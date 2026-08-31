Bức ảnh chụp trong siêu thị khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm: Con đáng trách 1, cha mẹ đáng trách 10

Mạng xã hội Trung Quốc đang tranh cãi gay gắt trước đoạn video ghi lại cảnh một người mẹ đưa con trai 11 tuổi đi siêu thị. Trong clip, cậu bé đi chân trần giẫm lên xe đẩy, nhảy nhót tự do, rồi thản nhiên bốc ngũ cốc tại quầy hàng ăn thử và ném phần thừa ngược lại vào thùng. Đáng nói, thay vì nhắc nhở con, người mẹ lại quay lại toàn bộ sự việc và đăng lên mạng cùng lời than thở về việc con quá hiếu động, khó bảo.

Khi "ghi lại khoảnh khắc" biến thành sự vô trách nhiệm

Nuôi dạy một đứa trẻ khó kiểm soát hành vi vốn là hành trình đầy vất vả, và việc cha mẹ muốn đưa con ra ngoài trải nghiệm cuộc sống là điều hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, khó khăn của một gia đình không thể trở thành lý do để bắt cả cộng đồng phải chịu đựng.

Đứa trẻ ăn đồ trong siêu thị nhưng người mẹ không can thiệp mà còn quay lại

Hành động mất vệ sinh của đứa trẻ nhanh chóng khiến dư luận bức xúc. Nhiều người tiêu dùng tuyên bố sẽ không dám quay lại siêu thị này. Đáng chú ý, một phụ huynh cũng có con mắc chứng tự kỷ đã để lại bình luận gay gắt: Việc liên tục đăng tải những hình ảnh thiếu ý thức như vậy chỉ khiến xã hội có thêm cái nhìn ác cảm và định kiến với những đứa trẻ đặc biệt.

Thế nhưng, phản hồi của người mẹ trong clip lại gây thất vọng hơn cả. Chị cho rằng mình "chỉ đang quay lại cuộc sống thường nhật của con chứ không làm phiền ai". Là một người trưởng thành đủ nhận thức, việc người mẹ ưu tiên cầm điện thoại quay clip thay vì lập tức ngăn con làm bậy là sự né tránh trách nhiệm giám sát rõ ràng.

Thương con sai cách tạo nên sự lệch lạc

Nhiều bậc cha mẹ vì quá thương con hoặc mang tâm lý áy náy nên liên tục hạ thấp các tiêu chuẩn cư xử. Hễ con mắc lỗi, phản xạ đầu tiên của họ luôn là phân trần: "Cháu còn nhỏ/cháu có vấn đề đặc biệt, mong mọi người thông cảm".

Cách dạy dỗ này vô tình tạo cho đứa trẻ suy nghĩ rằng mình luôn có quyền đứng ngoài các quy tắc xã hội. Nhưng cuộc sống thực tế không vận hành như trong gia đình. Từ siêu thị, xe buýt cho đến nơi làm việc sau này, không gian công cộng luôn có những nguyên tắc chung mà ai cũng phải tôn trọng. Xã hội có thể cảm thông, nhưng không ai có nghĩa vụ phải gánh chịu hậu quả cho sự buông lỏng dạy dỗ từ phía cha mẹ.

Yêu thương và chấp nhận sự khác biệt của con không có nghĩa là dung túng cho mọi hành vi sai lệch. Người làm cha mẹ chỉ nên đưa con hòa nhập với đám đông khi bản thân đủ khả năng trông chừng và uốn nắn; nếu chưa kiểm soát được, cần kiên nhẫn rèn luyện cho con ở nhà trước.

Nuôi dạy một đứa trẻ nên người không phải là liên tục đòi hỏi sự nhường nhịn từ người ngoài, mà là giúp con hiểu được ranh giới và biết tôn trọng quyền lợi của người khác. Cha mẹ cần là cây cầu vững chắc giúp con bước vào đời, thay vì biến con thành gánh nặng của xã hội.

(Nguồn: Sohu)