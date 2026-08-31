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Bộ Công an phục hồi điều tra Trần Tuấn SN 1988, ai cũng có quyền bắt giữ

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Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Trần Tuấn ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Trần Tuấn tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 1081/QĐ-ANĐT-P3 ngày 26/8/2026.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 41/ANĐT-P4 ngày 29/7/2019 và Quyết định truy nã số 252/ANĐT-P4 ngày 06/8/2019 đối với:

Họ tên: Trần Tuấn; Giới tính: Nam;

Tên gọi khác:

Sinh ngày 01 tháng 12 năm 1988, tại tỉnh Hà Tĩnh;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không;

Nghề nghiệp: Lao động tự do;

Giấy CMND số: 183688007, cấp ngày 22/10/2013, nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn: xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh);

Tội danh bị khởi tố “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Trần Tuấn ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Trần Tuấn đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Trần Tuấn phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138".

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Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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