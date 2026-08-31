Loạt chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2026, người dân cần biết

Chi trả lương hưu qua VNeID

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2026.

Theo đó, "tài khoản hưởng an sinh xã hội" được quy định là thông tin định danh trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), cho phép tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp.

Trước đó, việc liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID đã được triển khai để phục vụ chi trả các khoản hỗ trợ, an sinh xã hội. Từ 28/9/2026, cơ chế này được quy định cụ thể hơn tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP.

Trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Căn cước

Nghị định số 301/2026/NĐ-CP ngày 30/7/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất, có hiệu lực thi hành từ 1/9/2026.

Theo đó, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu ngay trong quá trình đăng ký khai sinh liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng như trước đây.

Người dạy có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4

Nghị định 222/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục có hiệu lực từ 25/9/2025.

Theo Nghị định, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam được dạy và học một số môn học, hoạt động giáo dục hoặc một số nội dung của một số môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng nước ngoài, ưu tiên các môn học thuộc các lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học.

Nghị định quy định chi tiết yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực ngoại ngữ đối với người dạy. Theo đó, người dạy phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định đối với từng cấp học, trình độ đào tạo; có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 trở lên.

Cụ thể, giáo viên dạy cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; giáo viên dạy cấp trung học phổ thông phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5.

Người dạy các trình độ của giáo dục nghề nghiệp phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5.

Giảng viên giảng dạy các trình độ giáo dục đại học phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu giảng dạy của chương trình đào tạo, tối thiểu bậc 5.

Việc áp dụng các công nghệ mới trong giảng dạy cũng được khuyến khích thực hiện. Nghị định nêu rõ: Ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục thông qua việc sử dụng các công cụ và nền tảng công nghệ để hỗ trợ dạy và học bao gồm việc xây dựng các hệ thống học tập trực tuyến, hệ thống giáo trình, tài liệu điện tử, quản lý học sinh và đánh giá kết quả học tập.

Xử phạt hành vi lôi kéo, dụ dỗ, quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động

Chính phủ ban hành Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ngày 15/7/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong đó, Nghị định quy định phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với một trong các hành vi: lôi kéo; dụ dỗ; hứa hẹn; quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 10/9/2026.

Mỗi địa điểm sẽ có mã định danh 12 chữ số, hiển thị trên VneID

Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 326/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định về định danh địa điểm.

Nghị định này quy định về việc định danh đối với các địa điểm trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ các đối tượng thuộc Danh mục bí mật nhà nước); việc xây dựng, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nghị định nêu rõ các nguyên tắc định danh địa điểm. Theo đó, mỗi địa điểm chỉ có một mã định danh duy nhất, tuân thủ cấu trúc thống nhất trên toàn quốc, đảm bảo tính liên tục và ổn định, không trùng lặp trong toàn hệ thống.

Mã định danh địa điểm sau khi được tạo lập, gắn mã duy nhất cho một đối tượng cụ thể phải có tính ổn định lâu dài. Mã định danh địa điểm là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số do Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập. Mỗi địa điểm được gắn một mã định danh riêng biệt, không trùng lặp, bảo đảm tính ổn định, mở rộng và khả năng liên kết, tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Cơ quan nhà nước được giao quản lý chuyên ngành đối với đối tượng thuộc danh mục định danh địa điểm hoặc cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chứa dữ liệu gốc về sự hình thành, tồn tại, biến động của đối tượng có trách nhiệm chủ trì rà soát, chuẩn hóa, thu thập dữ liệu, đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm để thực hiện cấp mã định danh địa điểm.

Theo Nghị định, cơ sở dữ liệu định danh địa điểm là cơ sở dữ liệu quốc gia, tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, được chuẩn hóa, lưu trữ và quản lý thông tin về địa điểm của các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Trốn đóng bảo hiểm xã hội bị phạt đến 150 triệu đồng

Theo Nghị định số 283/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/9/2026, người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồng nếu là cá nhân và đến 150 triệu đồng nếu là tổ chức.

Đối với người sử dụng lao động là cá nhân không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau thời hạn 60 ngày, mức phạt được xác định theo số lao động bị vi phạm. Mức phạt từ 6-12 triệu đồng khi vi phạm dưới 10 người và từ 70-75 triệu đồng khi vi phạm từ 1.000 người lao động trở lên. Mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân.

Trường hợp đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp hơn quy định hoặc không đóng, đóng không đầy đủ số tiền đã đăng ký sau 60 ngày kể từ thời hạn đóng, dù đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc, mức phạt đối với cá nhân bằng 18-20% tổng số tiền trốn đóng nhưng không quá 75 triệu đồng nếu hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với tổ chức thực hiện cùng hành vi, mức phạt bằng 36-40% tổng số tiền trốn đóng nhưng không quá 150 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, người sử dụng lao động còn phải đăng ký đầy đủ số người thuộc diện tham gia, đóng đủ số tiền đã trốn đóng và nộp thêm khoản tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền, số ngày trốn đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Hỗ trợ người cứu nạn nhân tai nạn giao thông

Từ ngày 1/9/2026, Thông tư số 126/2026/TT-BCA quy định nguyên tắc, hồ sơ, trình tự và thủ tục thực hiện các nội dung chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Ảnh minh họa.

Mức hỗ trợ được thực hiện theo Nghị định số 279/2025/NĐ-CP. Theo đó, tổ chức trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa hoặc đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng cho một vụ việc; mức hỗ trợ tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng.

Đây là mức chi tối đa, không phải khoản tiền được chi trả mặc định trong mọi trường hợp. Mức hỗ trợ cụ thể được quyết định trên cơ sở hồ sơ, điều kiện thực tế và khả năng của Quỹ.

Thông tư quy định không chi hỗ trợ đối với người gây ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông đường bộ. Trường hợp không thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 279/2025/NĐ-CP cũng không được hỗ trợ.

Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hỗ trợ có thể nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. Cơ quan đầu mối có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn hai ngày làm việc. Cơ quan chức năng cũng có trách nhiệm chủ động rà soát, phát hiện trường hợp đủ điều kiện để lập hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ.



