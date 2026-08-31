Vì sao nhiều gia đình xịt giấm trắng dưới gầm giường? 5 công dụng ít người biết

Gầm giường là một trong những khu vực ít được chú ý khi vệ sinh nhà cửa. Do khó tiếp cận và không khí lưu thông kém, nơi đây dễ tích tụ bụi, tóc, xơ vải, hơi ẩm và mùi khó chịu. Đó là lý do mẹo xịt giấm trắng pha loãng dưới gầm giường được nhiều người áp dụng.

Tác dụng khi xịt giấm trắng dưới gầm giường

Dưới đây là 5 tác dụng khi xịt giấm trắng dưới gầm giường mà không phải ai cũng biết.

Xịt giấm trắng xuống dưới gầm giường mang lại nhiều tác dụng bất ngờ (Ảnh: The Economic Times)

1. Giảm mùi ẩm mốc dưới gầm giường

Không gian dưới giường thường bí và ít được thông gió. Bụi cùng hơi ẩm tích tụ lâu ngày có thể tạo ra mùi cũ, ẩm và khó chịu.

Một lớp giấm trắng pha loãng được phun nhẹ lên bề mặt phù hợp có thể giúp trung hòa một số mùi trong nhà, thay vì chỉ dùng hương thơm để che lấp. Sau khi xịt, cần mở cửa phòng hoặc tạo sự thông thoáng để khu vực này khô hoàn toàn.

2. Làm sạch khu vực thường bị bỏ quên

Gầm giường thấp, khó với tay nên nhiều người chỉ vệ sinh phần sàn dễ nhìn thấy. Giấm pha loãng có thể được sử dụng ở bước cuối, sau khi bụi, tóc và rác nhỏ đã được hút hoặc quét sạch.

Không nên xịt giấm trực tiếp lên lớp bụi còn nguyên. Cách làm này không thể thay thế việc vệ sinh mà còn có thể khiến hơi ẩm bị giữ lại tại nơi vốn đã kém thông thoáng.

3. Có thể đuổi một số loại côn trùng

Mùi mạnh của giấm có thể làm khu vực dưới gầm giường trở nên kém hấp dẫn đối với một số loại côn trùng. Tuy nhiên, đây chỉ là tác dụng hỗ trợ, không phải biện pháp xua đuổi côn trùng đáng tin cậy.

Nếu côn trùng xuất hiện thường xuyên, cần xác định đúng loại và tìm biện pháp kiểm soát phù hợp. Chỉ xịt giấm sẽ không xử lý được nguyên nhân khiến chúng làm tổ hoặc quay trở lại.

4. Hỗ trợ làm bong một số vết cặn

Giấm trắng giúp làm bong vết cặn bẩn (Ảnh: Real Simple)

Nhờ tính axit, giấm có thể làm mềm và hỗ trợ loại bỏ một số vết cặn bám trên bề mặt cứng. Đây là công dụng đáng chú ý tại những vị trí khó lau thường xuyên như sàn dưới gầm giường.

Dù vậy, không phải vật liệu nào cũng dùng được giấm. Dung dịch có thể làm hỏng đá tự nhiên, gỗ chưa hoàn thiện, một số lớp phủ trên sàn và những bề mặt nhạy cảm khác.

5. Giảm mùi vật nuôi còn lưu lại

Nếu chó, mèo thường nằm hoặc chui xuống gầm giường, khu vực này có thể lưu lại mùi đặc trưng của vật nuôi. Giấm pha loãng có thể hỗ trợ giảm mùi trên những bề mặt cứng phù hợp.

Với vết bẩn hoặc mùi quá nặng, lau rửa đúng cách vẫn hiệu quả hơn. Không nên dùng giấm trên thảm, gỗ chưa hoàn thiện hoặc sàn có nhiều lỗ nhỏ khi chưa kiểm tra vật liệu.

Cách xịt giấm trắng dưới gầm giường an toàn

Có thể pha giấm trắng với nước theo tỷ lệ 1:1 trong một bình xịt sạch. Nếu chỉ muốn làm mới khu vực thường xuyên, có thể pha dung dịch loãng hơn.

Trước khi xịt, cần đưa hộp đựng và các đồ vật ra ngoài, sau đó hút hoặc quét sạch bụi, tóc và xơ vải. Thử dung dịch ở một góc nhỏ, khuất tầm nhìn để kiểm tra phản ứng của bề mặt.

Khi sử dụng, chỉ phun một lớp sương mỏng, không làm sàn ướt đẫm. Đợi khu vực khô hẳn rồi mới đưa đồ đạc trở lại. Giấm tuyệt đối không được trộn với thuốc tẩy hoặc những chất tẩy rửa không tương thích.

Ngoài gầm giường, giấm pha loãng còn có thể dùng để lau bề mặt cứng trong tủ giày hoặc khu vực quanh thùng rác sau khi đã vệ sinh. Với rèm có thể giặt, cần đọc kỹ nhãn hướng dẫn và thử trước ở một vị trí kín.

Lam Chi

Nguồn: Times of India