Công an phối hợp với ngân hàng xác minh giao dịch chuyển khoản 13.200.000 đồng của Hán Quang Dung SN 1980

Trước đó, anh Hán Quang Dung (SN 1980, trú tại thôn An Lãng, xã Dân Chủ, tỉnh Phú Thọ) đến Công an xã trình báo về việc chuyển khoản nhầm trong quá trình giao dịch ngân hàng. Do sơ suất khi nhập thông tin, anh Dung đã chuyển số tiền 13.200.000 đồng vào tài khoản của một người không quen biết.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Dân Chủ khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến giao dịch, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng và ngân hàng để xác định chủ tài khoản nhận tiền.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản nhận nhầm số tiền có địa chỉ thường trú tại TP Hà Nội. Công an xã Dân Chủ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, hỗ trợ kết nối giữa hai bên và hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Nhờ sự phối hợp này, anh Hán Quang Dung đã nhận lại đầy đủ 13.200.000 đồng chuyển khoản nhầm.

Sau khi nhận lại số tiền, anh Dung bày tỏ cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Dân Chủ đã kịp thời tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Theo Công an xã Dân Chủ, vụ việc cho thấy việc nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ người dân xử lý những vấn đề phát sinh trong đời sống có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác Công an tại cơ sở.

Công an xã Dân Chủ khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận, tên ngân hàng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Trong trường hợp không may chuyển nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an khi cần thiết để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

(Theo Công an tỉnh Phú Thọ)