chủ động quan sát để biết hệ thống vẫn ổn định hay đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, từ đó xử lý đúng lúc thay vì đợi đến khi bồn rò nước, nghiêng lệch hoặc chân đế hư hỏng rõ rệt mới chú ý.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo