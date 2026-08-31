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Cách tích hợp thẻ BHYT của con lên VssID: Đi khám bệnh không cần mang thẻ giấy

| | Sống

Việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của trẻ lên ứng dụng này sẽ giúp các gia đình xua tan nỗi lo bảo quản thẻ giấy hay tình trạng quên mang thẻ mỗi khi đưa con đi khám bệnh.

Để đăng ký tài khoản cho con và tích hợp thông tin thẻ BHYT vào VssID, phụ huynh thực hiện lần lượt các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản của bố, mẹ hoặc người giám hộ.

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn “Dịch vụ công”.

Bước 3: Chọn “Đăng ký tài khoản cho con”.

Bước 4: Nhập mã số BHXH và họ tên của con, sau đó chọn “Tiếp tục”.

Phụ huynh có thể nhập thông tin trực tiếp hoặc sử dụng chức năng quét mã QR trên thẻ BHYT để điền thông tin.

Bước 5: Cập nhật ảnh chân dung và ảnh giấy khai sinh của con. Người dùng có thể chọn ảnh có sẵn trong thư viện hoặc chụp trực tiếp bằng ứng dụng.

Bước 6: Lựa chọn cơ quan BHXH tiếp nhận và nhấn “Gửi”.

Sau khi gửi tờ khai thành công, VssID sẽ hiển thị thông báo và gửi tin nhắn đến số điện thoại của phụ huynh, kèm đường link để tải tờ khai. Trường hợp hồ sơ có đăng ký địa chỉ email, hệ thống cũng tự động gửi tờ khai vào email của phụ huynh.

Nếu hồ sơ hợp lệ, hệ thống sẽ tiến hành kích hoạt tài khoản. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có thông tin cần điều chỉnh, phụ huynh thực hiện bổ sung theo yêu cầu.

Sau khi được phê duyệt, thông tin bảo hiểm của con sẽ được hiển thị trên VssID của phụ huynh, giúp việc quản lý và tra cứu thuận tiện hơn.

Có thể dùng hình ảnh thẻ BHYT trên VssID thay thẻ giấy

Một trong những giá trị lớn nhất sau khi hồ sơ được phê duyệt là toàn bộ thông tin bảo hiểm của con sẽ hiển thị trực tiếp trên tài khoản VssID của cha mẹ. Theo chủ trương được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Y tế thống nhất từ giữa năm 2021, hình ảnh thẻ BHYT điện tử trên VssID có giá trị sử dụng tương đương với thẻ giấy truyền thống.

Nhờ tiện ích này, mỗi khi đưa trẻ đi khám chữa bệnh, phụ huynh chỉ cần mở ứng dụng để nhân viên y tế quét mã QR. Thậm chí, nếu cơ sở y tế chưa trang bị đầu đọc mã, nhân viên tiếp nhận vẫn có thể ghi nhận trực tiếp số thẻ BHYT hiển thị trên màn hình điện thoại.

Sự chuyển đổi này mang lại trải nghiệm y tế số vô cùng tiện lợi cho người dân. Tuy nhiên, để quá trình sử dụng diễn ra suôn sẻ nhất, cha mẹ vẫn nên cẩn thận rà soát lại các thông tin quan trọng như họ tên, mã số thẻ sau khi đăng ký thành công nhằm đảm bảo dữ liệu của con trẻ chính xác tuyệt đối.

Theo Khánh Hoàng

Phụ Nữ Mới

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