10 sai lầm khiến sự nghiệp của bạn mãi dậm chân tại chỗ

Muốn thành công, phải nỗ lực, đó là điều ai cũng biết nhưng đôi khi, thành công trong sự nghiệp không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ. Thái độ, cách ứng xử và khả năng thích nghi trong môi trường làm việc cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Đôi khi, những sai lầm tưởng như nhỏ nhặt nếu lặp lại trong thời gian dài có thể trở thành rào cản khiến một người khó được thăng tiến, tăng lương hoặc tìm thấy những cơ hội nghề nghiệp tốt hơn.

Alex Powell - Phó Chủ tịch Điều hành tại Hays, người có khoảng 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng và từng quản lý hoạt động tuyển dụng tại nhiều thị trường như Anh, New Zealand, Canada và Mỹ, cho rằng: Có những hành vi tưởng rất bình thường nhưng lại có thể là rào cản của quá trình phát triển sự nghiệp.

Nhận diện những điểm yếu này là bước đầu tiên để mỗi người điều chỉnh cách làm việc, lấy lại động lực và chủ động hơn trên con đường nghề nghiệp.

1. Chỉ làm vừa đủ, không cố gắng làm hơn những gì được giao

Một trong những vấn đề phổ biến là người lao động dần mất động lực sau nhiều năm làm việc tại cùng một công ty. Khi công việc trở nên quen thuộc, họ có xu hướng chỉ hoàn thành những nhiệm vụ được giao mà không còn chủ động tìm cách cải thiện hiệu suất.

Tuy nhiên, nếu muốn sự nghiệp tiến lên, việc liên tục thử thách bản thân là điều cần thiết.

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Thay vì chỉ quanh quẩn trong vùng chuyên môn quen thuộc, người lao động có thể chủ động nhận thêm nhiệm vụ, học một kỹ năng mới hoặc tham gia những dự án nằm ngoài phạm vi công việc thường ngày. Những nỗ lực này có thể mở ra cơ hội được giao trọng trách lớn hơn, tăng lương hoặc thậm chí tiếp cận một vị trí mới hấp dẫn hơn.

2. Quá bận rộn nhưng thiếu tầm nhìn chiến lược

Việc cùng lúc xử lý hàng loạt công việc, phối hợp nhiều người và quản lý nhiều dự án dễ khiến nhân viên chỉ tập trung vào những nhiệm vụ trước mắt mà quên nhìn vào bức tranh lớn.

Trong khi đó, tầm nhìn chiến lược lại là yếu tố quan trọng đối với quá trình phát triển nghề nghiệp. Người lao động cần hiểu doanh nghiệp đang hướng tới mục tiêu nào, bộ phận của mình đóng vai trò gì và công việc hiện tại tạo ra giá trị như thế nào cho tổ chức. Khi hiểu được những điều này, họ không chỉ làm việc có định hướng hơn mà còn tìm thấy ý nghĩa rõ ràng hơn trong công việc.

3. Cắt đứt những mối quan hệ nghề nghiệp cũ

Alex Powell nhấn mạnh rằng các mối quan hệ cũ trong công việc, hoạt động kết nối và danh tiếng trong ngành vẫn có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp, đặc biệt với những người muốn tiếp tục làm việc trong cùng một lĩnh vực.

Một cuộc tranh cãi với đồng nghiệp hay cách cư xử thiếu chuyên nghiệp có thể để lại ấn tượng tiêu cực lâu hơn bạn nghĩ. Khi rời công ty, những người từng làm việc cùng có thể trở thành đồng nghiệp mới, đối tác hoặc thậm chí là người giới thiệu cơ hội việc làm. Vì vậy, ngay cả khi một mối quan hệ công việc không còn cần thiết ở hiện tại, việc duy trì sự tôn trọng và chuyên nghiệp vẫn rất quan trọng.

4. Đặt sự nghiệp lên trên cuộc sống cá nhân

Công việc quan trọng nhưng không nên chiếm toàn bộ cuộc sống. Nếu thiếu sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân, một người có thể dần mất đi cảm giác hạnh phúc và sự ổn định cần thiết để duy trì hiệu suất lâu dài.

Làm việc liên tục không đồng nghĩa với việc sự nghiệp sẽ phát triển nhanh hơn. Việc dành thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè, theo đuổi sở thích cá nhân hay đơn giản là tạm rời khỏi công việc có thể giúp tái tạo năng lượng. Một trạng thái tinh thần tốt cũng giúp người lao động duy trì khả năng tập trung và đưa ra quyết định hiệu quả hơn.

5. Công tư không phân minh

Alex Powell lưu ý rằng những người làm việc lâu năm tại một doanh nghiệp rất dễ hình thành các mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp. Tuy nhiên, việc quá thân thiết đôi khi khiến ranh giới giữa quan hệ cá nhân và quan hệ công việc bị xóa nhòa.

Duy trì những giới hạn phù hợp không có nghĩa là phải giữ khoảng cách với đồng nghiệp. Ngược lại, điều này giúp mỗi người duy trì sự chuyên nghiệp và tập trung hơn trong giờ làm việc. Những vấn đề cá nhân cũng nên được xử lý bên ngoài môi trường công sở thay vì để chúng ảnh hưởng đến cách giao tiếp hoặc hiệu suất làm việc.

6. Luôn cảm thấy không hài lòng với công việc

Alex Powell cảnh báo rằng suy nghĩ "cỏ bên kia luôn xanh hơn" có thể khiến một người đưa ra quyết định nghề nghiệp sai lầm. Việc liên tục nghĩ rằng một công ty khác, vị trí khác hay mức lương khác chắc chắn sẽ khiến mình hạnh phúc hơn chưa chắc phản ánh đúng thực tế.

Ảnh minh họa Pinterest

Trước khi nghỉ việc, mỗi người nên xác định rõ lý do muốn rời đi. Nếu vấn đề nằm ở cấp độ công việc, môi trường hay định hướng phát triển, việc chuyển sang một nơi mới có thể là lựa chọn phù hợp. Nhưng nếu nguyên nhân đến từ những vấn đề có thể giải quyết ngay tại vị trí hiện tại, thay đổi công ty chưa chắc mang lại kết quả như kỳ vọng.

7. Để kỹ năng trở nên lỗi thời

Tốc độ thay đổi của công nghệ khiến việc cập nhật kiến thức và kỹ năng ngày càng quan trọng. Những năng lực từng giúp một người nổi bật vài năm trước có thể không còn đủ để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện tại.

Nếu ngừng học hỏi, người lao động có nguy cơ bị vượt qua bởi những ứng viên mới, đặc biệt là những người có khả năng tiếp cận công nghệ và thích nghi nhanh với xu hướng mới. Vì vậy, học thêm một kỹ năng, cập nhật công cụ mới hoặc theo dõi những thay đổi trong ngành không chỉ giúp nâng cao năng lực mà còn là cách bảo vệ giá trị nghề nghiệp trong dài hạn.

8. Không tin vào phán đoán của chính mình

Những người có nhiều năm kinh nghiệm trong một ngành thường tích lũy được khả năng nhận biết vấn đề dựa trên những dấu hiệu rất nhỏ. Đây có thể được xem như một "giác quan thứ 6" được hình thành từ trải nghiệm thực tế.

Tuy nhiên, không ít người lại bỏ qua những đánh giá ban đầu của bản thân vì quá lo lắng hoặc thiếu tự tin. Với những quyết định quan trọng, việc tham khảo ý kiến từ người khác là cần thiết, nhưng người lao động cũng nên biết lắng nghe kinh nghiệm và trực giác của chính mình. Điều này đặc biệt hữu ích khi phải xử lý những tình huống chưa có câu trả lời rõ ràng.

9. Dành quá nhiều thời gian cho những việc ít giá trị

Alex Powell khuyến nghị người lao động nên phân biệt giữa việc "bận rộn" và việc thực sự tạo ra giá trị. Một ngày làm việc kín lịch không đồng nghĩa với việc bạn đang đóng góp nhiều cho tổ chức.

Thay vì chia nhỏ thời gian cho hàng loạt nhiệm vụ không quan trọng, mỗi người nên xác định những dự án có tác động lớn đến mục tiêu chung của doanh nghiệp và ưu tiên nguồn lực cho chúng. Khi tập trung vào những công việc có giá trị cao hơn, người lao động vừa tạo ra kết quả rõ ràng vừa có thêm cơ hội chứng minh năng lực và vai trò của mình trong tổ chức.

10. Không tin vào năng lực của bản thân

Alex Powell cho rằng thiếu tự tin có thể trở thành một rào cản lớn đối với sự nghiệp. Khi chính bạn liên tục nghi ngờ khả năng của mình, cấp trên và đồng nghiệp cũng có thể cảm nhận được sự thiếu chắc chắn đó.

Thay vì chỉ tập trung vào những điều mình chưa làm được, người lao động nên nhìn lại những kỹ năng, kinh nghiệm và thành quả đã tích lũy. Sự tự tin không có nghĩa là đánh giá quá cao bản thân, mà là hiểu rõ mình có thể làm gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm với năng lực đó. Khi loại bỏ những nghi ngờ không cần thiết, mỗi người sẽ chủ động hơn trong việc nhận nhiệm vụ, nắm bắt cơ hội và phát triển sự nghiệp.