Sau Mỹ, Việt Nam sắp sở hữu 1 “siêu máy” gần 2.000 tỷ đồng vào năm 2027: Đặt tại 1 bệnh viện tư, mang công nghệ điều trị ung thư hiện đại bậc nhất thế giới

“Siêu máy” trị giá hơn 2.000 tỷ đồng sắp được đưa về Việt Nam

Tháng 2/2026, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Mevion Medical Systems (Mỹ) ký hợp đồng mua và chuyển giao công nghệ vận hành hệ thống xạ trị proton MEVION S250-FIT thế hệ mới tích hợp AI.

Theo thông tin từ Bệnh viện Tâm Anh, đây là hệ thống xạ trị proton phiên bản mới, được phát triển với mục tiêu điều trị ung thư bằng liệu pháp proton. Giá trị hệ thống được công bố hơn 2.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại châu Á ký hợp đồng mua MEVION S250-FIT phiên bản mới tích hợp AI.

Ảnh: Internet

Phiên bản công nghệ này được FDA Mỹ cấp phép sử dụng từ tháng 10/2025; Stanford là đơn vị đầu tiên đặt mua để sử dụng trong điều trị. Do số lượng hệ thống được cung cấp ra thị trường còn rất hạn chế, Việt Nam là quốc gia thứ hai sau Mỹ đặt mua hệ thống, phần mềm và công nghệ phiên bản này.

Sau khi hợp đồng được ký kết, Mevion đã tiến hành sản xuất hệ thống theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Theo kế hoạch, MEVION S250-FIT sẽ được lắp đặt tại Bệnh viện Tâm Anh từ đầu năm 2027, vận hành thử nghiệm và dự kiến chính thức hoạt động từ giữa năm 2027. Hệ thống dự kiến được đưa vào sử dụng cùng thời điểm khánh thành Bệnh viện Đa khoa và Ung bướu Tâm Anh tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. ﻿﻿

Lần đầu tiên người bệnh có thể xạ trị proton ở tư thế ngồi

Điểm đặc biệt nhất của phiên bản MEVION S250-FIT được đưa về Việt Nam là khả năng xạ trị ở tư thế ngồi. Tháng 4/2026, hệ thống này được Mevion chuyển giao và vận hành tại Trung tâm Ung thư Stanford Medicine, Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử điều trị ung thư, người bệnh có thể được xạ trị proton ở tư thế ngồi thay vì tư thế nằm như truyền thống.

Với tư thế xạ trị ngồi, bác sĩ sẽ dễ dàng di chuyển bệnh nhân trong quá trình điều trị, cho phép nguồn proton giữ nguyên vị trí. Việc xoay bệnh nhân dễ dàng hơn nhiều so với phải xoay một cỗ máy lớn hàng trăm tấn xung quanh bệnh nhân.

Đó là lý do điều trị tư thế ngồi hiện được xem là một phần rất quan trọng của kiến trúc proton thế hệ mới. Tại ESTRO 2026, gần 70% chuyên gia tham gia khảo sát cho rằng xạ trị proton tư thế ngồi sẽ trở thành hướng điều trị phổ biến đến năm 2035.

Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Nếu trước đây, xạ trị Photon với tia X đi xuyên qua cơ thể (có thể làm giảm tác dụng xạ trị và nguy cơ tổn thương mô lành quanh đường đi của tia), thì nay, kỹ thuật xạ trị Proton có ưu điểm vượt trội là “siêu trúng, siêu đúng, siêu an toàn” khi năng lượng tiêu diệt khối u được công nghệ cao, AI phân tích chuyên sâu để xác định chính xác vị trí của khối u ở kích thước siêu nhỏ hoặc vị trí rất khó thì đường tia đều có thể “dừng lại đúng chỗ”.

Công nghệ cao cũng xác định tập trung mạnh mẽ chùm tia xạ ngay tại vị trí khối u mà không đi xuyên qua phá huỷ các vùng lân cận. Từ đó, gia tăng hiệu quả điều trị tối ưu nhưng bảo vệ mô lành tốt hơn.

Hệ thống xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT tích hợp AI thế hệ mới giúp mang đến những ưu điểm vượt trội giúp mở ra cơ hội mới cho người bệnh ung thư có khối u nằm ở vị trí sâu, phức tạp, nhạy cảm (như ung thư đầu cổ, não, tủy sống, phổi, gan…); Bảo vệ tối đa các mô lành và cơ quan quan trọng xung quanh (như tim, phổi, não bộ…) so với xạ trị tia X truyền thống, ít tác dụng phụ hơn.

Dữ liệu thực tế triển khai xạ trị proton tư thế ngồi thế hệ mới tại Stanford Medicine được trình bày tại Đại hội thường niên lần thứ 27 của Hiệp hội Xạ trị và Ung thư Châu Âu (ESTRO 2026, diễn ra vào tháng 5/2026) cho thấy, hệ thống proton Mevion S250-FIT có khả năng chiếu tia tiêu diệt khối u đạt độ chính xác nhỏ hơn từng milimet, tỷ lệ kiểm tra chất lượng từ 97–99,8%.

Đồng thời, hệ thống cũng tích hợp máy chụp cắt lớp vi tính (CT) tại chỗ ở tư thế ngồi với chất lượng hình ảnh rõ nét, độ ổn định hình ảnh và độ chính xác cao giúp bác sĩ linh hoạt tính toán và điều chỉnh liều xạ chính xác.

“Siêu máy” nhỏ gọn hơn, chỉ cần khoảng 111,5 m²

Không chỉ thay đổi tư thế điều trị, MEVION S250-FIT còn được thiết kế khác biệt so với các hệ thống proton truyền thống. Các trung tâm proton thế hệ đầu hoặc mô hình nhiều phòng điều trị thường đòi hỏi diện tích rất lớn, có thể lên tới hàng nghìn mét vuông. Quá trình quy hoạch, xây dựng, lắp đặt và đưa vào vận hành cũng thường kéo dài nhiều năm.

Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Trong khi đó, hệ thống proton thế hệ mới tích hợp máy gia tốc trực tiếp, tinh giản kết cấu và chuyển người bệnh từ tư thế nằm sang ngồi. Nhờ đó, diện tích xây dựng được giảm đáng kể, xuống khoảng 111,5 m², đồng thời rút ngắn thời gian triển khai. Đây được xem là một yếu tố quan trọng giúp công nghệ xạ trị proton có khả năng tiếp cận rộng rãi hơn.

Với việc đưa hệ thống xạ trị proton thế hệ mới vào kế hoạch vận hành, Bệnh viện Tâm Anh sẽ trở thành một trong những cơ sở tại Việt Nam tiếp cận công nghệ điều trị ung thư tiên tiến của Mevion. Đây được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội cho người bệnh trong nước tiếp cận liệu pháp xạ trị proton hiện đại ngay tại Việt Nam, thay vì phải ra nước ngoài điều trị.



(Tổng hợp)﻿