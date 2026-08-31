Ngay ngày mai - 1/9, người dân Hà Nội được hưởng 1 tiện ích mới

Từ ngày 1/9, người dân Hà Nội có thêm một tiện ích đáng chú ý khi sử dụng giao thông công cộng: một thẻ vé điện tử có thể dùng liên thông giữa xe buýt và metro, giúp việc chuyển đổi phương tiện thuận tiện hơn.

Từ 1/9, một thẻ có thể dùng cho cả xe buýt và metro

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, phạm vi áp dụng gồm toàn bộ mạng lưới xe buýt có trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị là tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội, hiện khai thác đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy. Chính sách áp dụng với các loại vé liên thông theo thời gian gồm vé ngày, vé tuần, vé tháng và vé miễn phí.

1 thẻ vé điện tử người dân có thể dùng cho cả xe buýt, metro thay vì mỗi loại phương tiện 1 vé (Ảnh VNPASS)

Thay đổi dễ nhận thấy nhất với hành khách là không còn phải sử dụng những hệ thống vé tách biệt khi chuyển từ xe buýt sang metro. Người dùng có thể lựa chọn thẻ vé giao thông vật lý gắn chip hoặc thẻ vé giao thông phi vật lý (thẻ ảo) trên ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN”.

Chỉ với một thẻ, hành khách có thể quẹt tại thiết bị kiểm soát trên các tuyến xe buýt có trợ giá, tuyến buýt nhanh BRT, sau đó tiếp tục sử dụng tại cổng kiểm soát vé tự động ở các nhà ga đường sắt đô thị. Dữ liệu giữa hệ thống xe buýt và metro được liên thông nhằm xác thực và kiểm soát hành khách.

Điều này đặc biệt hữu ích với những người sống hoặc làm việc cách xa nhà ga. Chẳng hạn, thay vì phải tự xử lý từng loại vé khi đi xe buýt tới ga rồi chuyển sang metro, hành trình có thể được kết nối bằng một hệ thống vé chung.

Ảnh minh họa - VnEconomy

Vé tháng từ 250.000 đồng, người đang có thẻ không phải đổi mới

Không chỉ giảm thao tác khi chuyển phương tiện, giá vé tháng liên thông cũng được xây dựng theo hướng khuyến khích hành khách sử dụng giao thông công cộng thường xuyên.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, vé tháng liên thông dành cho đối tượng ưu tiên có giá 250.000 đồng/tháng, trong khi hành khách phổ thông trả 500.000 đồng/tháng. Mức này thấp hơn khoảng 40% so với việc mua riêng vé tháng xe buýt và hai tuyến đường sắt đô thị.

Cụ thể, theo Hà Nội Mới, tổng giá vé nếu mua riêng đối với hành khách ưu tiên là 420.000 đồng/tháng, trong khi với vé liên thông còn 250.000 đồng. Với khách phổ thông, chi phí tương ứng giảm từ 840.000 đồng xuống 500.000 đồng/tháng.

Một thông tin đáng chú ý khác là người dân không cần vội đi đổi thẻ mới. Hành khách đã có thẻ vé giao thông vật lý, thẻ ảo trên ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” hoặc thẻ vé giao thông miễn phí gắn chip sẽ được kích hoạt dữ liệu liên thông trên hệ thống metro mà không phải cấp đổi thẻ.

Ảnh minh họa - Nguồn Báo Chính phủ

Người chưa có thẻ có thể đăng ký qua ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN”. Với người không sử dụng điện thoại thông minh, hệ thống vẫn hỗ trợ đăng ký thẻ vật lý gắn chip qua website vé điện tử; sau khi hoàn tất thủ tục, thẻ được gửi tới địa chỉ đăng ký trong khoảng 3-5 ngày làm việc, không tính cuối tuần và ngày lễ, Tết.

Người sử dụng thẻ cần lưu ý gì?

Trước ngày chính sách có hiệu lực, người đã sở hữu thẻ nên kiểm tra loại thẻ, tình trạng tài khoản và gói vé đang sử dụng thay vì đăng ký lại ngay. Với thẻ ảo, người dùng nên bảo đảm điện thoại đủ pin và ứng dụng sẵn sàng khi tới cổng kiểm soát. Nếu thẻ không được nhận diện trên xe buýt hoặc tại ga metro, hành khách nên liên hệ nhân viên hỗ trợ để kiểm tra trạng thái dữ liệu trước khi mua hay đăng ký một thẻ khác.

Riêng trong dịp này còn có một điểm đặc biệt: Hà Nội đang miễn tiền vé trên 128 tuyến xe buýt có trợ giá và hai tuyến metro trong 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9. Như vậy, dù hệ thống liên thông bắt đầu áp dụng từ 1/9, người dân và du khách đi xe buýt, metro trong hai ngày 1-2/9 vẫn đang được hưởng chính sách miễn vé dịp Quốc khánh.

Ảnh minh họa - VNPASS

Với người dân, một chiếc thẻ dùng được trên nhiều phương tiện có thể chỉ là thay đổi nhỏ trong thao tác mỗi ngày. Nhưng khi việc mua vé, chuyển tuyến và thanh toán trở nên đơn giản hơn, giao thông công cộng cũng có thêm lợi thế để trở thành lựa chọn thuận tiện hơn thay cho phương tiện cá nhân.